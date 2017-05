Tipp: Jetzt Karten für die besten Events sichern! Im neuen NÖN.at/ticketshop.

MITTWOCH, 10. Mai

Bad Großpertholz. Senioren-Tritsch-Tratsch von 14.30 bis 16.30 Uhr im Pfarrhof Bad Großpertholz.

Litschau. Infoabend betreffen des örtlichen Raumordnungsprogrammes mit Entwicklungskonzept und Offenlandflächen, um 19 Uhr im Feriendorf „Die Alm“ in Loimanns für die Katastralgemeinde Loimanns.

St. Martin. Vortrag von Frank Hinkelmann über Martin Luther: Von Wittenberg nach Niederösterreich; Geschichte der Reformation und des Evangelischen Lebens in unserer Diözese, um 19.30 Uhr im Pfarrhof St. Martin.

Donnerstag, 11. Mai

Amaliendorf . Wanderung der Kleinregion Stadt-Land ins Haslauer Moor, Start ist um 14 Uhr am Parkplatz zwischen Volksheim und Feuerwehrhaus. Die drei Kilometer lange Wanderung leitet Alexander Erlach, anschließend gemütliches Beisammensein im Tennisstüberl, Info: 02852/52506-330.

Gmünd. Gmünder Filmforum mit dem Film „Paula – Mein Leben soll ein Fest sein!“, um 20 Uhr im Gmünder Stadtkino.

Heidenreichstein. Lichtbildervortrag von Sepp Gruber aus St. Pölten über „Mit dem Rad durch die Türkei“, um 20 Uhr im Pfarrsaal; Eintritt: freie Spenden.

Hoheneich. Muttertagsfeier des Seniorenbundes, um 15 Uhr im Heurigenstüberl Ambrozy in Nondorf.

Litschau. Vorstellung des neuen Gesundheitsprogrammes „Vorsorge aktiv – Gesundheit für mich!“, um 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Gemeindeamtes.

Moorbad Harbach. Geführte Wanderung „4-Steine-Weg“ mit Wanderführer Walter Fletzer, Start um 9.30 Uhr beim Xundwärts-Parcours in Hirschenwies; Anmeldungen erforderlich: 0680/2382939.

St. Martin . Eltern-Kind-Treffen von 9 bis 11 Uhr im Pfarrhof St. Martin.

Freitag, 12. Mai

Amaliendorf. Pfarrseniorenrunde, um 15 Uhr im Gasthaus Schmankerl.

Bad Großpertholz . Info-Vortag über „Impuls-Strömen“, um 19.15 Uhr in der Gemeindebücherei.

Gmünd. Ladies-Night ab 18 Uhr im Sole-Felsen-Bad.

Gmünd. Gmünder Altstadtrunde zu den Sehenswürdigkeiten der Altstadt, Treffpunkt um 18 Uhr beim Brunnen am Stadtplatz.

Gmünd. Begegnungscafé von Gmünd hilft, von 14 bis 17 Uhr im Sonderpädagogischen Zentrum.

Heidenreichstein. Konzert von „Claudia Volf & Friends“, um 20 Uhr im Motorfun B30.

Heidenreichstein. Konzert „Vor-Tasten“ der Schüler der dritten Klasse der Volksschule Heidenreichstein unter der Leitung von Karl A. Immervoll, um 10 und um 16 Uhr in der Käsemacherwelt.

Hoheneich. Buchpräsentation von Michael Koller „Der Konzern“ um 19 Uhr in der „Galerie 60+“, musikalisch umrahmt von Alfons Veith.

Moorbad Harbach. Schlagerabend mit dem „Melodien-Express“, um 19.30 Uhr in der Franz-Himmer-Halle.

Schrems. Muttertagsfeier der SPÖ, ab 14.30 Uhr im Kulturzentrum.

Waldenstein. Orchesterkonzert der Musikschule Waldenstein, um 19 Uhr im Sport- und Kulturzentrum.

