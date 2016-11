Rechtzeitig zum Ball des Schulzentrums Gmünd in der Schremser Stadthalle unter dem Motto - Winter Wonderland fielen am 12. November tatsächlich die ersten Schneeflocken.

Bereits am Nachmittag probten die Maturanten, um am Abend alles perfekt zu machen. Sie zeigten eine von ihrer Tanzlehrerin Eliska Schönova choreographisch geleitete, tolle Tanzeinlage. Heike Beer begrüßte die zahlreichen Ehrengäste, die tschechischen Besucher grüßte die Schülerin Kristina Filova in ihrer Muttersprache.

Der Direktorin Jutta Göschl, der Tanzlehrerin Schönova und der Elternvereins-Obfrau Julia Gaugusch-Prinz dankte man mit je einem Blumenstrauß.

Bevor er hieß „Alles Walzer“, verteilten die Klassenvorstände Erich Trisko, Martin Schuster und Alexander Harrich die Abschlussschärpen an die Maturantinnen und Maturanten. Für ausgezeichnete Tanzmusik sorgte die Gruppe Highlight.

