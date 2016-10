Er verlor die Herrschaft über seinen Wagen. Der Mann war kurz von 7 Uhr auf der B41 von St. Martin in Richtung Bad Großpertholz unterwegs. In einer Linkskurve in Steinbach dürfte er laut Polizeimeldung zu schnell unterwegs gewesen sein. Auf der feuchten Fahrbahn kam er rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Mauer.

Der Weitraer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades am Kopf und musste ins Landesklinikum Gmünd eingeliefert werden.

Diese Kurve haben bereits mehrere Fahrzeuglenker unterschätzt – es passieren hier immer wieder Unfälle.