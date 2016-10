Donnerstag, 27. Oktober

Amaliendorf. Amaliendorfer Gesundheitstage mit Vortrag von Ärztin Astrid Cisar „TEM – Traditionelle europäische Medizin zum Anfassen – Von der Blumenwiese zur persönlichen Hausapotheke“, um 18 Uhr im Volksheim.

St. Martin. Bücherstammtisch für Senioren mit einer ganzheitlichen Bewegungsrunde mit Ulrike Ertl (alle Übungen finden im Sitzen statt), von 14 bis 16 Uhr in der Gemeindebücherei.

Freitag, 28. Oktober

Eisgarn. SPÖ-Heuriger, ab 19 Uhr im ehemaligen Stifterl.

Gmünd. Buchpräsentation und Diskussion mit ORF-Koorespondent Roland Adrowitzer „Rechts um! Wie Europa abgewählt wird“, um 19 Uhr in der Buchhandlung Stark.

Gmünd. „Gmünd hilft“ – Hilfsgüter-Sammelzentrum und Begegnungscafé sind von 14 bis 17 Uhr im ehemaligen Bobbin-Bürogebäude geöffnet.

Heidenreichstein. Tanztreff mit Livemusik von „Peter – for you“, von 15 bis 18 Uhr in der Käsemacherwelt.

Moorbad Harbach. Kabarett „“Ring frei zur ersten Runde“ von Joe Müller, um 19.30 Uhr in der Franz-Himmer-Sporthalle.

Litschau. Vorführung des Litschauer Filmclubs mit dem Streifen „Paulette“, um 20 Uhr im Kulturbahnhof.

Reingers. 10. Internationales grenzüberschreitendes Schlittenhunde-Wagen-Rennen, von 10 bis 15 Uhr erster Durchgang, Start ist beim Campingplatz.

Weitra. Aufführung der Bühne Weitra „Das perfekte Desaster-Dinner“, um 19.30 Uhr im Schlosstheater; Karten: 02856/2277 oder www.ticketjet-at.

Weitra. Jugendstammtisch um 19.30 Uhr im Jugendraum.

Samstag, 29. Oktober

Gmünd. Segnung der neuen Urnenstelen und -gräber, um 11 Uhr am Friedhof (Eingang Friedhofgasse).

Haugschlag. Gemütlicher und heiterer Nachmittag mit Musik, Gesang und Mundartgedichten, um 14.30 Uhr im Gasthaus Mader.

Heidenreichstein. Waldgeisterzug des Waldviertler Schmalspurbahnvereines, Abfahrt um 14 Uhr vom Bahnhof Heidenreichstein nach Alt-Nagelberg mit Geistercocktails und Hexenkesselsuppe; Reservierungen: 0664/3500015

Heidenreichstein. Waldviertler Abfischfest von 9 bis 15 Uhr am Brüneiteich in Altmanns mit Infos über das Fischerhandwerk, Bauernmarkt, Kinderprogramm, Workshops, ab 11 Uhr kulinarische Stadt am Teich mit Fischgerichten und traditionellen Schmankerln.

Heidenreichstein. „Die gruselige Nacht im Moor“ – Halloween im Moor, ab 18 Uhr im Naturparkzentrum.

Karlstift. Zankerlschnapsen der Feuerwehr Karlstift, ab 14 Uhr im Gasthaus Zeiler.

Reingers. 10. Internationales grenzüberschreitendes Schlittenhunde-Wagen-Rennen, von 10 bis 15 Uhr zweiter Durchgang, Start ist beim Campingplatz, um 19 Uhr Musherabend im Hanfstadl mit der Countryband „Buffalo Skinners“.

Reingers. Freundschaftlicher Fußballländerkampf zwischen dem SC Reingers und der Mannschaft von Horni Pena (Kreis Neubistritz), um 14 Uhr am Sportplatz in Reingers.

Schrems. Kleintierschau des Kleintierzüchtervereines Schrems, von 8 bis 17 Uhr am Areal des Gasthauses Trinkl, um 10 Uhr Eröffnung durch Bürgermeister Karl Harrer und Präsidenten Emmerich Kammerer.

Schrems. Kinder-Keramikkurs „Märchenfiguren“ von 14 bis 16 Uhr im Kunstmuseum Waldviertel; Info: 02853/72888.

Weitra . Aufführung der Bühne Weitra „Das perfekte Desaster-Dinner“, um 19.30 Uhr im Schlosstheater.

Weitra. Kulturfahrt zum Konzert mit Mozarts „Requiem in d-Moll“ in der Pfarrkirche Hluboka, Anmeldungen unter 02856/5006-21 erforderlich.

Sonntag, 30. Oktober

Großdietmanns. Messe mit den Ehejubilaren um 8.30 Uhr in der Pfarrkirche Dietmanns, musikalisch umrahmt vom Familienchor.

Heidenreichstein. Waldgeisterzug des Waldviertler Schmalspurbahnvereines, Abfahrt um 14 Uhr vom Bahnhof Heidenreichstein nach Alt-Nagelberg.

Hoheneich. Messe mit den Ehejubilaren um 10 Uhr in der Pfarrkirche.

Reingers. 10. Internationales grenzüberschreitendes Schlittenhunde-Wagen-Rennen, von 9.30 bis 15 Uhr dritter Durchgang, Start ist beim Campingplatz, um 16 Uhr Siegerehrung im Hanfstadl.

