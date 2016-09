MITTWOCH, 21. SEPTEMBER

Gmünd. Ladies-Night, ab 18 Uhr im Saunabereich des Sole-Felsen-Bades.

Heidenreichstein. Mutter-Kind-Runde, von 9 bis 11.30 Uhr im Treffpunkt Arbeit und Kirche.

Heidenreichstein. Englisch-Stammtisch, von 17 bis 19 Uhr in der Stadtbücherei.

Pürbach. „Oliver 2.0“, um 20.15 Uh im Hoftheater; Karten: 02853/78469.

DONNERSTAG, 22. SEPTEMBER

Gmünd. Vortrag von Rainer Gangl „Geheime Schätze des Stephandoms – Ein virtueller Rundgang durch Österreichs berühmteste Kirche“, um 19.30 Uhr im Pfarrzentrum Gmünd-Neustadt.

Gmünd. Gesundheitstreff zum Thema „Emotional-kybernetische Wirbelsäulenbehandlung“ von Hans Wagner, medizinischer Masseur, ganzheitlicher Manualtherapeut, Energetiker und Gesundheitsberater, um 19 Uhr im Hotel Sole-Felsen-Bad.

Heidenreichstein. Philosophisches Cafè zum Zuhören, Mitreden, Mitdiskutieren zum Thema „Einkommen ohne Arbeit?“, um 19.30 Uhr in der Loungerie Cafe Bar, Schremser Straße.

Hirschbach. Kabarettabend mit Steinböck & Rudle, um 20 Uhr im Vereinssaal. Die Kabarettisten feiern ihr 25-jähriges Bühnenjubiläum bringen Auszüge aus ihren Programmen.

Pürbach. Oliver 2.0, um 20.15 Uhr im Wald4tler Hoftheater.

Weitra. Xundheitswelt-Akademie-Vortrag „Nordic Walking – theoretische Einführung & Praxis“, mit Physiotherapeut Franz Sommer um 16.30 Uhr im Brauhotel, kostenlose Teilnahme, Sportbekleidung erforderlich.

FREITAG, 23. SEPTEMBER

Gmünd. „Gmünd hilft“, das Hilfsgüter-Sammelzentrum und das Begenungscafè im ehemaligen Bobbin-Büro ist von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Gmünd. Vernissage der Ausstellung von Armen Manukian, um 19.30 Uhr in der Taverna Perikles. Der 28-jährige Friseur aus der Ukraine wohnt in Gmünd. Seine Aquarelle sind eine Mischung von Landschaften, Tieren, Bildern aus dem Krieg und religiösen Motiven.

Heidenreichstein. Podiumsdiskussion mit Eva Glawischnik (Bundessprecherin der Grünen) und Erhard Busek (Ex-Vizekanzler und Minister, ÖVP) zum Thema „Wohin geht Österreich?“, um 19.30 Uhr in der Käsemacherwelt. Es moderiert Daniel Lohninger, NÖN-Chefredaktionsmitglied in St. Pölten.

Moorbad Harbach. Tanzabend mit den „Evergreens“, um 19.30 Uhr in der Franz-Himmer-Sporthalle.

Pürbach. Oliver 2.0, um 20.15 Uhr im Hoftheater.

Unserfrau. Vortrag der psycholosozialen Beraterin (i.A. u.S.) Elke Allram zum Thema „Frau sein in der Lebensmitte“, um 19.30 Uhr im Gasthaus Schrenkis mit Tipps, wie sich die oft stürmischen Zeiten des Wechsels leichter bewältigen lassen.

Weitra. 20. Garnisonsball auf Schloss Weitra mit Stargast Cèline Roschek (Stargeigerin und Supermodel), Eröffnung um 20.30 Uhr, Mitternachtseinlage und Tombola, Tanz im Theater, Musik und Bars, Damenspende von Elfi Maisetschläger; Karten: www.garnisonsball-weitra.at

SAMSTAG, 24. SEPTEMBER

Gmünd. „Pilzi‘s Oktoberfest“ ab 11 Uhr bei Konditorei-Cafe Franz Pilz, Stadtplatz.

Großschönau. Vortrag mit Christa Kummer über „Klimawandel - Wetter - Gesundheit“, um 15 Uhr am Sonnenplatz. Die ORF-Wetterlady gibt auch Tipps zu Wetterfühligkeit, Allergien, Urlaubsplanung usw. Der Eintritt ist frei.

