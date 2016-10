Mittwoch, 19. Oktober

Gmünd. Vortrag von Oberärztin Gudrun Lechner über „Reizdarmsyndrom“, um 18.30 Uhr im Landesklinikum.

Gmünd. Lesung von Heimatdichter Karl Schmutz „Waldviertlerisch trifft Böhmerwäldlerisch“, um 14.30 Uhr im Landespflegeheim Weitra.

Gmünd. Wanderung des Pensionistenverbandes Gmünd, Treffpunkt ist um 14 Uhr beim Gemeindeamt Hoheneich, mit Wanderführer Rudolf Holzmüller geht es nach Nondorf.

St. Martin. Mutter-Eltern-Beratung, von 14 bis 15 Uhr im Gemeindehaus St. Martin Nr. 6.

Schrems. Mutter-Eltern-Beratung von 14 bis 15 Uhr im Kulturzentrum.

Schrems. Erstes Treffen des Fotostammtisches, um 19.30 Uhr im Seminarraum des Kulturzentrums.

DONNERSTAG, 20. Oktober

Gmünd. Infotag „Schule findet Stadt“, ab 9 Uhr im Schulzentrum Gmünd.

Gmünd. Gemütlicher Nachmittag des Seniorenbundes, ab 14.30 Uhr im Gasthaus Traxler in Grillenstein.

Moorbad Harbach. Lesung von Rosa Hochegger „Hingsetzt und nochdenkt“, um 19.30 Uhr im Moorheilbad.

Freitag, 21. Oktober

Eibenstein. Feuerlöscherüberüberprüfung von 17 bis 19 Uhr im Feuerwehrhaus Eibenstein.

Gmünd. Kabarett der Gebrüder Moped „Tellerrandtango“, um 20 Uhr im Kulturhaus. Karten: 02852/52506.

Gmünd. Musikalische Zeitreise mit Austro, Rock‘n Roll und Pop vom Rockin‘ Robin-Duo, um 21 Uhr im Alstadt-Pub.

Heidenreichstein. Dance-Ability-Workshop mit Christa Sarcletti, um 14.30 Uhr in der Käsemacherwelt; Anmeldungen: 0664/5032644.

Hoheneich. Krabbeltreffen der Familienfreundlichen Gemeinde, von 9 bis 11 Uhr im Saal der Raiba.

Hoheneich. Zankerlschnapsen der SPÖ-Hoheneich-Nondorf, ab 19 Uhr im Heurigenlokal „s‘Achterl“.

Leopoldsdorf. Oktoberfest mit der Band „Skandal aus Bayern“, im Diskozelt „Take Seven“, ab 21 Uhr, um 21.30 und um 23 Uhr Modenschau von Trachtenlady Eldi Maisetschläger.

Moorbad Harbach. Tanzabend mit DJ Evaldo, um 19.30 Uhr in der Franz-Himmer-Halle.

Weitra. Aufführung der Bühne Weitra „Das perfekte Desaster-Dinner“ um 19.30 Uhr im Schlosstheater; Karten: 02856/2277.

Weitra. Kulturfahrt zum „Ballett-Galaabend“ in der Oper Budweis; Anmeldungen sind unter 02856/5006-21 erforderlich.

Samstag, 22. Oktober

Eibenstein. Feuerlöscherüberüberprüfung von 8 bis 12 Uhr im Feuerwehrhaus Eibenstein.

Gmünd. Konzert des Kirchenchores Gmünd-Neustadt um 20 Uhr in der Kirche Gmünd-Neustadt. Die Werke „Kemptner-Te Deum“ von Franz Xaver Richter und Mozarts „Vesperae solennes de Confessore“ kommen zur Aufführung. Karten: bei der Stadtgemeinde Gmünd oder unter kirchenmusik@wvnet.at

Gmünd. Beginn des Rettungssanitäterkurses für die Rot-Kreuz-Bezirksstellen Allentsteig, Gmünd, Litschau, Waidhofen, Weitra und Zwettl (Dauer bis 25. Februar 2017). Info: 059144-70000.

Großdietmanns. Feier „110 Jahre Bauernbund“ und „40 Jahre Die Bäuerinnen“ in der Friedenshalle in Hörmanns, um 9.30 Uhr Festgottesdienst mit Segnung des Fahnenbandes, Ansprachen von Abgeordneter Martina Diesner-Wais und Andrea Wagner (Landesbäuerin-Stellvertreterin für das Waldviertel), Kinderprogramm, Ausstellungen.

Harmanschlag. Kabarettabend mit Mike Supancic „Im Jenseits ist die Hölle los“, um 20 Uhr im VAZ Harmanschlag; Karten: Raiba St. Martin oder 0664/75058273.

