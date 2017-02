Tipp: Jetzt Karten für die besten Events sichern! Im neuen NÖN.at/ticketshop.

MITTWOCH, 22. Februar

Gmünd. Vortrag im Rahmen „Treffpunkt Gesundheit“ von Oberärztin Waltraud Stromer über „Schmerz ist nicht gleich Schmerz – Schmerzarten und deren korrekte Behandlung“, um 18.30 Uhr im Landesklinikum Gmünd.

Hoheneich. Beginn des Schnupperkurses „Qi Gong“ der Gesunden Gemeinde, um 19 Uhr im Turnsaal der Volksschule.

Schrems. Lesung des Heimatdichters Karl Schmutz „murds varuckt & sakrisch guad“ um 14.30 Uhr im Moorbadheim.

Weitra. Volkshochschulvortrag von Ernest Zederbauer über seine „Winterwanderung durch das Waldviertel“ um 19.30 Uhr im Rathaussaal.

DONNERSTAG, 23. Februar

Gmünd. Filmvorführung „Bauer unser“ mit anschließender Podiumsdiskussion mit Regisseur Robert Schabus, dem im Film dargestellten Landwirt Ewald Drünzweil und Nationalratsabgeordneten Leo Steinbichler, vom Team Stronach, um 19.30 Uhr im Waldviertler Kino Gmünd; Karten: www.waldviertler-kinos.at

Gmünd. Vortrag des jetzigen Gmünders Marwan Alshahin „Eine Reise durch den Irak“, um 19.30 Uhr im Pfarrzentrum Gmünd-Neustadt.

Heidenreichstein. Eröffnung der Ausstellung von Josef Apfelthaler (Bilder) und Christian Stellner (Karikaturen) um 18 Uhr im Restaurant Moorstein am Hauptplatz, ab 20 Uhr Smooth Jazz live mit Manuela Schuster, Günter Kainz und Martin Schuster.

Kurzschwarza. 1. Waldviertler Ladies-Night zum Opernball, ab 19 Uhr in der Waldschenke Schreiber mit Sektempfang und Fotos auf dem Red Carpet, letzten Pfiff für Frisur und Make Up, diverse Bars, Live-Musik sowie Übertragung des Opernballes. Dresscode: festliche Abendkleidung oder Dirndl; Info und Anmeldung: 0664/4033390.

Moorbad Harbach. Xundheitswelt-Akademie-Work

shop zum Thema „Chronischer Schmerz“ mit der Klinischen- und Gesundheitspsychologin Alexandra Leopold, ab 19.30 Uhr im Moorheilbad; Anmeldungen sind unter 02858/5255-1650 erforderlich.

St. Martin. Bücherstammtisch für Senioren mit Faschingsfeier , um 14 Uhr im Betreuten Wohnen.

FREITAG, 24. Februar

Gmünd. Tag der offenen Tür der Volkshilfe Sozialstation mit Gesundheits-Check, von 13 bis 16 Uhr.

Gmünd. „Gmünd hilft“ mit Hilfsgüter-Sammelzentrum und Begegnungscafè, von 14 bis 17 Uhr im Sonderpädagogischen Schulzentrum, Dr. Karl Renner-Straße.

Griesbach. Damenschnapsen der Dorfgemeinschaft, ab 20 Uhr im Vereinshaus.

Moorbad Harbach. Schlagerabend mit dem „Melodien Express“, ab 19.30 Uhr in der Franz-Himmer-Sporthalle.

Reingers. Zankerlschnapsen der Feuerwehr Reingers, ab 18 Uhr im Gasthaus Uitz.

Schrems. Zankerlschnapsen des Fischereivereines Sektion Gmünd/Steinbach, ab 19 Uhr in der Sportarena in der Budweiser Straße.

Waldenstein. Wir singen alte Lieder, um 19.30 Uhr im Gasthaus Wurz.

SAMSTAG, 25. Februar

Amaliendorf. Faschingstreiben der Feuerwehr, ganztags.

Bad Großpertholz . Faschingsumzug der Trachtenkapelle Bad Großpertholz, ab 9 Uhr in Bad Großpertholz.

Eggern. Faschingsfest des Dorferneuerungsvereines am Dorfplatz unter dem Motto „Der wilde Westen in Eggern“, ab 14 Uhr mit Dartturnier, tollen Spielen und kulinarischen Köstlichkeiten.

Gmünd. 70er-Party der SPÖ-Gmünd, ab 20 Uhr im Kulturhaus; Tischreservierungen: 0664/1306553.

Großdietmanns. Faschingsumzug der Sportverein-Union-Dietmanns, nachmittags.

Großschönau. Faschingsgschnas ab 20 Uhr im Feuerwehrhaus Großschönau.

Gmünd/Eibenstein. Faschingsumzug des SV-Eibenstein, ganztägig.

Harmanschlag. Vereinsmeisterschaft des SC Nordwald für alle Mitglieder und Interessierten, Start um 11 Uhr, Startnummernausgabe um 10 Uhr, Siegerehrung gegen 13 Uhr.

Heidenreichstein. Fasching des FC Volksbank Heidenreichstein ab 17 Uhr in der Margithalle mit Landesobmann Erich Röll und seiner Lissi, Sketches und Playback-Show sowie dem Auftritt von „Mister Stefano mit Jonglage, Zauberei und Komik (gegen 18.30 Uhr) und einem Affenzirkus in der Bar.

Hirschbach. Gschnas-Clubbing des SV Hirschbach, um 20 Uhr im Vereinssaal.

Hoheneich. Maskenball des SCU Koller Nondorf, ab 20 Uhr im Gasthaus Pöhn in Nondorf.

