MITTWOCH, 30. November

Heidenreichstein. Mutter-Kind-Runde von 9 bis 11.30 Uhr im Treffpunkt Arbeit und Kirche.

Heidenreichstein. Aufführung der Bühne Heidenreichstein „Das tapfere Schneiderlein“, um 17 Uhr im Volksheim.

DONNERSTAG, 1. Dezember

Bad Großpertholz. Büchereikaffee um 14 Uhr in der Gemeindebücherei.

Gmünd. Benefiz-Filmabend des Rotary-Clubs Weitra mit Sondervorstellungen des in Schwarzenau gedrehten Films „Nebel im August“, um 17 und um 19.30 Uhr im Kino. Karten: 02852/52464.

Heidenreichstein. Aufführung der Bühne Heidenreichstein „Das tapfere Schneiderlein“, um 17 Uhr im Volksheim.

Hoheneich. Punschstand der Kameradschaft der Exekutive, ab 16 Uhr am Marktplatz.

Hoheneich. Laternenwanderung der familienfreundlichen Gemeinde, Treffpunkt ist um 16 Uhr am Parkplatz beim Kindergarten.

Schrems. Glaubensgespräch mit Pfarrer Herbert Schlosser zum Thema „Weihnachten an den biblischen Stätten“ mit Dias, um 19 Uhr im Pfarrhaus (Eingang Pfarrgasse).

FREITAG, 2. Dezember

Alt-Nagelberg. Punschstand des Dorferneuerungsvereines vor dem Gemeinde , ab 10 Uhr.

Gmünd. Gmünder Adventmarkt von 14 bis 19 Uhr am Stadtplatz mit Streichelzoo, Kinderprogramm, Obus-Besichtigung, Bilderausstellung und Engelspostamt im Alten Rathaus, um 14 Uhr Nikolausbesuch.

Gmünd. Saunafest „Winterwonderland“ von 18 bis 24 Uhr im Saunabereich des Sole-Felsen-Bades.

Haugschlag. Punschstand im Garten des Gasthauses Mader, von 17 bis 20 Uhr.

Heidenreichstein. Aufführung der Bühne Heidenreichstein „Das tapfere Schneiderlein“, um 17 Uhr im Volksheim.

Heidenreichstein. Der Nikolaus tourt durch das Gemeindegebiet: um 15.10 Uhr Bushaltestelle Thaures, 15.20 Uhr Bushaltestelle Neuthaures, 15.25 Uhr ehemalige Schule Altmanns, 15.40 Uhr Dorfplatz Eberweis, 16.05 Uhr Kapelle Dietweis, 16.35 Uhr Museum Kleinpertholz, 16.50 Uhr Feuerwehrhaus Wielandsberg, 17 Uhr Feuerwehrhaus Seyfrieds, 17.15 Uhr Dorfplatz Haslau, 17.25 Uhr Kapelle Guttenbrunn, 17.35 Uhr Milchsammelstelle Wolfsegg, 17.40 Uhr Kapelle Brandhäuser, 18.15 Uhr Milchsammelstelle Motten, 18.30 Uhr Stadtplatz Heidenreichstein; ab 17 Uhr Glühwein und Tee der ÖVP am Stadtplatz.

Moorbad Harbach. Charity-Abend für die nö. Krebshilfe. Bereits ab 18.30 Uhr Punschstand und Musik von „Plus-Pol“ bei Peter Rojek in Hirschenwies 57, ab 20.30 Uhr im Moaßla-Stüberl mit Tombola und Wein zugunsten der Krebshilfe.

Pürbach. Kabarett „Match me if you can“ mit Nina Hartmann und O. Lendl, um 19.30 Uhr im Wald4tler Hoftheater; Karten: 02853/78469.

Waldenstein. „Wir singen alte Lieder“, um 19.30 Uhr im gasthaus Wurz.

Weitra. Achtstündiger Erste Hilfe-Kurs für Kinder-und Säuglingsnotfälle, von 16 bis 20 Uhr im Rot-Kreuz-Haus; Teil 2 am 3. Dezember von 16 bis 20 Uhr; Anmeldungen: 059144-55600.

Weitra. Kulturfahrt zum Balettabend „Shakespeare & Strawinsky“ in der Oper Budweis; Anmeldungen unter 02856/5006-21 erforderlich.

