MITTWOCH, 23. November

Gmünd. Feierliche Inbetriebnahme der Weihnachtsbeleuchtung in Gmünd, um 16 Uhr am Schubertplatz.

Gmünd. Infoveranstaltung der Arbeiterkammer mit Notar Bernhard Diestlbacher zum Thema „Erben, Schenken, Vorsorgen“, um 18.30 Uhr in der Arbeiterkammer.

Heidenreichstein. Together-Englisch-Stammtisch, von 17 bis 19 Uhr in der Stadtbibliothek.

Pürbach. Wiederaufnahme der Komödie „Shirley Valentine oder die heilige Johanna der Einbauküche“ mit Ildiko Babos, um 19.30 Uhr im Wald4tler Hoftheater; Karten: 02853/78469.

Kirchberg. Vernetzungstreffen „Kultur & Bildung im Bezirk Gmünd“ um 19 Uhr im Hamerling-Kultur-Zentrum mit Diskussionsrunde „Kultur-Identität-Wirtschaft-Medien“ mit Bürgermeisterin Helga Rosenmayer, Germanistin Gabriele Reimann, Brauereibesitzer Karl Trojan und NÖN-Redaktionsleiter Markus Lohninger, bereits um 18 Uhr Möglichkeit zur Führung durch das Hamerlingmuseum.

Schrems. Mutter-Eltern-Beratung von 14 bis 15 Uhr im Kulturzentrum.

DONNERSTAG, 24. November

Gmünd. Infoveranstaltung von „Gmünd hilft“ zum Thema „Integration ist Beziehungsarbeit vor Ort – Chancen und Hindernisse – Was heißt das für Gmünd?“, um 18 Uhr im Palmenhaus mit Vortrag von Murat Düzel von der Landesakademie Niederösterreich.

Gmünd. Gmünder Filmforum mit dem Film „Ein letzter Tango“, um 20 Uhr im Gmünder Stadtkino.

Gmünd. „Gmünd hilft“ mit Hilfsgüter-Sammelzentrum und Begegnungscafè von 14 bis 17 Uhr im ehemaligen Bobbin-Büro.

Heidenreichstein. Premiere des Weihnachtsmärchens der Bühne Heidenreichstein „Das tapfere Schneiderlein“ um 17 Uhr im Volksheim.

Pürbach. Komödie „Shirley Valentine oder die heilige Johanna der Einbauküche“ mit Ildiko Babos, um 19.30 Uhr im Wald4tler Hoftheater.

St. Martin. Bücherstammtisch für Senioren zum Thema „Ruhige Adventszeit“, von 14 bis 16 Uhr in der Gemeindebücherei.

FREITAG, 25. November

Gmünd. Vernissage „Schwarz-Weiß-Fotos“ von Christian Bauer, um 19 Uhr in der Taverna Perikles.

Gmünd. Advent-Punsch der SPÖ-Gmünd beim Brunnen am Schubertplatz, ab 15 Uhr mit Gulaschsuppe.

Haugschlag. Punschstand im Garten des Gasthauses Mader, von 17 bis 20 Uhr.

Heidenreichstein. Aufführung des Weihnachtsmärchens der Bühne Heidenreichstein „Das tapfere Schneiderlein“ um 17 Uhr im Volksheim.

Heidenreichstein. Workshop „Dance-Ability“ mit Christa Sarcletti, von 14.30 bis 16.30 Uhr in der Käsemacherwelt; Anmeldungen: 0664/5032644.

Heidenreichstein. Tanztreff mit Livemusik von „Peter – For you“, von 15 bis 18 Uhr in der Käsemacherwelt.

Heidenreichstein. Punschstand am Rabachtl mit Livemusik von Roland Kernstock, von 17 bis 22 Uhr.

Heidenreichstein. Laterndl-Wanderung der SPÖ, Start um 18 Uhr vom Rabachtl über den Bahnhof, die Eisert-Siedlung und die Neuteichstraße retour zum Punschstand.

