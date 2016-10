Mittwoch, 12. Oktober

Bad Großpertholz. Treffen der Schatztruhe – Netzwerk zur erweiterten Nachbarschaftshilfe, um 19 Uhr im Nordwaldhof Bauer.

Gmünd. Wochenteiler Jazz mit der Borderland-Dixieband, ab 19.30 Uhr im Stadtwirthaus Hopferl.

Pürbach . „Die Wahrheit“ mit Oliver Baier, um 20.15 Uhr im Wald4tler Hoftheater; Karten: 02852/78469.

Waldenstein. Infoabend „Smovey: Bewegen, Entgiften und Entschlacken“ von Renate Waili, um 19 Uhr im Feuerwehrhaus Waldenstein.

DONNERSTAG, 13. Oktober

Gmünd. Waldviertler Energie-Stammtisch zum Thema „Mobilität und Tankstelle der Zukunft in der Avia Station Gmünd, um 18 Uhr Erfahrungsbericht über E-Mobilität, Probefahren sowie Vorstellung des E-Carsharings der Stadtgemeinde Gmünd durch Stadtrat Zeilinger, um 18.30 Uhr Besichtigung der Avia-Station mit Motel, Photovoltaik, Pellets und E-Ladestelle, um 19.30 Uhr Referate von Jakub Hruska über „E-Carsharing in der Stadt Brünn“, Andreas Weber und Fritz Herzog über „Mobilität und Tankstelle der Zukunft.

Gmünd. Vortrag von Heinrich Wohlmeyer über „Eine hungernde Welt ist nicht friedensfähig“, um 19.30 Uhr im Pfarrzentrum Gmünd-Neustadt.

Gmünd. Gmünder Gesundheitstreff mit Vortrag von Bärbel Kullik über „Die Kunst, älter zu werden ohne zu Altern – Die Bedeutung des gesunden Alterns“, um 19.30 Uhr im Hotel Sole-Felsen-Bad.

Heidenreichstein. Blutspendeaktion von 9 bis 12 Uhr und von 14.30 bis 19 Uhr in der Einsatzzentrale.

Hirschbach. Tarock-Kurs und Kegeln der Kleinregion Aktiv, um 14 Uhr im Vereinssaal.

Hoheneich. Seniorentreff um 15 Uhr im Gasthaus Gruber.

Langegg. Pfarrseniorenrunde, um 15 Uhr im Gasthaus Schmidt.

Pürbach . „Die Wahrheit“ mit Oliver Baier, um 20.15 Uhr im Wald4tler Hoftheater.

Schrems . 40-Jahre-Caritas-Werkstatt in Schrems mit Tag der offenen Tür in der Werkstatt, von 13 bis 18 Uhr mit Kaffee und Kuchen, Fotoausstellung und Präsentation der Caritasarbeit im Foyer; Festakt um 10.30 Uhr in der Stadthalle mit Zeitzeugen, Wegbegleitern, Mitarbeiter und politisch Verantwortlichen sowie Caritasdirektor Hannes Ziselsberger und Moderator Michael Koch vom Radio Niederösterreich.

St. Martin. Eltern-Kind-Treffen, von 9 bis 11 Uhr im Pfarrhof St. Martin.

Freitag, 14. Oktober

Alt-Nagelberg. Erster Kreativ-Hand-Werk- und Upcycling-Markt in der Hauptstraße 60 (bis 16. Oktober).

Gmünd. Lesung von Heidi Kastner aus ihrem Buch „Tatort Trennung“, um 19 Uhr in der Buchhandlung Stark.

Gmünd. „Gmünd hilft“ – das Hilfsgüter-Sammelzentrum und das Begegnungscafè ist im ehemaligen Bobbin-Bürogebäude von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Gmünd. Blunzenessen der Gmünder Naturfreunde, ab 17 Uhr im Naturfreundehaus.

Gmünd. Kindersauna von 16 bis 18 Uhr im Saunabereich des Sole-Felsen-Bades.

Heidenreichstein. Herbstheuriger ab 18 Uhr im Naturparkzentrum.

Heidenreichstein. Eröffnung des Amateurtheaterfestivals NÖ „Theaterzauber“ um 19.30 Uhr im Volksheim, anschließend Aufführung von „Lysistrata“ von BIB Neunkirchen. Karten: 0699/18122002.

Heidenreichstein. Vortrag von Pfarrer Josef Pichler „Ein Waldviertler im Urwald – Lernen aus der Mission“, um 20 Uhr im Pfarrsaal. DerReferent berichtet über seine 14-jährige Arbeit in Ghana und sammelt Spenden für die AIDS-Waisenkinder in Ghana.

