MITTWOCH, 16. November

Bad Großpertholz. Senioren-Tritsch-Tratsch, um 14.30 Uhr im Pfarrhof.

Gmünd. Männerabend in der Saunawelt, ab 18 Uhr im Sole-Felsen-Bad.

Gmünd. Vortrag von Primarius Michael Hirschl „Wenn das Herz aus dem Rhythmus kommt - Herzschrittmacher - wie, wann, warum?“, um 18.30 Uhr im Landesklinikum Gmünd.

Heidenreichstein. Vortrag „Neuseeland“ von Franz Bräuer, um 15 Uhr im Pfarrzentrum.

Heidenreichstein. Together-Englisch-Stammtisch, von 17 bis 19 Uhr in der Stadtbibliothek.

Kirchberg. Eröffnungstage zum Advent im Glashaus, von 8 bis 18 Uhr in der Gärtnerei Berger in Ullrichs (bis 20. November).

Litschau. Vortrag von Franz Modliba „Der Osten der USA. Von New York bis Florida“ um 19.30 Uhr in der NMS Litschau.

Pürbach. Aufführung der Komödie „Die Wahrheit“ mit Oliver Baier, Ildiko Babos, Sophie Prusa, u.a., um 19.30 Uhr im Wald4tler Hoftheater. Karten: 02853/78469.

St. Martin. Mutter-Elternberatung von 14 bis 15 Uhr im Gemeindehaus St. Martin Nr. 6.

Weitra. Fahrt zur Südböhmischen Kammer-Philharmonie Budweis, Tangazo von Astor Piazolla, Konzert für Akkordeon und Streichorchester von Richard Galiano, Symphonie Nr. 6 in F-Dur von Ludwig van Beethoven, Abfahrt von Weitra um 17.30 Uhr, Beginn 19 Uhr. Anmeldungen unter 02856/5006-21 erforderlich.

DONNERSTAG, 17. November

Amaliendorf. Pfarrseniorenrunde um 15 Uhr im Gasthaus Schmankerl mit Vortrag über den Jakobsweg von der Familie Preißl.

Gmünd. „Tag der Weiterbildung“ – Messe der Arbeiterkammer Niederösterreich für Erwachsenenbildung, von 15 bis 19 Uhr im Kulturhaus mit Bildungs-und Berufsbertung, Tipps fürs Bewerbungsgespräch, Infos zu Förderungen, Karriere-Talk und Intervieps mit AK-Experten, Präsentation der Bildungseinrichtung aus der Region, Kinderbetreuung, Gewinnspiel und Buffet.

Gmünd. Eröffnung der Adventausstellung bei Meisterfloristik Thomas Kaltenböck, Haid, von 17 bis 21 Uhr (zu sehen bis 20. November täglich von 10 bis 18 Uhr).

Gmünd. „Sprachtraining trifft Fitness“, Deutsch-Tschechisch, um 19 Uhr in der Allgemeinen Sonderschule.

Moorbad Harbach. Vortrag der Xundheitswelt-Akademie „Umgang mit chronischem Schmerz“ von Marlene Barborik, um 19.30 Uhr im Moorheilbad.

Pürbach. Aufführung der Komödie „Die Wahrheit“ mit Oliver Baier, Ildiko Babos, Sophie Prusa, u.a., um 19.30 Uhr im Wald4tler Hoftheater.

Schrems. Vortrag von Karl Haslauer über „Kirche, Land und Leute in Weißrussland“, um 19 Uhr in der Caritas-Werkstatt.

FREITAG, 18. November

Amaliendorf. Gesellschaftsschnapsen des Sportclubs, ab 19 Uhr in der SC-Kantine.

Gmünd. Reisevortrag von Gabriele Filler „Pushkarfest in Rajasthan“, um 19.30 Uhr im Hotel Sole-Felsen-Bad.

Gmünd. Infoveranstaltung „Glasfaser für alle Gmünder“, um 19 Uhr im Palmenhaus.

Gmünd. Pandora‘s aufregende Reise in die Welt von Gut und Böse von der Extreme-Artisic-Show, um 15 und um 18 Uhr in der Bleyleben.

Heidenreichstein . Adventausstellung in der Gärtnerei Lechner von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr.

Hoheneich. „Jazz am Sportplatz“ mit der Borderland Dixieband, ab 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) in der geheizten Halle am Sportplatz Hoheneich, Weinbar der SV Haie Hoheneich im neu renovierten Clubraum.

Hoheneich. Krabeltreff der familienfreundlichen Gemeinde, von 9 bis 11 Uhr im Raibasaal.

Moorbad Harbach. Tanzabend mit dem „Romantik-Express“, um 19.30 Uhr in der Franz-Himmer-Sporthalle.