Kirchberg. Faschingsumzug der Landjugend Süßenbach, ganztägig.

Litschau. Fasching in Litschau, ab 10 Uhr in den Geschäften und am Stadtplatz.

St. Martin. Faschingsumzug des Sportclubs St. Martin, ganztägig.

St. Martin. Faschingsumzug der Trachtenkapelle Harmanschlag, ganztägig.

SONNTAG, 26. Februar

Alt-Nagelberg. Kindermaskenball der SPÖ, ab 15.30 Uhr im Kulturhaus.

Bad Großpertholz. Faschingsumzug der Trachtenkapelle Bad Großpertholz, ab 9 Uhr in den Ortschaften Karlstift, Stadlberg und Gugu.

Eisgarn. Kindergschnas ab 14 Uhr im Gasthaus zur alten Post.

Großdietmanns. Kindermaskenball ab 14 Uhr im Gasthaus Zacky.

Großschönau. Kindermaskenball ab 14 Uhr im Gasthaus Thaler in Großotten.

Harmanschlag. Niederösterrchischer Familien-Schitag bei den Arraliften; alle Inhaber des nö. Familienpasses und die eingetragenen Personen erhalten 50 Prozent Ermäßigung auf den regulären Tageskartentarif; Info: www.noe.familienland.at

Haugschlag. Kindermaskenball ab 14 Uhr im Gasthaus Mader.

Heidenreichstein. Kindermaskenball des FC-Senioren-Heidenreichstein und des Verschönerungsvereines, ab 14 Uhr in der Margithalle mit Mini-Playback-Show. Anmeldungen sind unter www.bit.ly/kindermaskenball möglich.

Hoheneich. Faschingspredigt von „Wanderprediger“ Otto Riedl im Rahmen der Sonntagsmesse um 10 Uhr in der Pfarrkirche Hoheneich.

Kirchberg. Hamerlingkaffee, ab 14 Uhr im Hamerlingsaal.

Reingers. Kinderfasching der Faschingsgilde Hirschenschlag, ab 13 Uhr in der Hanfhalle.

Schrems. Kinderball der Kinderfreunde, um 14 Uhr in der Stadthalle.

St. Martin. Kindermaskenball ab 14 Uhr im Gasthaus Weninger.

Unserfrau. Faschingsgschnas, ab 20 Uhr im Gasthaus Schrenkis.

Waldenstein. Kindermaskenball, ab 14 Uhr im Sportrestaurant Hinger.

Weitra. Gemütlicher Faschingsnachmittag mit Musik von Franz Anderl, ab 14 Uhr im Nordwaldheim.

Montag, 27. Februar

Schrems. Gemütlicher Nachmittag der Pensionisten, ab 14 Uhr in der Stadthalle.

Weitra. Jahreshauptversammlung mit Ehrungen des Pensionistenverbandes, um 14 Uhr im Volksheim.

DIENSTAG, 28. Februar

Brand. Faschingsausklang der Pensionisten, ab 14 Uhr im Clubhaus.

Brand. Faschingsausklang der Pfarre, ab 16 Uhr im Pfarrkeller und im Clubraum.

Gmünd. Faschingsparade ab 15 Uhr am Schubertplatz unter dem Motto „Gmünd such das Supertalent“ mit Musik, Tanz und mehr, großer Showbühne mit Parodien.

Gmünd. Faschingsausklang im Grenzlandcafè, ab 9 Uhr.

Großdietmanns. Faschingsausklang der Feuerwehr Dietmanns, ab 19 Uhr im Feuerwehrhaus.

Haugschlag. Faschingskränzchen ab 14 Uhr im Gasthaus Mader.

Heidenreichstein. Faschingsdienstag des FC Volksbank Heidenreichstein, ab 11 Uhr beim Schirm.

Hirschbach. Faschingsausklang des Männerchores Hirschbach, ab 17 Uhr im Vereinssaal.

Moorbad Harbach. Kabarett „Es war einmal der Mensch“ der Kabarettgruppe KawaReh“, um 19.30 Uhr in der Franz-Himmer-Sporthalle.

Moorbad Harbach. Faschingsausklang im Moaßla Stüberl, ab 18 Uhr.

Schrems. Faschingsausklang der SPÖ Niederschrems, ab 19 Uhr im Gemeinschaftshaus Kleedorf.

St. Martin. Faschingsausklang des SC St. Martin, ab 10 Uhr am Marktplatz.

MITTWOCH, 1. März

Gmünd. Heringschmausessen der Naturfreunde, ab 17 Uhr im Naturfreundehaus beim Harabruckteich.

Großdietmanns. Blutspendeaktion von 17 bis 21 Uhr im Gasthaus Zacky.

Heidenreichstein. „Kunst am Aschermittwoch zum Thema „Stille“ mit Gregor Fürnweger (Sprecher), Karl A. Immervoll (Orgel) und Rupert Wurz (Technik), um 20 Uhr in der Stadtpfarrkirche. Die freien Spenden kommen der Familie Hlava, die durch einen Brand ihren gesamten Besitz verloren haben, zugute.

Schrems. Blutspendeaktion im Foyer der Stadthalle, von 14 bis 18.30 Uhr.

Waldenstein. Vortrag „Sanfte Medizin – Galvanischer Feinstrom“ von Humanenergetiker Franz Pollak, um 19.30 Uhr im Dorfhaus Albrechts; Anmeldungen sind unter 0681/20601236 erforderlich.

Tipp: Jetzt Karten für die besten Events sichern! Im neuen NÖN.at/ticketshop.