Harmanschlag. Saschas Travestie-Show, um 20 Uhr im VAZ Harmanschlag; Karten: Raiba St. Martin oder 0664/75058273.

Heidenreichstein. Eröffnung der Herbstausstellung in der Galerie Zeh, um 20 Uhr.

Höhenberg. Öffentliche Sternwarteführung der Waldviertler Astronomischen Gesellschaft, um 20 Uhr bei der Sternwarte (nur bei klarem Wetter).

Hoheneich. 7. Pokalturnier der Stockschützen Hoheneich-Nondorf am Stockplatz in der Schremser Straße, ab 13.30 Uhr Pokalturnier der ortsansässigen Vereine, nach der Siegerehrung unterhält „Andreas, die One-Man-Band“ und kulinarische Köstlichkeiten.

Litschau. Eröffnungsfeier des „Skeetstandes“ des Schützenbundes Nord mit Segnung, Mittagstisch, Demonstrationsschießen, Publikumsschießen, ab 10 Uhr beim Schießstand Josefsthal, der sein 25-jähriges Bestehen feiert.

Litschau. Gemütlicher Nachmittag des Pensionistenverbandes, ab 14 Uhr im Seerestaurant Weber.

Pürbach. Oliver 2.0, um 20.15 Uhr im Hoftheater.

Schrems. Beginn der Ausstellung von Renate Schlimm-Breuer „Das andere Ich“ um 17 Uhr in der Galerie des Kunstmuseums Waldviertel. Die gebürtige Schremserin kehrt nach Jahrzehnten in ihre Heimat zurück und präsentiert mit den Werken eine sehr persönliche „Heimkehr“ – zu sehen bis 6. November.

Waldenstein. Kultfest der Feuerwehr Großneusiedl, ab 21.21 Uhr in der Sport- und Kulturhalle, ab 22 Uhr unterhält „Pop 5“, ab 22.30 Uhr DJ Duschko und um 24 Uhr gibt es den Sonderakt mit Luke K. live auf. Shuttledienst; Karten in allen Raiffeisenbanken.

Weitra. „Weisenblasen“ der Bezirksarbeitsgemeinschaft Gmünd des nö. Blasmusikverbandes, ab 16 Uhr beim Hausschachenteich mit zahlreichen Musikgruppen aus dem Bezirk Gmünd.

SONNTAG, 25. SEPTEMBER

Bad Großpertholz. Geführte Wanderung entlang der Lainsitz – von Weitra bis Gmünd, Treffpunkt um 13 Uhr bei der Heiligen-Geist-Kirche; Anmeldungen: 0676/6241498.

Brand. Pfarrkaffee nach der 9-Uhr-Erntedankmesse.

Gmünd. „Karpfenexpress“ der Waldviertelbahn zum Abfischen in Schönau bei Litschau, Abfahrt um 10.50 Uhr beim Bahnhof der Waldviertler Bahn.

Gmünd. „Pilzi‘s Oktoberfest“ ab 11 Uhr bei Konditorei-Cafe Franz Pilz, Stadtplatz.

Gmünd. Anton‘s Waldviertel-Wanderung „Ein Geheimtipp“ der Gmünder Naturfreunde, Anmeldung und Auskunft: 02852/52042.

Großdietmanns. Radtag des Dorferneuerungsvereines „Wir für Dietmanns“ mit Bekanntgabe der gefahrenen Kilometer im Rahmen der Aktion „Großdietmanns radel zum Mond und alle radeln mit“ am Marktplatz (bei Schlechtwetter beheiztes Zelt), um 8.30 Uhr Start der geführten Radtouren (drei Routen), anschließend Radler-Frühschoppen mit der Partyband „Sixty Seven“, 13 Uhr „Mondlandung“ mit Kilometer-Bekanntgabe, Verlosung von Preisen im Wert von 500 Euro unter allen Anwesenden, Rad-Service, E-Bikes, Hüpfburg, Kistenrutsche.

Eggern. Pfarrfest, um 9 Uhr Messe, anschließend Fest im Bauhof.

