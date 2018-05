Die Totalsperre der Schützenberger-Brücke ist seit 2. Mai in Kraft. Einige Lkw-Lenker ignorieren aber das Fahrverbot auf der für Pkw freigegebenen Umleitungsstrecke durch den Schützenberger-Graben. Von der Polizei wird gestraft.

Bereits am ersten Tag der Brücken-Sperre fuhren die Brummer illegal durch Schützenberg. Am 3. Mai meldeten auch die Verantwortlichen der Straßenmeisterei Weitra diese ungerechtfertigte Vorgangsweise einiger Lkw-Lenker. Diese müssten eigentlich mit ihren Fahrzeugen mit über 3,5 Tonnen die Umleitung von Bad Großpertholz kommend über Steinbach, Mühlbach, Engelstein, Großschönau nach Weitra oder von Weitra ebenfalls über diese Route in Anspruch nehmen. Lediglich Pkw, Autobusse, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Lkw bis 3,5 Tonnen dürfen durch den Schützenberger Graben fahren.

"Es gibt kein Pardon"

Die Polizeiinspektion Bad Großpertholz ist für diesen Straßenabschnitt zuständig und wird nun vermehrt kontrollieren. Dabei werden diese Beamten von den Kollegen aus Weitra unterstützt. „Damit haben wir gerechnet. Aber es gibt kein Pardon, jeder Lkw-Lenker, der sich nicht an die Straßensperre hält, wird sofort gestraft“, war von der Polizei zu hören.

Bürgermeister Peter Höbarth, in dessen Gemeinde sich die Schützenberger Brücke befindet, kennt ebenfalls dieses Problem. „Es gibt aber auch Lkw-Lenker, die schon in Karlstift in Richtung Groß Gerungs fahren und somit den Baustellen auf der B41 ausweichen“, weiß der Gemeindechef. Die Baustelle auf der B41 in Oberlainsitz (Kurvenregulierung und Radweg-Errichtung mit Unterführung) ist ja nicht gesperrt und darf auch von örtlichen Lkw befahren werden.