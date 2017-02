Schon am Vormittag des Faschingssamstag machten sie die Stadt unsicher, ehe dann am späten Nachmittag die Margithalle in der Burgstadt zur Manege umgewandelt und dem zahlreich erschienen Publikum eine spektakuläre und lustige Show geboten wurde. Der darauffolgende Sonntag gehörte dann schließlich dem Nachwuchs, der im Rahmen eines Kindermaskenballs mit lustigen Spielen und vielen Aktionen ebenfalls bestens unterhalten wurde.