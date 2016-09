Mittwoch, 28. September

Gmünd. Buchpräsentation und Diskussion mit dem 103-jährigen Präsidenten der Isrealitischen Kultusgemeinde Salzburg und KZ-Überlebenden Marko M. Feingold „Wer einmal gestorben ist, dem tut nichts mehr Weh! – Eine Überraschungsgeschichte“ um 19 Uhr im Palmenhaus, Karten in der Buchhandlung Stark (www.stark-buch.at) oder bei der Waldviertel Akademie (www.waldviertelakademie.at).

Heidenreichstein. Together-Englisch-Stammtisch von 17 bis 19 Uhr in der Stadtbücherei.

Schrems. Mutter-Eltern-Beratung, von 14 bis 15 Uhr im Kulturzentrum.

Donnerstag, 29. September

Weitra. Kulturfahrt zu George Bizets „Carmen“ (Vorspiel, Arien, Duette, Konzersuiten) in der Südböhmischen Kammer-Philharmonie Budweis, Anmeldungen sind unter 02856/5006-21 erforderlich.

Freitag, 30. September

Gmünd. Waldviertler Jobmesse von 8.30 bis 18 Uhr in der Neuen Mittelschule und der Polytechnischen Schule, Otto-Glöckl-Straße.

Gmünd. Reisevortrag von Gabriele Filler „Malta und die kleine Schwester Gozo“ um 19.30 Uhr im Hotel Sole-Felsen-Bad.

Heidenreichstein. Tanz-Treff mit „Peter for You“, von 15 bis 18 Uhr in der Käsemacherwelt.

Hirschbach. Heuriger des Kultur- und Verschönerungsvereines mit Weinverkostung, ab 18 Uhr im Keller des Vereinssaales.

Hirschbach. Konzert „Wandervögel und David Stellner“, um 20 Uhr auf der Kleinkunstbühne; zu hören sind arrangierte deutsche, österreichische und jiddische Volkslieder vom 17. bis zum 20. Jahrhundert.

Langegg. Monatstreffen der Country- und Westernmusik, ab 20 Uhr im Gasthaus Schmidt.

Moorbad Harbach. Vortrag der Gesunden Gemeinde „Wacholdersirup, Krenwickel & Co. mit Eunike Grahofer (Waldviertler Forscherin und Buchautorin), um 17.30 Uhr im Moaßla-Stüberl.

Schrems. Michaeli-Jahrmarkt am Hauptplatz.

Samstag, 1. Oktober

Bad Großpertholz. Flohmarkt des Fremdenverkehrs- und Verschönerungsvereines, von 9 bis 16 Uhr im Feststadl.

Bezirk Gmünd. Zivilschutz-Probealarm, ab 12 Uhr heulen die Sirenen.

Eisgarn. Ausstellungseröffnung „Just do it – Schmerz, Hoffnung, Anfang in Bilder, Texten, Liedern“ mit Ahmed Hmaidi, Ejad als Spene, Eyad Bekleh, Najwa Daher, Stephan Eglau, Ayse Koyun, Mohammed Majid Waheeb, Mutaz uw., um 17 Uhr in der Galerie im Stift Eisgarn. Für den musikalischen Rahmen sorgt Thomas Samhaber.

Gmünd. Erster niederösterreichischer Zivilschutztag, vom 10 bis 12 Uhr am Gmünder Wochenmarkt. Der Zivilschutzverband und die Stadtgemeinde informieren über Alarmsignale, Selbstschutz und Bevorratung.

Gmünd. Flohmarkt der FSG-Mufuk und der FSG-Mit und für unsere Kollegen der Mitarbeiter des Landesklinikums Gmünd zugunsten in Not geratener Kollegen, von 8 bis 15 Uhr im ehemaligen Floristengeschäft von Thomas Kaltenböck, Schubertplatz.

Gmünd. Lange Nacht der Museen im Stadt-, Glas- und Steinmuseum, von 18 bis 1 Uhr.