Schrems. Kleintierschau des Kleintierzüchtervereines Schrems, von 8 bis 17 Uhr am Areal des Gasthauses Trinkl.

Weitra. Aufführung der Bühne Weitra „Das perfekte Desaster-Dinner“, um 16 Uhr im Schlosstheater.

Weitra. Kleine Herbstwanderung der Volkshochschule: Weitra-Tiefenbach-Brühl-Unserfrau-Altweitra-Weitra mit Besichtigung der Kirchen Unserfrau und Altweitra, Einkehrmöglichkeit, Start ist um 13 Uhr bei der Sparkasse.

Montag, 31. Oktober

Aalfang. Heldengedenkfeier beim Kriegerdenkmal in Aalfang, um 18.30 Uhr mit der Feuerwehrkapelle und der Feuerwehr.

Alt-Nagelberg. Halloween-Wanderung des Wandervereines Alt-Nagelberg, ab 18 Uhr am Sportplatz mit Bühnenshow mit Geister und Pyrotechnik, Feuershow, großes Abschluss-Feuerwerk, kurze Wanderung mit „lieben Geistern“ sowie beheizte Zelte und guter Laune. Verkleidung ist erwünscht.

Bad Großpertholz. Halloweenwanderung der Gemeindebücherei, Start ist um 15.30 Uhr beim Gemeindeamt.

Gmünd. Halloween-Party in der Saunawelt des Sole-Felsen-Bades, von 18 bis 24 Uhr.

Gmünd. Nacht der 1.000 Lichter in der Pfarrkirche Gmünd-Neustadt, um 17 Uhr Kinderlichterfeier, um 18.30 Uhr Vorabendmesse zum Allerheiligenfest, musikalisch gestaltet vom Kirchberger Jugendchor, anschließend Lichtvigil, dann Lichterweg - 22 Uhr Schlussandacht.

Heidenreichstein. Halloweenfest der Österreichischen Rettungshundebrigade-Staffel Heidenreichstein „The Lost Hills III“, ab 21 Uhr in der Margithalle mit Gewinnspiel.

Heidenreichstein. Nacht der 1.000 Lichter in der Pfarrkirche Heidenreichstein, um 19 Uhr Messe, von 20 bis 22 Uhr Lichterweg in der Kirche mit besinnlicher Live-Orgel-Musik.

Hirschbach. Feier der Lichter von 18 bis 20 Uhr im Schlosshof und in der Unterkirche mit meditativen Texten und Musik.

Kirchberg. Halloween-Party in der Zlabinger-Halle beim Feuerwehrhaus, ab 21 Uhr mit Sonic-Snares im 1st-Floor und DJ Peter T. im 2nd-Floor, Bars, Glühweinwagen und Shuttlebusse.

Moorbad Harbach. Lichtbildervortrag von Gabriele Filler „Törggelen ins Südtirol – Weinfest in Meran“, um 19.30 Uhr im Moorheilbad.

Schrems. Nacht der 1.000 Lichter in der Pfarrkirche Schrems, von 18 bis 21 Uhr „Weg der Stille im Schein der Lichter“.

Schrems. Halloweenwanderung des Anhängerclubs des ASV Eaton Schrems ab 18 Uhr, gemeinsamer Start ist um 18.30 Uhr beim Sportplatz mit neuer kinderwagenfreundlicher Strecke, vielen Attraktionen und spektakulären Showeinlagen, Labestation entlang der Strecke, gemütliches Beisammensein mit Live-Musik im Ziel.

St. Martin. Nacht der 1.000 Lichter in der Pfarrkirche St. Martin von 19.30 bis 22 Uhr.

Dienstag, 1. November

Brand-Nagelberg . Gedenkfeiern um 8 Uhr beim Kriegerdenkmal in Finsternau, um 8.30 Uhr beim Kriegerdenkmal in Brand, um 9 Uhr beim Kriegerdenkmal in Steinbach.

Gmünd. Allerheiligen-Gedenkfeier in Gmünd-Neustadt, um 9.30 Uhr Gedächtnisgottesdienst in der Pfarrkirche, um 10.30 Uhr Gedenkfeier beim Kriegerdenkmal mit Musik, Gedenkreden, Kranzniederlegung, mit dabei sind Bundesheer Kriegsopferverband und Verbände.

Schrems. Kleintierschau des Kleintierzüchtervereines Schrems, von 8 bis 16 Uhr am Areal des Gasthauses Trinkl.

Schrems. Gedenkfeier an die Gefallenen beider Weltkriege, um 8.30 Uhr beim Kriegerdenkmal, anschließend Kranzniederlegungen bei den Kriegerdenkmälern in den Katastralgemeinden zwischen 9.15 und 11.10 Uhr.

Mittwoch, 2. November

Bad Großpertholz. Allerseelenmarkt ab 8 Uhr am Kirchenplatz.

Donnerst., 3. November

Bad Großpertholz. Büchereikaffee, ab 14 Uhr in der Gemeindebücherei.

Gmünd. Vortrag von „Wir Niederösterreicherinnen-ÖVP“, um 18 Uhr im Hotel Goldener Stern mit Nah-Ost-Expertin Karin Kneissl zum Thema „Frauenbild an der Kippe?“