Weitra. Lesung von Miguel Herz-Kestranek „Lachertorten – mit Schlag!“, um 19.30 Uhr im Schlosstheater. Karten: 02856/5006-50 oder www.ticketjet.at

Weitra. Fahrt der Volkshochschule Weitra zur Sternwarte Höhenberg; Anmeldungen unbedingt unter 0664/5166356 erforderlich (private Mitfahrgelegenheit).

SAMSTAG, 13. Mai

Alt-Nagelberg. Kabarettabend mit Claudia Sadlo und ihrem neuen Programm „Vo nix kummt nix!“, um 20 Uhr im Kulturhaus.

Brand. Musikschulkonzert um 15 Uhr im Musikheim Brand.

Brand-Nagelberg. „Kommunikationsfischen“ des Fischereivereines Gmünd-Steinbach am Sedetka-Teich in Steinbach, ab 14 Uhr, gegen 18 Uhr Preisverleihung, für Speisen und Getränke ist gesorgt, auch Nicht-Fischer sind willkommen.

Gmünd. Wanderung der Gmünder Naturfreunde am Erlebnisweg Heinrichs, Treffpunkt um 9 Uhr beim Naturfreundehaus.

Harmanschlag. Vortrag von Weltrekordhalterin Alexandra Meixner „If you can dream it, you can do it!“ über ihren Weltrekord „20 Ironman an 20 aufeinanderfolgenden Tagen“, um 19.30 Uhr im VAZ. Eintritt sind freie Spenden.

Litschau. Heuriger der Feuerwehr Schlag, ab 19 Uhr im Feuerwehrhaus.

Moorbad Harbach. Geführte Wanderung mit Wanderführer Walter Fletzer „Kleine Mandelsteinrunde“, Start um 9.30 Uhr beim Xundwärts-Laufzentrum; Anmeldungen erforderlich: 0680/2382939.

Schrems. 1. Schremser Weinfrühling des ASV Eaton Schrems und des Oldtimertraktorvereines, ab 15 Uhr im Festzelt am Trainingsplatz, ab 19 Uhr Livemusik vom Original-Quatschberg-Echo; Hüpfburg für Kinder.

Schrems. Kinder-Keramikkurs „Traumschiffe“, von 14 bis 16 Uhr im Kunstmuseum; Info: 02853/72888.

Weitra. Muttertagsfeier des Pensionistenverbandes, um 14 Uhr im Volksheim mit musikalischer Umrahmung.

Unserfrau. Konzert „Eine musikalische Reise zu unserer Lieben Frau am Sande“, um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche Unserfrau mit Claua Evans (Sopran) und Robert Koirar (Orgel) sowie Schülern der Volksschule Unserfrau mit Werken von Caccini, Franck, Stolz, Schubert; Eintritt freie Spenden zugunsten der Pfarrhofsanierung.

SONNTAG, 14. Mai

Kirchberg. Frühschoppen der Feuerwehr Kirchberg anlässlich des 140-jährigen Bestehens, um 9 Uhr Feldmesse und Festakt im Feuerwehrhaus Kirchberg.

Litschau. Heuriger der Feuerwehr Schlag, ab 10 Uhr im Feuerwehrhaus.

Moorbad Harbach. Lesung von Elisabeth Hofbauer zum Muttertag, um 19.30 Uhr im Moorheilbad.

Montag, 15. Mai

Moorbad Harbach. Lichtbildervortrag von Hans-Peter Hermann „Ecuador“, um 19.30 Uhr im Moorheilbad.

DIENSTAG, 16. Mai

Gmünd. Vortrag von Richard Sickinger „Architektur als Mustersprache“ im Rahmen der „Waldviertler Vorlesungen“ der Waldviertel-Akademie, um 19 Uhr im Jubiläumssaal der Firma Leyrer + Graf.

MITTWOCH, 17. Mai

Bad Großpertholz. Treffen der Gesunden Gemeinde zum Gedankenaustausch, um 19 Uhr in Bad Großpertholz Nr. 282 (Datler).

Schrems. Vortrag von Pater Benno Maier über „Syrien – ein Kulturland einst und heute“ um 19 Uhr in der Caritas-Werkstätte.

Tipp: Jetzt Karten für die besten Events sichern! Im neuen NÖN.at/ticketshop.