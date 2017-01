Nachdem die Familie Ableidinger Ende 2015 ihre Café-Konditorei schloss, um den Ruhestand anzutreten, fand sich mit Radana Christoph rasch eine engagierte Nachfolgerin, die schon in Heidenreichstein erfolgreich das Stadtcafé bewirtschaftete und mit dem Betrieb in Schrems bereits im Februar neu durchstartete. Nun jedoch entschloss sie sich schweren Herzens, das Stadtcafé nach nur einem Jahr mit 31. Jänner in der Granitstadt wieder zu schließen.

„Die Schließung resultiert nicht aus fehlenden Umsätzen“, beteuert sie. Als Ursachen nannte sie vielmehr „betriebliche Umgestaltungen meiner Hauptzulieferfirma, berufliche Veränderungen meines Gatten, der mich sehr unterstützt hat und jetzt nicht mehr die Zeit dazu aufbringen kann, sowie ein plötzlich und unerwartetes gesundheitliches Problem eines Familienmitgliedes und den damit verbundenen Stress. Da ich mit Leib und Seele in der Gastronomie verwurzelt bin, ist mir diese Entscheidung sicherlich nicht leichtgefallen, doch die Gesundheit geht bevor.“

Trotzdem blickt sie mit Wehmut zurück an die Zeit in der Granitstadt, dankt ihren Gästen für das entgegengebrachte Vertrauen und ihre Besuche. Sie will rasch geeignete Nachfolger für das Café finden. Dazu Christoph: „Es haben schon einige Personen Interesse bekundet, die das Traditionscafé weiterführen möchten.“

Sie selbst will sich künftig wieder mit ganzer Kraft dem Betrieb in Heidenreichstein widmen und diesen wie gewohnt weiterführen. „Vielleicht darf ich dort den einen oder anderen meiner lieb gewordenen Stammgäste aus Schrems begrüßen“, so die Wirtin, der auch die dauernden Fahrten zwischen den Standorten zu viel wurden.

Nicht eingelöste Gutscheine aus Schrems können im Stadtcafé Heidenreichstein auch weiterhin eingelöst werden.