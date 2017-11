Die Stadt Schrems trauert um einen ihrer großen Söhne: Nicht ganz zwei Jahre nach seiner geliebten Gattin Eva verstarb der Seniorchef der Brauerei, Karl Trojan, am 18. November im 92. Lebensjahr.

Dem Bürgermeister Karl Harrer wird Trojan, wie er zur NÖN sagt, als „hochgeschätzter, liebenswerter, ehrenwerter und immer freundlicher Mann“ in Erinnerung bleiben. „Er war einer der wichtigsten Dienstgeber der Stadt, der seine Firma sehr umsichtig geführt hat, auch in der Belegschaft beliebt war und echte Handschlag-Qualität hatte“, so Harrer weiter. Für die Verdienste um seine Heimatgemeinde hatte Karl Trojan im Jahr 1997 den Wappenring der Stadt erhalten. Harrer: „Er hat Schrems auf seine Art und Weise weithin bekannt gemacht.“

Brauerei wurde aus schwierigsten Verhältnissen wieder aufgebaut

Geboren wurde Karl Trojan als zweites von drei Kindern des Brauereibesitzer-Ehepaares Karl Theodor und Therese Maria Trojan am 8. März 1926. In den schweren Zwischenkriegsjahren aufgewachsen, besuchte er die Gymnasien in Waidhofen und Gmünd, musste bald zum Arbeitsdienst und zur Wehrmacht einrücken. Den Krieg überlebte er trotz schwerer Verletzung, noch im Jahr 1945 nahm er das neue Studium der Lebensmittel- und Gärungstechnologie an der Universität für Bodenkultur in Wien auf – und schloss es 1948 in kürzestmöglicher Zeit ab.

Unmittelbar darauf trat Trojan in die elterliche Brauerei ein, die sich seit 1838 im Familienbesitz befunden hatte. Im Jahr danach führte der junge Brauer Eva Widy zum Traualtar, gemeinsam wurden ihnen die Kinder Eva Maria, Patricia und Karl Theodor geschenkt. Mit seiner Gattin begann er in den entbehrungsreichen Jahren der Nachkriegszeit, die Brauerei aus schwierigsten Verhältnissen wieder aufzubauen. Mit großem Einsatz, Fleiß und Engagement wurde ein moderner und leistungsfähiger Betrieb geschaffen, in dem traditionelles Handwerk hochgehalten wurde und viele Menschen sichere Arbeit hatten.

Bis zuletzt an seiner Brauerei interessiert

Nach dem Tod seines Vaters im Jahr 1957 übernahm er selbstständig die Brauerei. Im nun wieder freien Österreich ging es stetig bergauf. „Das Leben hat der verstanden, der einen Baum pflanzt, in dessen Schatten er selbst nie sitzen wird“ – getreu seinem Lebensmotto sicherte er durch stetige Investitionen in allen Bereichen den Fortbestand der Firma und schuf die heute herausragende Position der Schremser Brauerei. Auch nach der Übergabe an seinen Sohn Karl Theodor (1991) war er bis zuletzt Tag für Tag in seinem Brauereibüro, stand mit Rat und Tat zur Seite, erledigte Besorgungen und nahm regen Anteil an der Firmen-Entwicklung. Das Vermächtnis des Denkers und Vordenkers wird hier über seinen Tod hinaus wirken.

Engagement zeigte Karl Trojan auch in den Interessenvertretungen seiner Branche, vor allem im Verband der Brauereien. Dort war er zu unterschiedlichen Zeiten Mitglied in Gerstenausschuss, technischem Ausschuss, Delegiertenversammlung und arbeitsrechtlichem Verhandlungskomitee, auch war er jahrelang Mitglied des Präsidiums. Bereits vor der Verleihung des Schremser Wappenringes wurden seine Verdienste im Jahr 1992 mit dem Goldenen Verdienstzeichen der Republik Österreich gewürdigt.

Wohlergehen der Familie stand im Mittelpunkt

Obwohl er beruflich stark ausgelastet war, widmete sich Trojan zahlreichen weiteren Aktivitäten. Das Waidwerk zählte schon früh zu seinen großen Leidenschaften, er vereinte jägerische Ambition, waidgerechte Hege und Geselligkeit mit seinen Waidkameraden in sich.

Leidenschaftlich ging er auch sportlichen Aktivitäten wie Segeln, Schwimmen und Skifahren nach, von Kindheit an beschäftigte er sich zudem mit dem Bau und Betrieb von Flugmodellen – eine ihm über die Jahrzehnte hinweg liebe Freizeitbeschäftigung.

An erster Stelle stand jedoch das Wohlergehen seiner Familie. Das Zusammensein mit seinen drei Kindern, den Enkeln Claudia, Oliver, Karl und Johann sowie den Urenkeln Paula, Laura und Pia bereitete ihm große Freude. Sie werden ihren Vater, Schwiegervater, Groß- und Urgroßvater am 24. November (14 Uhr) auf seinem letzten Weg am Schremser Friedhof begleiten.