Heidenreichstein. Musikalische Bilderreise von Matthias und Bettina Ledwinka über „Norwegen“, um 20 Uhr im Pfarrsaal.

Hirschbach. Konzert von „echt guad“ mit Austro-Pop von Ambros bis Falco, um 20 Uhr im Vereinssaal; Karten: Kaufhaus Bachhofner-Hold oder 0664/9292792.

Hoheneich. Weinherbst der Feuerwehr Hoheneich, ab 19 Uhr im Feuerwehrhaus Hoheneich.

Leopoldsdorf. Oktoberfest mit der Band „Skandal aus Bayern“, im Diskozelt Profi-DJs, ab 21 Uhr.

Schrems. Flohmarkt von 7 bis 12 Uhr in der Stadthalle.

Unserfrau. Astro-Strammtisch der Waldviertler Astronomischen Gesellschaft mit Sondervortrag von Kurt Descovich über „Die Perseiden – eine einfache Beobachtung liefert ihre Bahndaten“, um 20 Uhr im Gasthaus Schrenkis.

Weitra. Vortrag von Ärztin M. Salzgeber „Es gibt kein Unheilbar – ein neuer Weg zur Gesundheit von Körper und Seele“, um 15 Uhr im Brauhotel. Veranstalter ist der Kreis für natürliche Lebenshilfe Österreich-Bruno Gröning.

Weitra. Aufführung der Bühne Weitra „Das perfekte Desaster-Dinner“ um 19.30 Uhr im Schlosstheater.

Sonntag, 23. Oktober

Bad Großpertholz. Geführte Wanderung entlang der Lainsitz – letzte Etappe von Gmünd nach Halamky (Tschechien), Start um 13 Uhr beim Grenzübergang in Gmünd.

Gmünd. Pfarrkaffee nach der 9.30-Uhr-Messe im Pfarrzentrum Gmünd-Neustadt.

Großschönau. Lesung von Lorenz Gallmetzer aus seinem Buch „süchtig“, um 18 Uhr in der Kulturwerkstätte. Der langjährige ORF-Korrespondent in Washington und Paris war Alkoholiker und schaffte den Entzug in Kalksburg. Über seine Erlebnisse und die seiner „Leidensgenossen“ erzählt er. Karten: 0664/2405327 oder in der Buchhandlung Janetschek.

Harmanschlag. Aufführung der Theater-Kids der Laien aus dem Lainsitztal „Mit Speck fängt man Mäuse“, um 17 Uhr im VAZ.

Karlstift . Pfarrkaffee im VAZ, ab 10.30 Uhr mit Verkauf von Fair-Trade-Produkten.

Moorbad Harbach. Lesung von Elisabeth Hofbauer „Schmetterlinge für die Seele“, „Zuckerl fürs Gmüat“ und „Blüten des Regenbogens“, um 19.30 Uhr im Moorheilbad.

Montag, 24. Oktober

Moorbad Harbach. Lichtbildervortrag „Unbeachtetes Waldviertel – Wollen Sie das Waldviertel mit etwas anderen Augen sehen?“ von Ernst Wandaller, um 19.30 Uhr im Moorheilbad.

Schrems. Kostenlose Rechtsberatung von Rechtsanwalt Oswin Hochstäger, von 16 bis 17 Uhr im Stadtamt (Eingang Tourismus-Info).

Dienstag, 25. Oktober

Moorbad Harbach. Konzert mit dem „Big Band Projekt Harmanschlag“, um 19.30 Uhr in der Franz-Himmer-Halle.

Schrems. Konzert der Stadtkapelle Schrems, um 20 Uhr im Kulturzentrum.

Weitra. Volkshochschul-Vortrag „Mit dem Motorrad zum Nordkap“ vom Weitraer Christian Ambros, um 19.30 Uhr im Rathaussaal.

Mittwoch, 26. Oktober

Moorbad Harbach. Lichtbildervortrag „Von Alaska nach Panama“, von Alfred Blaim, um 19.30 Uhr im Moorheilbad.

Schrems. Tag der offenen Tür im Kunstmuseum, von 10 bis 17 Uhr.

Süßenbach. Feier der Ehejubilare, um 9.30 Uhr in der Kirche von Süßenbach.

Donnerstag, 27. Oktober

Amaliendorf. Amaliendorfer Gesundheitstage mit Vortrag von Ärztin Astrid Cisar „TEM – Traditionelle europäische Medizin zum Anfassen – Von der Blumenwiese zur persönlichen Hausapotheke“, um 18 Uhr im Volksheim.

St. Martin. Bücherstammtisch für Senioren mit einer ganzheitlichen Bewegungsrunde mit Ulrike Ertl (alle Übungen finden im Sitzen statt), von 14 bis 16 Uhr in der Gemeindebücherei.