Leopoldsdorf. Oktoberfest, ab 21 Uhr im Festzelt die „Joe Williams Band“, im Diskozelt „7 Promille“.

Moorbad Harbach. Lesung von Gabriele Bauer aus ihrem Buch „Frau auf 4 Rädern – Stöckelschuh am Gaspedal“, um 19.30 Uhr im Moorheilbad.

Moorbad Harbach. Feierliche Eröffnung des Kreisverkehres in Harbach, Festakt um 12.30 Uhr, anschließend Imbiss.

Pürbach . „Die Wahrheit“ mit Oliver Baier, um 20.15 Uhr im Wald4tler Hoftheater.

Weitra. Premiere der Komödie „Das perfekte Dinner-Desaster“ der Bühne Weitra, um 19.30 Uhr im Schlosstheater; Karten: Firma Janetschek (02856/2277) oder www.ticketjet.at

Samstag, 15. Oktober

Alt-Nagelberg. Kabarett mit Nadja Maleh „Placebo“, um 20 Uhr im Kulturhaus; Karten: Gemeindeamt Brand-Nagelberg, 02859/7217, und bei der Raiba Brand.

Albrechts. Jagerstand der Jägerschaft der Gemeinde Waldenstein, ab 16 Uhr beim Dorfhaus Albrechts, geboten werden Wildwürste und -leberkäs, Wild aus dem Wok, für den musikalischen Rahmen sorgen die Gmünder Jagdhornbläser.

Amaliendorf. Altkleidersammlung des Roten Kreuzes, die Säcke werden ab 8 Uhr an der Grundstücksgrenze abgeholt.

Gmünd. Schmalspurbahn-Fahrt mit der Eisenbahnerkapelle, Abfahrt um 13.15 Uhr am Waldviertel-Bahnhof.

Gmünd. Absolventenfest des Schulzentrums Gmünd, ab 19 Uhr im Palmenhaus.

Haugschlag. Altkleidersammlung des Roten Kreuzes. Die Säcke können bis 15. Oktober, 8 Uhr, zu den ehemaligen Milchsammelstellen in Haugschlag, Rottal und Türnau gebracht werden.

Heidenreichstein. Amateurtheaterfestival NÖ „Theaterzauber“ im Volksheim, um 11 Uhr Aufführung von „Irrlichter“ der Bühne Heidenreichstein, um 14.30 Uhr „Kosmetik des Bösen“ von Theater2go aus Wien, um 20 Uhr „Hasch mich Genosse“ von KTK Lampenfieber aus Groß Enzersdorf; Karten: 0699/18122002.

Heidenreichstein. Benefizveranstaltung zugunsten des Hospizvereines Waidhofen mit Kabarett der Gruppe „Seidenzuckerl“ mit dem Programm „Jessas Maria“, um 18 Uhr im Naturparkzentrum.

Heinrichs. Oktoberfest des Vereines Grenzland Heinrichs, ab 20 Uhr in der Festhalle Heinrichs.

Hoheneich. Flohmarkt von Racer4Kids mit Antiquitäten, Sammlungen, Schnäppchen zugunsten bedürftiger Kindern und Jugendlichen aus unserer Region, ab 9 Uhr im Heuigenlokal „S‘Achterl“ mit kulinarischen Köstlichkeiten wie „Geselchte Hendl“.

Kirchberg. CD- und DVD-Präsentation „G‘schicht‘n aus‘n Wald“ von Quintbrass, Isolde Kerndl und Georg Fessl, um 19.30 Uhr im Hamerlingzentrum. Die Begrüßung nimmt Dorli Traxler vor.

Leopoldsdorf. Oktoberfest, ab 21 Uhr im Festhelt die „Joe Williams Band“, im Diskozelt Profi DJ.

Litschau. Fischkirtag in Schandachen, ab 9.30 Uhr Abfischen, Kinderfischen und Kinderanimation, ab 11 Uhr Unterhaltung mit der „Steiner Haumusik“, Mittagstisch mitregionalen Fischgerichten, um 14 und um 16 Uhr Auftritt der Hollensteiner Schuhplattler, anschließend gemütlicher Ausklang.

Pürbach . „Die Wahrheit“ mit Oliver Baier, um 20.15 Uhr im Wald4tler Hoftheater.

Schrems. Keramikkurs für Erwachsene und Jugendliche „Windlichter“ von 14 bis 17 Uhr im Kunstmuseum; Info: 02853/72888.

Weitra. Flohmarkt von 7.30 bis 12.30 Uhr im Volksheim.

