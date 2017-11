Tiefe Trauer herrscht in Weitra nach dem Tod des ehemaligen Unternehmers Josef Schneeberger. Der ehemalige Putzerei-Chef und Gemeinderat verstarb nach langer, schwerer Krankheit am 15. November im 83. Lebensjahr.

Schneeberger baute in den 1960er-Jahren von Weitra aus ein kleines Putzerei-Imperium auf, das Filialen in Gmünd (Altstadt und Neustadt), Schrems, Heidenreichstein, Zwettl, Horn, Waidhofen, Retz und Freistadt umfasste. Daneben gab es in rund 80 weiteren Geschäften im Wald-, Wein- und Mühlviertel Übernahmestellen für die Putzerei Schneeberger. In Weitra hatte Josef Schneeberger auch ein lange Zeit gut gehendes Hutgeschäft.

Mit seiner Färberei war Schneeberger unter anderem für zahlreiche Spitäler (darunter das Wiener AKH) tätig, für die er die Operationswäsche färbte. Auch für die VOEST Linz war Schneeberger mit seiner Färberei tätig.

Schneeberger galt in Weitra – bis zur Insolvenz seines Unternehmens in den frühen 90er-Jahren – als beliebter Arbeitgeber, er hinterlässt zwei erwachsene Söhne.

Für die ÖVP saß Schneeberger zwischen 1970 und 1985 auch drei Perioden lang im Gemeinderat der Stadtgemeinde Weitra.