Unter dem Motto „Ab ins All –Die Reise ins Unbekannte“ steht der Maturaball des Bundesgymnasiums Gmünd am 5. Jänner in der Schremser Stadthalle. Beginn dieser Jubiläumsveranstaltung –es handelt sich bereits um den 70. Maturaball dieser Schule –ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Eintritt sind freie Spenden. Auf viele Besucher freuen sich die Gym-Maturanten, die für eine Reise in eine andere Dimension sorgen werden.