Moorbad Harbach. Bockbieranstich um 19 Uhr im Moaßla-Stüberl, danach Perchtenlauf mit den „Mettmacher Viehbergteifen“.

Pürbach. Aufführung der Komödie „Die Wahrheit“ mit Oliver Baier, Ildiko Babos, Sophie Prusa, u.a., um 19.30 Uhr im Wald4tler Hoftheater.

Schrems. Jubiläums-Gala-Konzert von Roland Kernstock live „Lieder meines Lebens“ anlässlich seines Jubiläums „40 Jahre Sänger & Songwriter“, um 19.30 Uhr im Kulturhaus mit Norbert Gschaider, Ernst Mlejnek, Christa Zipko und Johann Koller.

SAMSTAG, 19. November

Großdietmanns . Pfarrball mit der Musikgruppe „Sixty Seven“ im Gasthaus Zacky, ab 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr).

Gmünd. Konzert von „Spiritual Voices“, um 20 Uhr in der Kirche Gmünd-Neustadt.

Gmünd. Tag der Kirchenmusik mit dem Kammerchor und dem Kammerorchester, um 17.30 Uhr Einstimmung, um 18 Uhr Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Stephan.

Gmünd. Pandora‘s aufregende Reise in die Welt von Gut und Böse von der Extrem-Artisic-Show, um 15 und um 18 Uhr in der Bleyleben.

Großdietmanns. Pfarrball im Gasthaus Zacky um 20 Uhr mit der Musikgruppe „Sixty Seven“.

Großschönau. Tag der Kammermusik mit Konzert von 20 Nachwuchsensembles von Mitgliedskapellen der Bezirksarbeitsgemeinschaft des nö. Blasmusikverbandes, vom Duo bis zum Oktett, um 14 Uhr in der Kulturwerkstätte.

Heidenreichstein. Geführter Wandermarathon der Wanderfreunde Traunstein-Salzkammergut mit Wanderführer Sascha Dollinger, Start um 7 Uhr beim B30-Motorfun, Frühstück ab 6.30 Uhr, geplantes Ende: 17 Uhr, mit Getränke- und Imbisspausen an der fahrbaren Labestation, Mittagessen in Schrems. Anmeldungen sind bei Obmann Helmuth Reiter unter 0664/4596253 erbeten.

Heidenreichstein. Adventmarkt in der Käsemacherwelt von 11 bis 19 Uhr.

Heidenreichstein . Adventausstellung in der Gärtnerei Lechner von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr.

Heidenreichstein. Adventmarkt mit Punsch und Glühwein, ab 14 Uhr in der Alten Schule in Altmanns.

Heidenreichstein. Eröffnung der Weihnachtsausstellung in der Galerie Zeh, um 20 Uhr.

Kirchberg. Buchpräsentation mit Dia-Schau von Thomas Hofmann „Es geschah im Waldviertel – Neuigkeiten und Bilder von damals“, um 18 Uhr im Hamerling-Kulturzentrum.

Moorbad Harbach. Basteln für Weihnachten für Kinder von drei bis 14 Uhr in der Bücherei „Gonis-Basteln“ mit Viktoria Schmidt; Anmeldungen: 0664/3859660.

Pürbach. Aufführung der Komödie „Die Wahrheit“ mit Oliver Baier, Ildiko Babos, Sophie Prusa, u.a., um 19.30 Uhr im Wald4tler Hoftheater.

Schrems. Schremser Adventmarkt von 13 bis 19 Uhr am Hauptplatz.

Schrems. Puppentheater „Kasperl und die Kräuterfee“ um 15 Uhr im Kunstmuseum; Info: 02853/72888.

Schrems. Livemusik von Claudia Volf um 20 Uhr im Gasthaus Dorf-Bründl in Niederschrems.

St. Martin . Jubiläumskonzert der „D‘Lainsitztaler Musikanten“ anlässlich „130 Jahre Musikverein St. Martin“, um 19 Uhr im Turnsaal der Volksschule.

Unserfrau. Astrostammtisch der Waldviertler Astronomischen Gesellschaft, um 20 Uhr im Gasthaus Schrenkis.

Weitra. Linum-Ausstellung auf Schloss Weitra, von 10 bis 18 Uhr.

Weitra. Fahrt der Volkshochschule Weitra zur Sternwarte nach Höhenberg, Treffpunkt um 18 Uhr bei der Sparkasse; Anmeldungen sind unter 0664/5166356 unbedingt erforderlich.

SONNTAG, 20. November

Amaliendorf. Kulturherbst der Kulturinitiative mit Diavortrag über Kanada von Alexander Erlach, um 14 Uhr im Volksheim.

