DONNERSTAG, 4. MAI

Bad Großpertholz. Büchereikaffe um 14 Uhr in der Gemeindebücherei.

Gmünd. Muttertagsfeier des Gmünder Seniorenbundes, um 14.30 Uhr im Gasthaus Traxler in Grillenstein.

Gmünd. Bezirksjugendsingen des Bezirkes Gmünd, um 17 Uhr im Kulturhaus.

Hoheneich. Lesestunde von 15 bis 16 Uhr in der Bücherei.

Litschau. Infoabend betreffen des örtlichen Raumordnungsprogrammes mit Entwicklungskonzept und Offenlandflächen, um 19 Uhr im Seerestaurant Weber für die Katastralgemeinde Litschau.

Moorbad Harbach. Geführte Wanderung mit Wanderführer Walter Fletzer „Große Mandelsteinrunde“, Start um 9.30 Uhr beim Xundwärts-Laufzentrum; Anmeldungen erforderlich: 0680/2382939.

Schrems. Vortrag von Marko Feingold um 19 Uhr in der Stadthalle. Der 104-Jährige hat die KZs Auschwitz, Dachau und Buchwald überlebt. Er erzählt aus seinem Leben.

Schrems. Glaubensgespräch mit Pfarrer Herbert Schlosser über „Gottes Wort im Menschemwort – Bibel, Altes und Neues Testament“, um 19 Uhr im Pfarrhaus (Eingang Pfarrgasse);

FREITAG, 5. MAI

Bad Großpertholz. Flohmarkt von 13 bis 17 Uhr im Haus Scheiben Nr. 3; die Hälfte des Erlöses wird dem St. Anna-Kinderspital gespendet.

Bad Großpertholz . Vortrag von Pfarrer Rudolf Pinger über Martin Luther und die Schauplätze seines Lebens, um 19.30 Uhr im Pfarrhof Bad Großpertholz.

Gmünd. Musikschulfest des Gemeindeverbandes der Musikschule Oberes Waldviertel anlässlich des 15-jährigen Bestehens, von 15 bis 18 Uhr Präsentationen der Musikschüler, ab 18 Uhr „Musik-Lounge“ im Verpflegungszelt vor dem Palmenhaus und Ausklang bei einer unterhaltsamen Jam-Session.

Gmünd. Saunafest unter dem Motto Römerfest“, von 18 bis 23 Uhr im Saunabereich des Sole-Felsen-Bades.

Heidenreichstein. Tanztreff mit Livemusik von „Peter – For you“, von 15 bis 18 Uh rin der Käsemacherwelt.

Heidenreichstein. Tag der nö. Musikschulen mit „Orgel live“ um 19 Uhr in der Evangelischen Kirche; Schüler und Lehrer bieten Kammermusik.

Heinrichs. I.C.W.A.S.-Party der Feuerwehr, ab 21 Uhr mit den DJs Waaasted und Empice, ab 21 Uhr in der Festhalle Heinrichs.

Litschau. Blutspendeaktion von 12 bis 18 Uhr in der Neuen Mittelschule.

Moorbad Harbach. Lesung „Heitere Kurzgeschichten“ von der Familie Pokorny, um 19.30 Uhr im Moorheilbad.

Pürbach. Wald4tler Off-Theater „Demut vor deinem Taten Baby“ von Laura Naumann mit Lisa Stern, Rina Juniku und Cecilia Kukua Boagyam, um 20.15 Uhr im Theatercafe des Hoftheaters.

Reingers. Mutterberatung von 9.30 bis 10 Uhr in der Tagesbetreuungseinrichtung.

Schrems. Infoabend über das Projekt „Bank für Gemeinwohl“, mit den Referenten Anna Erber, Roland Hainzl und Thomas Reichmann, von 17 bis 20 Uhr im Gea-Hotel Post.

Waldenstein. „Wir singen alte Lieder“ um 19.30 Uhr im gasthaus Wurz.

Weitra. Eröffnung der Sonderausstellung „Dampf und Diesel“ auf Schloss Weitra anlässlich des 115-jährigen Bestehens der Waldviertler Schmalspurbahn, um 13 Uhr durch Landesrat Karl Wilfing.

SAMSTAG, 6. MAI

Amaliendorf. Spaziergang mit Kräuterpädagogin Eunika Grahofer unter dem Motto „Großmutters Kräuterwissen auf der Spur“, Beginn um 14 Uhr beim Gemeinschaftsgarten in Amaliendorf, anschließend Zubereitung von Wildkräuterchips, Aufstrich und Pesto im Gemeinschaftsgarten; Anmeldungen sind bis 3. Mai unter 0676/9003589 erforderlich. Bei Schlechtwetter um 14 Uhr indoor beim alten Sportplatz.

