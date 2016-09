St. Martin

Für Bürgermeister Peter Höbarth (ÖVP) begann mit September eine neue Zeitrechnung. Nach einer erfolgreichen Nierentransplantation im Elisabethinen-Krankenhaus in Linz gehören die zeitaufwendigen Dialysen nun der Vergangenheit an.

„Ich bin sehr zufrieden, es geht schnell bergauf“, meldete sich Höbarth am vergangenen Freitag in der NÖN-Redaktion. Die Nierentransplantation am 31. August verlief sehr gut, tags darauf musste nochmals operiert werden. „Ein Bluterguss hatte sich rund um die Niere gebildet“, erklärt Höbarth.

Auch diesen Eingriff hat er gut überstanden, er konnte bereits am Samstag von der Intensivstation auf die normale Station verlegt werden. „Die vielen Geräte stellten für mich eine Bedrohung dar. Das Krankenzimmer mit geöffnetem Fenster und Verkehrslärm hatte Beruhigendes für mich, ich bin halt ein Naturmensch“, kann Höbarth schon wieder witzeln.

"Man fühlt sich hier einfach geborgen“

Die Betreuung im Linzer Krankenhaus sei optimal. „Man merkt die christliche Führung, alle sind sehr freundlich und man fühlt sich hier einfach geborgen“, lobt Höbarth die Betreuung im Elisabethinen-Spital.

Die neue Niere funktioniere einwandfrei, so der Bürgermeister. In den vergangenen vier Jahren war sein Leben von der Dialyse (dreimal wöchentlich), die im Krankenhaus Freistadt durchgeführt wurde, geprägt. „Diese Termine waren im Terminplaner eingetragen, alle anderen Termine habe ich drumherum gereiht. Jetzt gewinne ich viel Zeit“, freut sich Höbarth auf das Leben nach der Dialyse.

Die Lebensqualität werde enorm steigen, davon ist er überzeugt. Auch deshalb, da er in den letzten vier Jahren lediglich einen halben Liter Flüssigkeit täglich zu sich nehmen durfte.

„Jetzt darf ich viel mehr trinken. Das wird täglich berechnet. Komme ich zum Beispiel auf 2,7 Liter Harn am Tag, kann ich 3,2 Liter Flüssigkeit zu mir nehmen“, erklärt er. Wann genau er das Krankenhaus verlassen wird können, steht noch nicht fest: „Den etwas hohen Blutdruck müssen wir noch in den Griff bekommen.“

Erst beim dritten Termin hat’s geklappt

Für Höbarth und seine Familie ist die Wartezeit auf eine neue Niere vorbei.

Auslöser für die Probleme war ein genetischer Defekt. „Die vielfachen Zystennieren liegen bei uns in der Familie. Meine Mutter erhielt vor 14 Jahren eine Spenderniere, drei Cousins von mir haben ebenfalls schon eine“, sagt Höbarth.

Jetzt war er an der Reihe: „Zweimal hatte ich schon einen Operationstermin, aber jedes Mal hat die Niere dann doch nicht gepasst. Das muss man auch einmal psychisch verkraften.“