Tipp: Jetzt Karten für die besten Events sichern! Im neuen NÖN.at/ticketshop.

Mittwoch, 19. Juli

Bad Großpertholz. Gedankenaustausch der Gesunden Gemeinde bei Familie Datler (Pertholz Nr. 282), um 19 Uhr.

Litschau. Straßenfest am Stadtplatz, ab 17 Uhr.

Moorbad Harbach . Start des fünftägigen Wanderrittes von Harbach nach Heidenreichstein und retour; Info: Reiterlebnis Familie Altmann 0664/1498465.

Schrems. Kinder-Kreativ-Workshop von 15 bis 17 Uhr im Skulpturenpark des Kunstmuseums; Info: 02853/72888.

Schrems. Radio-Direktübertragung des Gottesdienstes um 8 Uhr aus der Pfarrkirche Schrems auf Radio Maria.

DONNERSTAG, 20. Juli

Amaliendorf. Warming-Up zum Wackelsteinfestival mit Dobre Rano Blues Band, ab 20 Uhr im Gasthaus Schmankerl.

Gmünd. Dämmerschoppen von 17 bis 22 Uhr in Metzger‘ Bar am Stadtplatz.

Gmünd. Startup-Grillen (Netzwerktreffen) ab 16 Uhr in der Firma Kubator Gmbh, Zweiländerstraße.

Heidenreichstein. Blutspendeaktion von 9 bis 12 Uhr und von 14.30 bis 19 Uhr in der Einsatzzentrale.

Hoheneich. Eltern-Kinder-Treffen mit „Spiel und Spaß am Spielplatz“, von 15 bis 17 Uhr am Spielplatz in Hoheneich.

Pürbach. Premiere von „Die Auserwählten“ von Hakon Hirzenberger mit Maddalena Hirschal, Susanna Bihari, Alexander Braunshoer und Sven Sorring, um 20.15 Uhr im Wald4tler Hoftheater; Karten: 021853/78469.

Freitag, 21. Juli

Amaliendorf. Wackelstein-Festival, um 18.30 Uhr Susanne Plahl & The Lightning, 20.45 Uhr Cara, 23 Uhr Bud Zillus; Karten: NÖN-Ticket-Shop (www.noen.at); Ticketjet, oeticket; Infos www.wackelsteinfestival.

Buchers. Konzert mit Liedermacher und Gitarrist James Harriers, um 19.30 Uhr in der Bucherser Kapelle. Der Künstler präsentiert im Rahmen einer Konzertreise sein neues Album.

Gmünd. Birkenfest des SC Gmünd, um 18 Uhr Fußballmatch SC Gmünd gegen Waldviertelauswahl, 20 Uhr Bieranstich durch Bürgermeisterin Helga Rosenmayer und Unterhaltung mit den „Bramburis“.

Gmünd. Gmünder Altstadtrunde zu den Sehenswürdigkeiten am Stadtplatz, Treffpunkt um 18 Uhr beim Brunnen am Stadtplatz.

Gmünd. Multimediapräsentation von Klaus Dacho über „Südindien –Ayurveda, Tee, Safari und kochen“, um 20.30 Uhr in der Blockheide (Ersatztermin am 22. Juli).

Großschönau. Dämmerschoppen der Jugendtrachtenkapelle, ab 19.30 Uhr im Schönauerhof Ertl.

Harmanschlag. Fest der Feuerwehr in der Festhalle Harmanschlag, um 21 Uhr Bieranstich durch Bürgermeister Peter Hörbarth und Unterhaltung mit „Basix“.

Heidenreichstein. Sonderhimmelsführung ab 21.30 Uhr im Naturpark, nur bei klarem Himmel (Ersatztermin am 24. Juli).

Hoheneich. Krabbeltreff von 9 bis 11 Uhr im Raika-Saal.

Moorbad Harbach. Tanzabend mit dem „Duo Sound Mix“, ab 19.30 Uhr in der Franz-Himmer-Sporthalle.

Niederschrems. „Offener Bücherschrank“ ab 20 Uhr im Dorf-Bründl mit Möglichkeit seinen Lieblingstext vorzutragen und Bücher formlos abzugeben oder auszuborgen.

Pürbach. „Die Auserwählten“ um 20.15 Uhr im Wald4tler Hoftheater.

Schrems. Mixed-Pokalturnier des ASKÖ-Eisschützenvereines Schrems beim Moorbad, um 18 Uhr Startkartenausgabe, um 18.30 Uhr Turnierbeginn, Nennungen: 0664/4416369; die Siegerehrung findet im Vereinslokal statt.

Weitra. Konzert des Big-Band-Project-Harmanschlag, um 19 Uhr auf der Sommerbühne am Rathausplatz.

Weitra. Schloss-Weitra-Festival mit „Rosen in Tirol“, um 19.30 Uhr im Schlosstheater; Karten: 0664/5150986.

SAMSTAG, 22. Juli

Amaliendorf. Wackelsteinfestival, ab 13 Uhr Open Stage, um 13.45 Uhr Ceilidh Tanzworkshop, 16.45 Uhr Braking Strings, 19 Uhr Yasmo & Die Klankantine, 21.15 Uhr Calascima, 23.30 Uhr Caravana Sun.

Gmünd. Birkenfest des SC Gmünd, ab 11 Uhr Mittagsbetrieb, ab 14 Uhr Family-Fun-Day mit vielen Attraktionen wie Ponyreiten, Kinderschminken, Zaubershow mit Pepino, Hüpfburgen und vielem mehr, ab 21 Uhr Unterhaltung mit der Band „Pack mas“, ca. 23 Uhr Revival der legendären Gmünder Band „Centurion“.