Gmünd. Feuerwehrheuriger und „Tag der offenen Tür“ der Feuerwehr Eibenstein, ab 15 Uhr.

Gmünd. Waldviertler Jobmesse von 9 bis 15 Uhr in der Neuen Mittelschule und der Polytechnischen Schule, Otto-Glöckl-Straße.

Gmünd/Hoheneich. Eröffnung des neuen Altstoffsammelzentrums für die Gemeinden Gmünd und Hoheneich an der B 41 mit einem Tag der offenen Tür, von 8 bis 12 Uhr.

Gmünd. Blaues Wochenende der Gmünder Naturfreunde; Info: 0664/5555617.

Großschönau. Zehntes Konzert mit einem „Best of“ vom „Duo Grübl“ (Stefan und Herbert Grübl) mit Werken von Gröndahl, Mozart, Beethoven, Hill Rimski-Korsakov usw., um 19.30 Uhr in der Kulturwerkstätte.

Großschönau. Lange Nacht der Museen in der Sonnewelt mit Spezialführung von Peter Rath „Auf den Spuren der Ägypter“ um 18 Uhr. Die Sonnenwelt ist bis 1 Uhr geöffnet.

Heidenreichstein. Heidenreichstein Fischmarkt, von 9 bis 15 Uhr im Rabachtl am Stadtplatz mit Fischspezialitäten, Fischen für Kinder, Karpfenpräsentation, Kunsthandwerk und von 10 bis 16 Uhr E-Mobil-Infostand.

Heidenreichstein. Lange Nacht der Museen; um 19.30 Uhr Lesung von Reinhard Wurz im Heimatmuseum; um 20.30 Uhr Konzert „Es geht ein lindes Wehen“ des Franz-Geyer-Chores im Haus des Moores; um 18 Uhr Kinderführung in der Burg „Kinder erobern die Burg und entdecken den Geheimgang“; um 20 Uhr Kombiführung in der Burg und Ausstellung „Die Adelsfamilien und Burgherren zu Heidenreichstein; um 22.30 Uhr Nachtführung durch die Wasserburg. Es gibt eine Zugverbindung zwischen Heidenreichstein und dem Moormuseum von 18 bis 23 Uhr.

Heidenreichstein. Schmankerlzug des Waldviertler Schmalspurbahnvereines von Heidenreichstein nach Altnagelberg und retour, Abfahrt um 10.45 Uhr; Info: www.wsv.or.at

Hirschbach. Kindertheater „Die verschwundene Taschenuhr“, von der Kindertheatergruppe Hirschbach, um 18 Uhr im Vereinssaal, ab 16.30 Uhr Heuriger im Keller des Vereinssaales.

Schrems. Herbstkonzert von Roland Kernstock „Keltischer Sommer 2016“, um 17 Uhr im Seniorenwohnhaus.

Schrems. Lange Nacht der Museen im Kunstmuseum Waldviertel , von 18 bis 23 Uhr mit Erlebnisführung durch die Ausstellung „Traumhaus“, Malaktion und von 18 bis 20 Uhr Kinderprogramm.

Schrems. Lange Nacht der Museen, von 18 bis 23 Uhr im Unterwasserreich.

Weitra. Konzert der Seer, ab 19.30 Uhr im Schloss (das Konzert ist bereits ausverkauft).

Weitra. Flohmarkt, erstmals am Golfplatz (Freigelände und Wintergarten) von 8 bis 12 Uhr.

Sonntag, 2. Oktober

Bad Großpertholz. Flohmarkt des Fremdenverkehrs- und Verschönerungsvereines, von 9 bis 16 Uhr im Fest-stadl.

Eichberg. Hendlgrillen der Feuerwehr, ab 11 Uhr im Vereinshaus. Vorbestellungen sind bis 30. September unter 0664/1622924 erbeten. Es gibt auch Getränke und Kuchen.