Hoheneich. 7. Pokalturnier der Stockschützen Hoheneich-Nondorf am Stockplatz in der Schremser Straße, um 9.30 Uhr Messe mit Pfarrer Andres Sliwa und dem Gospelchor Quodlibet, anschließend Frühschoppen und Plattlschießen, kulinarische Köstlichkeiten.

Kirchberg. Erntedankfeier und Pfarrkaffee von 9 bis 12 Uhr im Vereinshaus Süßenbach.

Langegg. Pfarrkaffee nach der Erntedankmesse (Beginn 8.30 Uhr).

Lauterbach. Blunz‘n-Kirtag der Feuerwehr Lauterbach im Dorfhaus Steinbrunnerhof, ab 10 Uhr Frühschoppen mit der Trachtenkapelle Moorheilbad Harbach, ab 14 Uhr Musik mit Reinhard & Karl, Blunzen-Spezialitäten, Forellen, Stelzen, Gaudi und vieles mehr.

Litschau. „Wandern mit andern –tut gut“ – Nordic Walking-Aktionstag für Interessierte von 8 bis 80 mit Petra Holbach, Barbara Stangl, Elsiabeth Seilern-Aspang, Anleitung und Theorie, individuelle Betreuung, Treffpunkt um 14 Uhr beim Trinkbrunnen am Stadtplatz, es am Herrenseerundweg gewalkt.

Moorbad Harbach. Lesung „Heiteres und Besinnliches“ von Elisabeth Hofbauer, um 19.30 Uhr im Moorheilbad.

Pürbach. Oliver 2.0, um 16 Uhr im Wald4tler Hoftheater.

St. Martin. Jugendheuriger der Katholischen Jugend mit Verleihung des Sport-Ehrenzeichens der Marktgemeinde St. Martin an Alexandra Meixner, Weltrekordhalterin mit 20 Ironmen in 20 Tagen; um 8 Uhr Erntedankfeier in der Kirche, danach Heuriger im Bauhof mit den „VIB-Lainsitzaler-Musikanten“, um 14 Uhr Verleihung des Sportehrenzeichens durch Bürgermeister Peter Höbarth sowie den Abgeordneten Martina Diesner-Wais und Margit Göll.

Schrems. Tut-gut Wandertag unter dem Motto „Wandern mit andern“, Start beim Unterwasserreich, um 14.30 Uhr 5,5 Kilometer-Wanderung mit Wanderführer Altbürgermeister Reinhard Österreicher, um 15 Uhr 4,5 Kilometer-Wanderung mit Wanderführer Bürgermeister Karl Harrer; um 16 Uhr Start der Laufgruppe (12 Kilometer) mit Abgeordneten Martina Diesner-Wais; im Anschluss gemütliches Beisammensein mit dem Bläser-Ensemble der Stadtkapelle, Tombola und kulinarischen Köstlichkeiten; Registrierung ab 13.30 Uhr (Info: 02853/76334).

MONTAG, 26. SEPTEMBER

Heidenreichstein. Vortrag „Mit dem Traktor nach Mariazell“ von Franz Zeilinger aus St. Wolfgang, um 20 Uhr im Pfarrheim.

Moorbad Harbach. Lichtbildervortrag von Viktor Pilshofer „Südseeträume –Segeln im Paradies“, um 19.30 Uhr im Moorheilbad.

DIENSTAG, 27. SEPTEMBER

Gmünd. Jahrmarkt am Schubertplatz, ganztägig.

Litschau. Vortrag „Herbstarbeiten im Naturgarten“, um 10 Uhr in der Neuen Mittelschule; Sabina Achtig von Natur im Garten gibt Tipps, wie man den Garten für den Winter fit macht.

MITTWOCH, 28. SEPTEMBER

Gmünd. Buchpräsentation und Diskussion mit dem 103-jährigen Präsidenten der Isrealitischen Kultusgemeinde Salzburg und KZ-Überlebenden Marko M. Feingold „Wer einmal gestorben ist, dem tut nichts mehr Weh! – Eine Überraschungsgeschichte“ um 19 Uhr im Palmenhaus, Karten in der Buchhandlung Stark (www.stark-buch.at) oder bei der Waldviertel Akademie (www.waldviertelakademie.at).

Heidenreichstein. Together-Englisch-Stammtisch von 17 bis 19 Uhr in der Stadtbücherei.

Schrems. Mutter-Eltern-Beratung, von 14 bis 15 Uhr im Kulturzentrum.