Weitra. VHS-Vortrag von Hermann Lahofer „Wissenschaftsmythen von Viktor Schauberger bis Nikolaus Tesla erklärt und hinterfragt“, um 19.30 Uhr im Rathaussaal.

SAMSTAG, 3. Dezember

Alt-Nagelberg . Punschstand des Dorferneuerungsvereines vor dem Gemeindeamt, ab 10 Uhr.

Amaliendorf. Konzert der Feuerwehrkapelle, um 20 Uhr im Volksheim.

Bad Großpertholz. Advent-stimmung beim Feuerwehraus in Watzmanns, ab 16 Uhr.

Bad Großpertholz. Konzert der „D‘Mühlviertler Okarina Musi“ mit Josef Wiesinger an der Okarina und Gottfried Klettmair an der Harmonika um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche Bad Großperhtolz. Durch das Programm führt Bürgermeister Harald Vogler. Eintritt freie Spenden.

Eggern. Punschstand, ab 17 Uhr mit Besuch des Nikolauses.

Gmünd. Weihnachtsfeier des Seniorenbundes, um 14.30 Uhr im Gasthaus Traxler, Grillenstein.

Gmünd. Gmünder Adventmarkt von 14 bis 19 Uhr am Stadtplatz mit Streichelzoo, Kinderprogramm, Obus-Besichtigung, Bilderausstellung und Engelspostamt im Alten Rathaus, Adventkino: um 14 Uhr „Störche“, um 14.15 Uhr „Trolls 2D“, um 14.30 Uhr „Petterson & Findus“, um 15.30 Uhr „Heiteres und Besinnliches für Jung und Alt“ von der Theatergruppe Kukug.

Gmünd. Saunafest „Winterwonderland“ von 18 bis 24 Uhr im Saunabereich des Sole-Felsen-Bades.

Haugschlag. Punschstand im Garten des Gasthauses Mader, von 17 bis 20 Uhr.

Heidenreichstein. Tag der offenen Tür in der Neuen Mittelschule, von 9 bis 12 Uhr.

Heidenreichstein. Aufführung der Bühne Heidenreichstein „Das tapfere Schneiderlein“, um 17 Uhr im Volksheim.

Heidenreichstein. Keksverkauf des Elternvereines der Volksschule, von 8 bis 11 Uhr im Rabachtl.

Heidenreichstein. Punschstand im Rabachtl, ab 17 Uhr.

Heidenreichstein. Heidenreichsteiner Burgadvent von 13 bis 20 Uhr im Burghof mit Schmankerl- und Kunsthandwerkshütten, Krippenausstellung, Pferdekutschefahrten, um 17 Uhr Auftritt des Bläserensembles der Stadtkapelle, Führungen durch das Familienmuseum in der Burg, um ca. 20.30 Uhr Musikfeuerwerk.

Heidenreichstein. Nikolozug des Waldviertel Schmalspurbahnvereines, Abfahrt um 10 und um 14 Uhr am Bahnhof Heidenreichstein; Platzreservierungen: 02862/52619.

Heidenreichstein. Advent- und Modelleisenbahnausstellung von 10 bis 19 Uhr in der Evangelischen Kirche.

Hirschbach. Premiere der Theatergruppe „Szene Hirschbach“ mit der Komödie „Frohes Fest“, um 20 Uhr im Vereinssaal.

Höhenberg. Öffentliche Sternwarteführung der Waldviertler Astronomischen Gesellschaft, um 18 Uhr bie Sternwarte (nur bei klarem Himmel).

Hoheneich. Adventmarkt am Marktplatz von 14 bis 19 Uhr, um 15 Uhr Konzert in der Wallfahrtskirche mit der Bläsergruppe, dem Männergesangsverein, der Bläserklasse der Volksschule, Quodlibet, den Volksschulkindern und der Hoheneicher Hausmusik.

Karlstift. Fackelwanderung des FVV Karlstift, Beginn um 16.30 Uhr bei der Karlstifterhütte, in der Kirche Aufführungen der Kinder.

Litschau. Der Nikolaus kommt um 16 Uhr auf den Stadtplatz mit Punschausschank der Pfadfinder.