Hoheneich. Genießerfest von 14.30 bis 18.30 Uhr im Raibasaal mit erlesenen Weinen, Kletzenbrot, Bäckerei und Gewinnspiel.

Pürbach. Komödie „Shirley Valentine oder die heilige Johanna der Einbauküche“ mit Ildiko Babos, um 19.30 Uhr im Wald4tler Hoftheater.

Schrems. Zankerl-, Blunzen- und Kasblunzn-Schnapsen der Rapid-Freunde Schrems, um 19 Uhr im Stadthallenrestaurant.

Weitra. Eröffnung der Weitraer Adventtage um 19 Uhr am Rathausplatz.

Weitra. Buchpräsentation von Baumeister Franz Graf „Sternenmärchen“ um 20 Uhr im Rathaussaal; Moderation: Richard Pils.

SAMSTAG, 26. November

Bad Großpertholz. Punschstand der Feuerwehr, ab 17 Uhr am Kirchenplatz.

Gmünd. Adventpunsch, ab 17 Uhr beim Feuewehr-Depot in Breitensee.

Gmünd. Sonderzüge der Waldviertelbahn zu den Weitraer Adventtagen, Abfahrten um 9, 11, 13, 15.30 und 17.30 Uhr vom Schmalspurbahn-Bahnhof; retour um 10, 12, 14.30, 16.30 und 18.30 Uhr (auch am 27. November).

Eggern. Punschstand ab 17 Uhr, um 18 Uhr wird der Adventkranz in den Löschteich gesetzt.

Eisgarn. „Einkehr am Stiftsplatz“, ab 14 Uhr Backstube des Kindergartens mit Cafè, 15 Uhr Darbietung der Volksschüler in der Stiftskirche, um 17 Uhr Messe mit Adventkranzsegnung und dem Chor „Hlahol“; angeboten werden Adventkränze, Gestecke, Basteleien und kulinarische Schmankerl.

Großdietmanns. Adventmarkt am Marktplatz von 14 bis 21 Uhr, um 15.45 Uhr Weinachtslieder von der Borderland Dixieband, um 17.15 Uhr Feierstunde in der Pfarrkirche von den Volksschülern unter dem Motto „Feierstunde im Advent“.

Haugschlag. Punschstand im Garten des Gasthauses Mader, von 17 bis 20 Uhr.

Heidenreichstein. Aufführung des Weihnachtsmärchens der Bühne Heidenreichstein „Das tapfere Schneiderlein“ um 17 Uhr im Volksheim.

Heidenreichstein. Modellbahnausstellung mit Adventausstellung „Eisenbahn daham“, von 10 bis 19 Uhr in der Evangelischen Kirche.

Heidenreichstein. Adventpunsch zugunsten der Volkshilfe Heidenreichstein, ab 15 Uhr beim Feuerwehrhaus in Thaures.

Heidenreichstein. Punschstand am Rabachtl, ab 17 Uhr.

Hoheneich. Punschstand der SPÖ Hoheneich-Nondorf, ab 15 Uhr am Marktplatz.

Litschau. Adventmarkt der Frauenrunde der Pfarre Litschau, von 9 bis 18 Uhr im Pfarrsaal.

Litschau. Weihnachtsmarkt beim Bauernmarkt des Vereines „Leben in der Region Litschau“, von 9 bis 17 Uhr am Hauptplatz.

Pürbach. Komödie „Shirley Valentine oder die heilige Johanna der Einbauküche“ mit Ildiko Babos, um 19.30 Uhr im Wald4tler Hoftheater.

Schrems. Kinder-Keramikkurs „Krippenfiguren“ von 14 bis 16 Uhr im Kunstmuseum Waldviertel, Info: 02853/72888.

Waldenstein. Konzert des Donau Streichquartetts, um 19 Uhr im Kulturrestaurant Hinger.

Weitra. Weitraer Adventtage von 9 bis 19 Uhr in der Altstadt, am Rathausplatz, am Kirchenplatz und im Schloss, mit Kulturprogramm von 14 bis 17 Uhr im Rathaussaal, Kinder- und Bastelstube von 10 bis 17 Uhr im Rathaus.

