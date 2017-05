NÖN-Leser sind die talentierten Kinder von Ex-Gemeinderätin Bettina Zach längst bekannt, nun feierten Viktoria (17) und Alexander Zach (15) bei der Roboter-Europameisterschaft für Schüler in Bulgarien erneut einen tollen Erfolg.

Die beiden Schremser nahmen mit ihrem Team vom „Talentehaus Niederösterreich“ im Rahmen der ECER (European Conference on Educational Robotics) vom 24. bis 28. April an der Europameisterschaft in Sofia teil. In unterschiedlichen Bewerben mussten Roboter aus vorgegebenen Teilen konstruiert und so programmiert werden, dass sie verschiedene Aufgaben autonom nur mithilfe ihrer Sensoren bewältigen konnten.

Europameistertitel bei den Bewerben „Aerial“ und „Underwater“

Für die Programmierung war Alexander verantwortlich, während sich Viktoria um die Projektdokumentation und das Verfassen eines wissenschaftlichen Papers, das sie über den Einsatz von 3D-Druckern für den Roboterbau schrieb (alles in englischer Sprache) kümmerte.

In den Bewerben „Aerial“ und „Underwater“, wo eine Drohne bzw. ein Unterwasser-Roboter zu programmieren waren, holte das Team vom Talentehaus NÖ jeweils den Europameistertitel. Beim Bewerb „Botball“, wo ein selbst entwickelter Roboter Quader holen, übereinanderstapeln und in einem vorgegebenen Bereich abstellen musste, wurde es die Bronzemedaille. Darüber hinaus erhielten Viktoria und Alexander mit ihren Kollegen noch den Jurypreis für das fairste und hilfsbereiteste Team. Viktoria konnte mit der Präsentation ihres Papers so überzeugen, dass sie auch mit dem „Woman in Technology Award“ für die beste weibliche Teilnehmerin am Bewerb ausgezeichnet wurde.

Aufgrund der großartigen Leistung wurde das Team von David P. Miller, dem Begründer des Botball-Bewerbs, persönlich zur Roboter-Weltmeisterschaft eingeladen, die im Juli im Rahmen der GCER (Global Conference on Educational Robotics) in Oklahoma in den USA stattfindet.