Weitra. Benefizveranstaltung des Rotary-Clubs Weitra und des Soroptimist Clubs Waldviertel „Lets Sing, Fetz and Rock’n’Roll“ mit den Sängerinnen Tina Berlinger und Gaby Kosik, Gitarrist Günther Hoyer und Bernhard Walther (Pianist und Ö3-Sprecher). Durch das Programm führt Jürgen Pfaffinger, bekannt als Radio-Nachrichtensprecher; Karten unter 0650/4116643.

Weitra. Konzert mit Musik aus Südamerika von „Sur“ im Rahmen von „recreate.2016“ mit Catrin Kirchner (Gesang), Martin Merker (Cello) und Anna Adamic (Klavier) mit Werken von Piazolla, Bragato, Pitombeira, Ginastera und Villa-Lobos, um 19.30 Uhr im Rathaussaal.

Sonntag, 16. Oktober

Brand. Festmesse mit den Jubelpaaren, um 9.30 Uhr in der Kirche Brand, musikalische umrahmt von der Singgemeinschaft, anschließend Agape.

Eisgarn. Pfarrkaffee nach der Erntedankmesse um 9.15 Uhr.

Großschönau. Flohmarkt der Jugendtrachtenkapelle, ab 8.30 Uhr im Pfarrstadel.

Großschönau. Kirtag in Rothfarn, ab 11.30 Uhr im Dorfhaus Rothfarn.

Harmanschlag. Aufführung der Theater-Kids der Laien aus dem Lainsitztal „Mit Speck fängt man Mäuse“, um 17 Uhr im VAZ; Karten: 0664/1513689.

Heidenreichstein. Filmvorführung „Ein Mann namens Ove“ vom EU-XXL-Wanderkino, um 15.30 Uhr in der Käsemacherwelt.

Hirschbach. Erntedankfest im Vereinssaal, um 9.30 Uhr Festmesse, anschließend Frühschoppen mit der Blasmusikkapelle Hirschbach.

Litschau. Fischkirtag in Schandachen, von 9 bis 14 Uhr Abfischen mit Kinderfischen und Kinderanimation, um 9.30 Uhr Messe mit Pfarrmoderator Gerhard Kerschbaum, anschließend Eröffnung des landwirtschaftlichen Themenweges, Frühschoppen mit „Ferdi und die Ameisen“ sowie Harry Prünster, regionale Fischgerichte.

Litschau. Messe zum Kapellenkirtag in Schandachen, um 14 Uhr.

Litschau. Lukas-Messe des Roten Kreuzes, um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche.

Waldenstein. Gemeindewandertag durch alle sechs Katastralgemeinden mit Lab-stationen, Wanderpass und Gewinnspiel für alle, die alle sechs Wanderstempel erwandert haben. Start ab 10 Uhr (in allen KGs möglich).

Montag, 17. Oktober

Bad Großpertholz. Praktische Anleitung zur Wiederbelebung durch Angehörige mit Arzt Peter Pinter und Notfallsanitäter Vorlaufer, um 19 Uhr im Kurhotel; freie Spenden.

Litschau. „Kolomani-Jahrmarkt“ ab 8 Uhr am Stadtplatz.

Moorbad Harbach. Lichtbildervortrag „Kapstadt und Krüger Nationalpark“ von Hans-Peter Hermann, um 19.30 Uhr im Moorheilbad.

Dienstag, 18. Oktober

Heidenreichstein. Kasperltheater um 16.30 Uhr im Pfarrsaal.

Schrems. Diashow auf Großbildleinwand „Kuba – ein Land im Umbruch“ von Klaus Dacho, um 19.30 Uhr im Kulturzentrum.

Mittwoch, 19. Oktober

Gmünd. Vortrag von Oberärztin Gudrun Lechner über „Reizdarmsyndrom“, um 18.30 Uhr im Landesklinikum.

Gmünd. Lesung von Heimatdichter Karl Schmutz „Waldviertlerisch trifft Böhmerwäldlerisch“, um 14.30 Uhr im Landespflegeheim Weitra.

Gmünd. Wanderung des Pensionistenverbandes Gmünd, Treffpunkt ist um 14 Uhr beim Gemeindeamt Hoheneich, mit Wanderführer Rudolf Holzmüller geht es nach Nondorf.

St. Martin. Mutter-Eltern-Beratung, von 14 bis 15 Uhr im Gemeindehaus St. Martin Nr. 6.

Schrems. Mutter-Eltern-Beratung von 14 bis 15 Uhr im Kulturzentrum.

Schrems. Erstes Treffen des Fotostammtisches, um 19.30 Uhr im Seminarraum des Kulturzentrums.