Gmünd. Führung durch das ehemalige Flüchtlingslager, Treffpunkt um 15 Uhr beim Haupttor in Gmünd-Neustadt.

Gmünd. Schauschmieden in der Alten Schmiede am Stadtplatz, ab 9 Uhr.

Harmanschlag . Fest der Feuerwehr in der Festhalle Harmanschlag, ab 21 Uhr Unterhaltung mit „The Hot Dogs“.

Neu-Nagelberg. Flohmarkt des Dorferneuerungsvereines von 8 bis 16 Uhr am Gelände des Dorferneuerungsvereines Neu-Nagelberg. Der Erlös kommt „Tieren in Not“ zugute, für Kaffee, Kuchen und Getränke ist gesorgt.

Pürbach. Abschnittsfeuerwehrtag des Feuerwehrabschnittes Schrems, um 18.30 Uhr Festakt mit Auszeichnung verdienter Feuerwehrmitglieder und Segnung des neuen Hilfeleistungsfahrzeuges der Feuerwehr Pürbach.

Pürbach. Fest der Feuerwehr Pürbach, ab 20 Uhr Unterhaltung mit „W4Sound“.

Pürbach. „Die Auserwählten“ um 20.15 Uhr im Wald4tler Hoftheater.

Weitra. Schloss-Weitra-Festival mit „Rosen in Tirol“, um 15 und um 19.30 Uhr im Schlosstheater.

SONNTAG, 23. Juli

Amaliendorf. Wackelsteinfestival, 11 Uhr Die Wandervögel, 13.15 Uhr Fin, 15.30 Uhr Saint Chameleon.

Bad Großpertholz. Geführte Wanderung zum Frauenwieserteich, Treffpunkt um 13 Uhr beim Gemeindeamt.

Bad Großpertholz. Wuzzelturnier der JVP, ab 13 Uhr am Stockplatz in Bad Großpertholz.

Eichberg. „Volleyschoppen“ des Jugendvereines Ewoks, ab 11 Uhr beim Vereinshaus in Eichberg, mit Volleyballturnier (4er-Teams), Hüpfburg, Spielen und kulinarische Köstlichkeiten. Anmeldungen zum Turnier: 0664/2345460.

Gmünd. Birkenfest des SC Gmünd, 9.30 Uhr Feldmesse mit Pater Georg Kaps, danach Frühschoppen und Festausklang.

Gmünd. Beginn der einwöchigen Durchquerung der Venediger-Gruppe der Naturfreunde; Info: 0664/5555617.

Großschönau. Eröffnung der Tagesbetreuungseinrichtung um 14 Uhr mit Tag der offenen Tür.

Harmanschlag. Fest der Feuerwehr in der Festhalle Harmanschlag, um 9.15 Uhr Feldmesse und Frühschoppen mit der Trachtenkapelle Harmanschlag sowie Oldtimertreff – jeder Oldtimer erhält einen Getränkegutschein; Hüpfburg für die Kinder.

Kirchberg. Pfarrkaffee von 9 bis 12 Uhr im Vereinshaus Süßenbach anlässlich des Patroziniums, Kirtagsjause nach der 14-Uhr-Andacht.

Moorbad Harbach. E-Mobilitätstag von 10.30 bis 16 Uhr am Gelände des Jugendtreffs am Sportplatz in Lauterbach, mit Frühschoppen, Ausstellung von E-Fahrzeugen, Infos rund um E-Mobilität, Förderungen und Gewinnspiel.

Moorbad Harbach. Lesung „Heiteres und Besinnliches“ von Elisabeth Hofbauer, um 19.30 Uhr im Moorheilbad.

Pürbach. Fest der Feuerwehr, um 9.30 Uhr Feldmesse, musikalisch umrahmt von der Singgemeinschaft Pürbach, anschließend Frühschoppen, Hüpfburg für die Kinder.

Oberlembach. Fest der Feuerwehr im Feststadel, um 9 Uhr Messe, anschließend Frühschoppen mit den „Zwei Vagabunden“, kulinarische Köstlichkeiten, zwei Hüpfburgen, Kinderschminken und Ponyreiten (gegen Gebühr).

Pürbach. „Die Auserwählten“ um 16 Uhr im Wald4tler Hoftheater.

Waldenstein. Pfarrkaffee ab 10 Uhr im Pfarrzentrum.

Waldenstein. Frühschoppen mit Doppelturnier des Tennisvereines, ab 10 Uhr bei der Tennisanlage.

Weitra. Schloss-Weitra-Festival mit „Rosen in Tirol“, um 16 Uhr im Schlosstheater.

Montag, 24. Juli

Bad Großpertholz. Morgenmeditation der Gesunden Gemeinde, um 8 Uhr bei der Familie Datler, Bad Großpertholz Nr. 282.

Bad Großpertholz . Radio-Niederösterreich-Sommertour mit dem Nostalgiebus vor dem Gemeindeamt, um 12 Uhr Tagesaufgabe mit „Wahl der schönsten Männerwadln“, von 13 bis 16 Uhr Radio-Live-Übertragung, um 19 Uhr Bericht in „Niederösterreich heute“ auf ORF 2.

Litschau. Harfenkonzert mit Monika Stadler, um 20 Uhr in der Stadtpfarrkirche.

Moorbad Harbach. Lichtbildervortrag von Josef Schiller „Südamerika – Chile: Aconcaqua der Steinerne Wächter der Inkas und Wilder Hund Patagoniens“, um 19.30 Uhr im Moorheilbad.

MITTWOCH, 26. Juli

Gmünd. Straßenfest am Schubertplatz, ab 18 Uhr.

Pürbach. „Die Auserwählten“ um 20.15 Uhr im Wald4tler Hoftheater.