Weitra. Konzert „Es wird scho glei dumpa“ mit Quintbrass & Vocal-Oktett „Oktava“, um 19 Uhr in der Stadtpfarrkirche.

SONNTAG, 27. November

Alt-Nagelberg. Blutspendeaktion von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 14.30 Uhr im Kulturhaus.

Amaliendorf. Adventkaffee im Volksheim

Brand-Nagelberg. Krippenspiel bei der Weihnachtskrippe in Steinbach, um 16 Uhr.

Brand-Nagelberg . Adventmarkt im Pfarrsaal Nagelberg, nach der 9-Uhr-Messe.

Gmünd. Adventwanderung der SPÖ-Gmünd, Start um 15 Uhr beim Gasthaus Grubeck, mit Einschalten der Lichter am Weihnachtsbaum am Blockheideturm, abschließend Jause und Punsch im Schutzhaus und Rückwanderung mit Laternen zum gemütlichen Ausklang ins Gasthaus Grubeck.

Gmünd. Salon Ditta mit Albenpräsentation von Dawa, Ian Fisher & Band sowie Bo Candy & his broken hearts, um 14 Uhr im Palmenhaus.

Großdietmanns. Pfarrkaffee nach der 8.30-Uhr-Messe.

Großdietmanns. Adventmarkt am Marktplatz von 9 bis 19 Uhr, um 15.45 Uhr weihnachtliches Platzkonzert mit der Trachtenkapelle Buchbach und Turmbläsern, von 14 bis 17 Uhr Kutschenfahrten mit dem Nikolaus.

Haugschlag. Keksverkauf des Kindergartens Haugschlag nach der 8-Uhr-Messe.

Heidenreichstein. Modellbahnausstellung mit Adventausstellung „Eisenbahn daham“, von 10 bis 19 Uhr in der Evangelischen Kirche.

Heidenreichstein. Filmvorführung „Am Ende ein Fest“, um 15.30 Uhr in der Käsemacherwelt.

Kirchberg. Pfarrkaffee nach der 8.15-Uhr-Messe in Süßenbach.

Litschau. Adventmarkt der Frauenrunde der Pfarre Litschau, von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr im Pfarrsaal.

Litschau. Punschhütte am unteren Stadtplatz, von 16 bis 20 Uhr (jeweils Freitag bis Sonntag und am 8. Dezember bis 23. Dezember).

Pürbach. Komödie „Shirley Valentine oder die heilige Johanna der Einbauküche“ mit Ildiko Babos, um 16 Uhr im Wald4tler Hoftheater.

Reingers . Bischofsmesse mit Adventkranz- und Orgelweihe mit Bischof Klaus Küng, um 10.15 Uhr, anschließend Adventpunsch und Bäckerei-Verkauf.

Weitra. Weitraer Adventtage von 9 bis 18 Uhr in der Altstadt, am Rathausplatz, am Kirchenplatz und im Schloss, mit Kulturprogramm von 14 bis 17 Uhr im Rathaussaal, Kinder- und Bastelstube von 10 bis 17 Uhr im Rathaus, um 13 und um 14 Uhr Adventkonzert in der Schlosskapelle mit dem Vocal-Ensemble „Retzer Land“.

MONTAG, 28. November

Schrems. Kostenlose Rechtsberatung von Rechtsanwalt Oswin Hochstöger, von 16 bis 17 Uhr im Stadtamt (Eingang Tourismus-Info).

DIENSTAG, 29. November

Gmünd. Vortrag von Nicole Zwinz „Ade, Kuschelkurs? – Neue Autorität in der Erziehung“, um 19.30 Uhr im Pfarrzentrum Gmünd-Neustadt.

MITTWOCH, 30. November

Heidenreichstein. Mutter-Kind-Runde von 9 bis 11.30 Uhr im Treffpunkt Arbeit und Kirche.