Bad Großpertholz. Flohmarkt von 8 bis 12 Uhr im Haus Scheiben Nr. 3; die Hälfte des Erlöses wird dem St. Anna-Kinderspital gespendet.

Bad Großpertholz. Gemeindeumwelttag von 8 bis 11.30 Uhr mit Stopp-Littering (Treffpunkt um 8 Uhr beim Bauhof), Kleidersammlung (bis 9.30 Uhr bei den Sammelplätzen), Autowrackentsorgung (beim Gemeindeamt melden), Feuerlöscherüberprüfung, Info über Solarenergie, Sonnewelt, Zivilschutzverband sowie Altstoff-Annahme.

Brand. Tag der offenen Tür der Musikschule, von 9 bis 11 Uhr.

Eichberg. „Hendlgrillen“ der Feuerwehr Eichberg, ab 11 Uhr im Vereinshaus Eichberg; Vorbestellung bis 4. Mai unter 0664/1622924.

Eisgarn. Dekanatsfirmung um 10 Uhr in der Kirche.

Gmünd. Tag der offenen Tür der Musikschule, von 9 bis 11 Uhr.

Gmünd. Saunafest unter dem Motto Römerfest“, von 18 bis 23 Uhr im Saunabereich des Sole-Felsen-Bades.

Heidenreichstein. Musikschulmesse um 10 Uhr in der Stadtpfarrkirche.

Heinrichs. Fest der Feuerwehr in der Festhalle, ab 20.30 Uhr Tanz mit dem Grenzlandduo.

Hirschbach. Konzert der Poxrucker Sisters & Band, um 20 Uhr im Vereinssaal; Karten: Sparkasse und Erste Banken sowie im Kaufhaus Bachhofner-Hold und unter 0664/9202792 (16 bis 19 Uhr).

Hoheneich. Floriani-Feier der Feuerwehren Hoheneich und Nondorf, um 18 Uhr in der Pfarrkirche Hoheneich.

Litschau. Start zum 25. Litschauer Herrenseelauf um 14 Uhr beim Herrensee.

Niederschrems. Konzert von Je Hauenlieb, Zappa & Judith, um 20 Uhr im Dorf-Bründl.

Pürbach. Wald4tler Off-Theater „Demut vor deinem Taten Baby“ von Laura Naumann mit Lisa Stern, Rina Juniku und Cecilia Kukua Boagyam, um 20.15 Uhr im Theatercafe des Hoftheaters.

Reingers. Gewerbeausstellung von 14 bis 22 Uhr in der Hanfhalle, um 20 Uhr Dämmerschoppen mit „Ferdi & Die Ameisen“.

Schrems. Tag der offenen Tür der Musikschule, von 9 bis 11 Uhr.

Schrems. Jubiläumskonzert der Schremser Singgemeinschaft anlässlich des 70-jährigen Bestehens, um 19.30 Uhr im Kulturzentrum unter der Leitung von Christina Berger und Helmut Richter, am Klavier: Bernhard Jäger; als Gäste: Donau-Streichquartett unter der Leitung von Svatomir Vodak.

Schrems. Flohmarkt von 7 bis 12 Uhr in der Stadthalle.

Schrems. Keramik-Workshop für Jugendliche und Erwachsene unter dem Motto „Tiere für den Garten“, von 14 bis 17 Uhr im Kunstmuseum; Infos: 02853/72888.

Seyfrieds. Pfarrwallfahrt von Seyfrieds nach Brünnl, Start der Pilger um 5 Uhr bei der Kirche in Seyfrieds, um 8 Uhr bei der Grenze in Nagelberg, um 17 Uhr Pilgermesse in Brünnl; der Bus fährt um 15 Uhr in Seyfrieds ab. Anmeldungen und Mittagessen-Vorbestellungen sind unter 0664/1545936 erforderlich.

Waldenstein. Florianimesse des Feuerwehr-Unterabschnittes, um 9 Uhr in der Pfarrkirche Waldenstein.

Weitra. Tag der offenen Tür der Musikschule, von 9 bis 11 Uhr.

Weitra. Bunter Nachmittag des Seniorenbundes Weitra anlässlich der „250. Veranstaltung in der Ära Wolfgang“, um 14 Uhr auf Schloss Weitra. Dabei wird das Wirken von Wolfgang Fürnkranz, der 12 Jahre als Seniorenbundobmann tätig war, gewürdigt.