Gmünd. Tauschzusammenkunft der Postwertzeichen-Sammlervereinigung Gmünd (auch Sticker), von 9 bis 12 Uhr im Gasthaus Pauser.

Harmanschlag. Wenzelkirtag, um 8 Uhr Messe mit Erntedank, anschließend Heuriger mit der Trachtenkapelle Harmanschlag.

Heidenreichstein. Käse- und Brotfest von 10 bis 17 Uhr in der Käsemacherwelt mit Kinderprogramm, Verkostungen, Besuch der Milchkönigin, Trachtenmoden-Schau.

Hirschbach. Kindertheater „Die verschwundene Taschenuhr“, von der Kindertheatergruppe Hirschbach, um 16 Uhr im Vereinssaal. ab 16.30 Uhr Heuriger im Keller des Vereinssaales.

Reingers. Erntedankfest um 9 Uhr in der Hanfhalle, umrahmt von „Stimmenmeer“, anschließend Pfarrkaffee und Mittagstisch.

Schrems. Pfarrkaffee nach der 9.30-Uhr-Familienmesse in der Caritas-Werkstatt.

Montag, 3. Oktober

Hoheneich. Aktionswoche „Österreich liest“ mit Lesung von Christa Saitz aus ihrem Buch „Meine großen 5“, um 19 Uhr in der Gemeindebücherei Hoheneich, anschließend kleines Buffet.

Moorbad Harbach. Lichtbildervortrag „ Im Norden Europas“ von Dieter Manhart, um 19.30 Uhr im Moorheilbad.

Schrems. Kostenlose Rechtsberatung von Rechtsanwalt Oswin Hochstöger, von 16 bis 17 Uhr im Stadtamt (Eingang Tourismusbüro).

Weitra. Kostenloser Spielabend für alle Interessierten im Alter von 14 bis 99 Jahre, von 18.30 bis 20.30 Uhr in der Bücherei Janetschek. Anmeldungen sind unter 02856/2277 erbeten.

Dienstag, 4. Oktober

Gmünd. Treffen der Selbsthilfegruppe „Anders“ für Menschen mit individueller Behinderung, um 16 Uhr im Landesklinikum Gmünd.

Gmünd. Demenz-Stammtisch der Selbsthilfeguppe, um 16 Uhr im Gasthaus Traxler, Grillenstein.

Litschau. Pfarrwallfahrt nach Rimov mit Begehung des Passionsweges, Andacht mit Moderator Gerhard Kerschbaum, Abfahrt um 9.45 Uhr bei der Stadtpfarrkirche.

Weitra. Vortrag der Gesunden Gemeinde „Demenz – eas (t)nun?“ mit Elisabeth Glaser, akademische Pflegepädagogin, um 19 Uhr im Rathaussaal.

Mittwoch, 5. Oktober

Hoheneich. Aktionswoche „Österreich liest“ mit Gratie-Medien-Ausleihe, Kaffee und Kuchen, Brötchen und Sekt, von 14 bis 20 Uhr in der Gemeindebücherei Hoheneich.

Moorbad Harbach . Vortrag der Xundheitswelt-Akademie „Trauma Herzinfarkt“ von Alexander Urtz, um 19.30 Uhr im Moorheilbad.

Pürbach. Premiere der Komödie von Florian Zeller „Die Wahrheit“ mit Oliver Baier, Ildiko Babos, Sophie Prusa unter der Regie von Kakon Hirzenberger, um 20.15 Uhr im Wald4tler Hoftheater; Karten: 02853/78469.

Schrems. Lesung von Heimatdichter Karl Schmutz „Jo, jo, sou a Summaspritza“, um 14.30 Uhr im Moorbadheim.

Schrems. Infoabend zur landesweiten Aktion „Vorsorge-aktiv – Programm zu nachhaltigen Lebensstiländerung“ von „Tut gut“, um 18.30 Uhr im Gasthaus Dorfbündl, Niederschrems.