Gmünd. Kindertheater von Schneck & Co mit „Post für den Tiger“, um 15 Uhr in der Taverna Perikles.

Gmünd. Pfarrcafè mit Basar der Bastelrunde nach der 9.30-Uhr-Familienmesse im Pfarrzentrum Gmünd-Neustadt.

Gmünd. Konzert von „Studiovocale“ unter der Leitung von Markus Pfandler-Pöcksteiner mit Bach „Jesu, meine Freude“ und späten Chorwerken von Brahms, um 17 Uhr in der Pfarrkirche Gmünd-Neustadt.

Gmünd. Pandora‘s aufregende Reise in die Welt von Gut und Böse von der Extrem-Artisic-Show, um 14 und um 17 Uhr in der Bleyleben.

Großschönau. Lesung von Eva Rossmann aus ihrem neuen Krimi „Gut aber tot„, um 17 Uhr in der Kulturwerkstätte.

Heidenreichstein. Geführte 15-Kilometer-Wanderung der Wanderfreunde Traunstein-Salzkammergut, Start um 8.30 Uhr beim B30-Motorfun.

Heidenreichstein. Adventmarkt in der Käsemacherwelt, von 10 bis 17 Uhr.

Heidenreichstein. Adventmarkt mit Punsch und Glühwein, von 14 bis 18 Uhr in der Alten Schule in Altmanns.

Heidenreichstein . Adventausstellung in der Gärtnerei Lechner von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr.

Hoheneich. Cäciliamesse mit der Bläsergruppe des Musikvereines Hoheneich, um 10 Uhr in der Pfarrkirche. Zur Aufführung kommt die „Allgäu-Schwäbische Volksmesse“ von Georg Stich. Anschließend Tag der offenen Tür im Musikerheim des Musikvereines.

Karlstift. Jubelmesse für die Hochzeitspaare um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche.

Kirchberg. Geröffnungstage zum Advent im Glashaus von 10 bis 17 Uhr in der Gärtnerei Berger in Ullrichs.

Kirchberg. Pfarrkaffee nach der 9.30-Uhr-Messe.

Litschau. Gedanken un Wort un Musik mit Nagerlsterz „Wenn‘s Joahr umageht“ um 16 Uhr im Saal der Volksbank. Karten: 02865/5385.

Schrems. Schremser Adventmarkt von 13 bis 19 Uhr am Hauptplatz.

Waldenstein. Pfarrkaffee nach dem Wortgottesdienst um 9 Uhr.

Weitra. Linum-Ausstellung auf Schloss Weitra, von 10 bis 18 Uhr.

Weitra. Seniorenkonzert mit dem Musikverein Weitra, um 15 Uhr im Nordwaldheim.

Weitra. Pfarrcafé nach der 8.30 Uhr-Messe in Spital.

MONTAG, 21. November

Kirchberg. Seniorennachmittag des Roten Kreuzes Gmünd, von 14 bis 17 Uhr im Hamerlinghaus.

Kirchberg. Advent im Glashaus bei der Gärtnerei Berger, während den Öffnungszeiten (bis 24. Dezember).

Moorbad Harbach. Lichtbildervortrag „Südseeträume –Segeln im Paradies“ von Viktor Pilshofr, um 19.30 Uhr im Moorheilbad.

DIENSTAG, 22. November

Gmünd. Jahrmarkt am Stadtplatz, vormittags.

Kirchberg. Vortrag für Eltern „Zum Lesen motivieren“, um 19 Uhr im Hamerling-Kulturzentrum.

Weitra. Vortrag von Ernest Zederbauer „Auf dem Lainsitztalweg, Teil II, Von Clum bis zur Mündung in die Moldau bei Tyn“, um 19.30 Uhr im Rathaussaal.

MITTWOCH, 23. November

Gmünd. Feierliche Inbetriebnahme der Weihnachtsbeleuchtung in Gmünd, um 16 Uhr am Schubertplatz.

Gmünd. Infoveranstaltung der Arbeiterkammer mit Notar Bernhard Diestlbacher zum Thema „Erben, Schenken, Vorsorgen“, um 18.30 Uhr in der Arbeiterkammer.

Heidenreichstein. Together-Englisch-Stammtisch, von 17 bis 19 Uhr in der Stadtbibliothek.

Pürbach. Wiederaufnahme der Komödie „Shirley Valentine oder die heilige Johanna der Einbauküche“ mit Ildiko Babos, um 19.30 Uhr im Wald4tler Hoftheater.

Schrems. Mutter-Eltern-Beratung von 14 bis 15 Uhr im Kulturzentrum.