SONNTAG, 7. MAI

Brand. Floriani-Frühschoppen der Feuerwehr, ab 9 Uhr im Feuerwehrhaus Brand.

Eggern. Fischen am Thomasteich von 7 bis 11 Uhr, nach der Siegerehrung Grillhendl- und Sauroller-Essen.

Gmünd. Blutspendeaktion von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr im Rot-Kreuz-Haus.

Gmünd. Tauschzusammenkunft der Postwertzeichensammler-Vereinigung Gmünd, von 9 bis 11.30 Uhr im Gasthof Pauser (auch Sticker).

Gmünd. Wanderung zur „Lutherischen Kirche“ in der Blockheide der Evangelischen Pfarrgemeinde anlässlich des Jubiläumsjahres „ 500 Jahre Reformation“; Start ist um 14 Uhr am Parkplatz beim Gasthaus Gruböck, anschließend ökumenische Andacht beim Gedenkstein und kleine Agape.

Gmünd. Konzert von Lady Sunshine & Mister Moon unter dem Motto „Musik liegt in der Luft“, um 18 Uhr im Kulturhaus. Karten: 02852/52506.

Gmünd. Ausstrahlung der Sendung „Waldviertler Tortengeheimnisse“ mit Beiträgen aus Gmünd, um 14.10 Uhr auf ORF 2.

Harmanschlag. Frühschoppen des Kameradschaftsbundes Harmanschlag, ab 10 Uhr im VAZ.

Heidenreichstein. Pfarrkaffee von 9 bis 12 Uhr.

Heinrichs. Fest der Feuerwehr in der Festhalle, um 9.30 Uhr Messe mit Pater Joachim Musial, anschließend Frühschoppen.

Karlstift: Pfarrkaffee nach der Florianimesse um 9.30 Uhr.

Kirchberg. Florianimesse der Feuerwehr und Peregin-Feier, um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche.

Litschau. Florianimesse der Feuerwehr um 9.30 Uhr in der Kirche, danach „Schnitzelsonntag“ der Feuerwehr Litschau im Kulturbahnhof.

Reingers. Gewerbeausstellung von 10 bis 16 Uhr in der Hanfhalle, um 14 Uhr Vortrag von Gemeindearzt Michael Patrick Müller über „Homöopathie“.

Montag, 8. MAI

Gmünd. Blutspendeaktion von von 13 bis 18 Uhr im Rot-Kreuz-Haus.

Moorbad Harbach. Lichtbildervortrag von Franz Kölner „Norwegen oder der Weg in den Norden – Von Hamburg nach Svalbard“, um 19.30 Uhr im Moorheilbad.

Schrems. Kostenlose Rechtsberatung von Rechtsanwalt Oswin Hochstöger, von 16 bis 17 Uhr im Stadtamt (Eingang Tourismusbüro).

DIENSTAG, 9. MAI

Gmünd. Muttertags-Gottesdienst des Seniorenbundes, um 9.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche.

Gmünd. Gruppentreffen der Selbsthilfegruppe Anders, um 16 Uhr im Landesklinikum.

Hoheneich. Infoveranstaltung im Rahmen der Kleinregion Junior mit einer „Trageberatung“ von Karin Opelka, um 9 Uhr im Raika-Saal. Gezeigt werden zwei Bindetechniken von Tragetüchern sowie Präsentation von verschiedenen Tragen; Info: www.waldviertler-stadtland.at

Litschau. Infoabend betreffen des örtlichen Raumordnungsprogrammes mit Entwicklungskonzept und Offenlandflächen, um 19 Uhr im Feuerwehrhaus Hörmanns für die Katastralgemeinde Hörmanns.

MITTWOCH, 10. MAI

Bad Großpertholz. Senioren-Tritsch-Tratsch von 14.30 bis 16.30 Uhr im Pfarrhof Bad Großpertholz.

Litschau. Infoabend betreffen des örtlichen Raumordnungsprogrammes mit Entwicklungskonzept und Offenlandflächen, um 19 Uhr im Feriendorf „Die Alm“ in Loimanns für die Katastralgemeinde Loimanns.

St. Martin. Vortrag von Frank Hinkelmann über Martin Luther: Von Wittenberg nach Niederösterreich; Geschichte der Reformation und des Evangelischen Lebens in unserer Diözese, um 19.30 Uhr im Pfarrhof St. Martin.

