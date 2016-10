Am Freitagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Gmünd von der Leitstelle Florian Nö. zu einem Verkehrsunfall mit Menschenrettung auf der LB 41 alarmiert.

14 Mitglieder rückten zum Unfall aus. Laut ersten Informationen dürfte der Lenker keine schwereren Verletzungen davongetragen haben. In der Nähe der Unfallstelle befindet sich ein Kreisverkehr, den der Lenker in gerader Richtung passiert haben und durch offensichtlich weit überhöhte Geschwindigkeit rechts von der Fahrbahn abgekommen sein dürfte. Das Auto stürzte über eine ca. drei Meter hohe Böschung, überschlug sich und blieb am Dach liegen.