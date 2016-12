Die Bezirkshauptstadt hat trotz des schwierigen finanziellen Umfeldes innerhalb von fünf Jahren mehr als fünf Millionen Euro bzw. ein Fünftel ihrer Schulden abgebaut – und der eiserne Sparkurs soll 2017 fortgesetzt werden: Da soll das Minus um weitere 907.000 Euro gesenkt werden, Gmünd soll in Sachen Verschuldung erstmals seit 13 Jahren unter die 20-Millionen-Euro-Grenze fallen.

Die Basis dafür bildet ein neuerlich sehr defensives Budget für 2017, das im ordentlichen Haushalt Einnahmen und Ausgaben von 16,61 Millionen Euro vorsieht, für Investitionen im außerordentlichen Haushalt abseits des dringend Notwendigen aber nur die im Vorjahr eingeführte „Straßenbau-Million“ beinhaltet. Für welche Maßnahmen diese Million konkret aufgewendet wird, das solle während des Jahres definiert werden. Das sagte Finanz-Stadtrat und Vizebürgermeister Hubert Hauer (AfG) auf NÖN-Nachfrage. Bloß der für 2017 geplante Bau der Fußgänger- und Radler-Unterführung am Teichkettenweg zur B41 sei, so Hauer, fix in der „Straßenbau-Million“. Dabei übernimmt das Land NÖ wie zuerst in der NÖN berichtet alle Kosten außer dem reinen Materialwert von 147.000 Euro, der der Stadt Gmünd zufällt.

Weitere außerordentliche Projekte können, wie Hubert Hauer dem Gemeinderat am 15. Dezember erklärte, „nur bei gesicherter Finanzierung und wenn möglich ohne Darlehens-Aufnahme“ realisiert werden. Generell mahnte er unter Verweis auf die Schwierigkeit, einen ausgeglichenen Voranschlag zu erstellen, Budgetdisziplin ein: „Die Pflichtausgaben steigen konstant, die Einnahmen hinken hinterher.“ Der größte Brocken im ordentlichen Haushalt betrifft den um 58.000 Euro auf 1,51 Millionen Euro gestiegenen „NÖKAS“- Beitrag für das Spitals- und Gesundheitswesen.

SP-Dringliche: „Heiz-50er“ wird kommen

Das Budget wurde im Gemeinderat in vorweihnachtlicher Eintracht wie alle 25 weiteren Abstimmungs-Punkte der Tagesordnung im öffentlichen Sitzungsteil einstimmig abgesegnet. Beschlossen wurde also auch der dritte Nachtrags-Voranschlag für 2016, der unter anderem uneinbringliche Forderungen nach der Insolvenz der Färberei Erlenbruch-TVG sowie ein zusätzliches 240.000-Euro-Darlehen für die Baumaßnahmen zur Zusammenlegung von Wirtschaftshof und Wasserwerk in der Weitraer Straße (die NÖN berichtete über beide Punkte mehrfach) beinhaltete.

Auch zwei eingebrachte Dringlichkeits-Anträge wurden einstimmig angenommen – darunter jener von SPÖ-Gemeinderat Jürgen Binder bezüglich eines Heizkosten-Zuschusses über 50 Euro pro Haushalt, der bedürftigen Gmündern unter gewissen Voraussetzungen gewährt werden soll. „Wohnen und Energie sind Schlüsselthemen, wenn es um Armut und steigenden Druck an den Rändern der Gesellschaft geht“, hatte Binder gesagt: Im Gemeindegebiet gebe es Menschen, die sich ihre Heizkosten nicht mehr leisten könnten. Zustimmung erhielt Binder von Hauer, VP-Klubchef Martin Preis und Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP) – der Gemeinderat einigte sich darauf, Detail und Vorgehensweise im Ausschuss für Soziales zu klären.