In der Neuen Mittelschule Heidenreichstein können wieder guterhaltene, gebrauchsfähige Sportartikel, Sportbekleidung, Sportgeräte usw. erworben werden. Für den Sportartikel-Tauschmarkt am 5. November von 8 bis 12 Uhr sorgt die Stadtgemeinde, die Schulen und der Elternverein sowie die Arbeiterkammer und der ÖGB. Bereits am 3. und 4. November können von 15 bis 18 Uhr die Waren für diesen Tauschmarkt abgegeben werden. Am 7. November erfolgt von 15 bis 18 Uhr die Warenrückgabe bzw. die Auszahlung des Verkaufserlöses.

