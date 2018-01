"Casino Royale" beim Maturaball des BG/BRG Gmünd.

Dieses Jahr wurde bereits der 71. Ball der Maturanten des Gymnasiums Gmünd in den Räumlichkeiten der Stadthalle Schrems abgehalten. 38 Mädchen und Burschen haben in wochenlanger Arbeit die Gestaltung des Balls vorbereitet und diesen mit Freude am 5. Jänner genossen.

Eine gut einstudierten Polonaise und eine tolle Mitternachtseinlage zum Thema "Casino Royale - All in and we're out!", begeisterten. Musikalisch begleitet wurde die Ballnacht von den Tanzbären und die Besucher schwangen bis in die frühen Morgenstunden ihr Tanzbein.

