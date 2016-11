Unserfrau-Altweitra

TV-Mentalist vermisst seinen fluchenden Raben Corax! .

Skurriler Diebstahl in Unserfrau (Bezirk Gmünd): Ein zahmer Kolkrabe wurde aus einer Volière gestohlen. Der Besitzer (bekannt aus diversen TV-Shows, u.a. "The Next Uri Geller" und "Ich bin ein Star, holt mich hier raus") kontaktierte die Polizei und sucht nun verzweifelt nach seinem Tier.