Moorbad Harbach. Weihnachtsmarkt bei der Holzmühle von 13 bis 18 Uhr.

Pürbach. Kabarett „Match me if you can“ mit Nina Hartmann und O. Lendl, um 19.30 Uhr im Wald4tler Hoftheater.

Schrems. Kinder-Puppentheater „Kasperl und die Kräuterfee“, um 15 Uhr im Kunstmuseum Waldviertel.

St. Wolfgang . Weihnachts-Benefizkonzert mit den „S(w)ingin‘Voices“, Isolde Kerndl und der Jugendtrachtenkapelle Großschönau, um 19.30 Uhr in der Wallfahrtskirche. Eintritt: Freie Spenden.

Reingers. Punschstand der SPÖ-Reingers mit Nikolausbesuch um 14 Uhr am Kirchenplatz. Abgabe der Geschenke am 3. Dezember um 10 Uhr im Gasthaus Uitz.

Weitra. Adventkonzert des Musikvereines der Stadt Weitra unter dem Motto „Aus einer Wurzel zart...“, um 19 Uhr im Volksheim mit dem Gemischten Chor, dem Ensemble AnaDur, den Theater-Kids der Bühne Weitra und dem Bläserensemble der Stadtkapelle. Eintritt freie Spenden, Platzreservierungen unter 02856/5006.

Weitra . Flohmarkt von 8 bis 12 Uhr im Freigelände und Wintergarten am Golfplatz.

SONNTAG, 4. Dezember

Amaliendorf. Nikolofahrt der SPÖ Amaliendorf.

Brand. Nikoloumzug des Fremdenverkehrs- und Verschönerungsvereines Brand, um 16 Uhr am Kirchenplatz.

Gmünd. Gmünder Adventmarkt von 14 bis 19 Uhr am Stadtplatz mit Streichelzoo, Kinderprogramm, Obus-Besichtigung, Bilderausstellung und Engelspostamt im Alten Rathaus, um 15 Uhr „Dixieland Christmas“.

Gmünd. Abschlusswanderung der Gmünder Naturfreunde, Start um 13 uhd beim Naturfreundehaus, Ausklang in einem Gasthaus, Infos: 0676/5545031.

Gmünd. Tauschzusammenkunft der Postwertzeichen-Sammlervereinigung Gmünd, von 9 bis 11.30 Uhr im Gasthof Pauser.

Harmanschlag. Pfarrkaffee nach dem 9.30-Uhr-Wortgottesdienst im Pfarrhof; um 16 Uhr Nikolausbesuch am Kirchenplatz.

Haugschlag. Punschstand im Garten des Gasthauses Mader mit Nikolausbesuch, von 14 bis 18 Uhr.

Heidenreichstein. Heidenreichsteiner Burgadvent von 13 bis 18 Uhr im Burghof mit Schmankerl- und Kunsthandwerkshütten, Krippenausstellung, Pferdekutschefahrten, um 17 Uhr Auftritt des Bläserensembles der Stadtkapelle, Führungen durch das Familienmuseum in der Burg.

Heidenreichstein. Nikolozug des Waldviertel Schmalspurbahnvereines, Abfahrt um 10 und um 14 Uhr am Bahnhof Heidenreichstein; Platzreservierungen: 02862/52619.

Heidenreichstein. Advent- und Modelleisenbahnausstellung von 10 bis 19 Uhr in der Evangelischen Kirche.

Heidenreichstein. Adventkonzert des Franz-Geyer-Chores und Ichtys um 18 Uhr in der Stadtpfarrkirche.

Hoheneich. Adventmarkt am Marktplatz von 14 bis 18 Uhr mit „Eisenbahnromantik in der Bücherei“ mit einer Modelleisenbahn von Johann Katzenschlager für Kinder und Erwachsene, um 16 Uhr Nikolausbesuch.

Moorbad Harbach. Weihnachtsmarkt bei der Holzmühle von 10 bis 18 Uhr, Kinderprogramm von 14 bis 18 Uhr, um 15 Uhr Besuch des Nikolauses.

Süßenbach. Pfarrkaffee von 9 bis 12 Uhr im Vereinshaus.

Unserfrau. Weihnachtspfarrkaffee mit Bäckereiverkauf der Mütterrunde, nach der 9.30-Uhr-Messe im Pfarrheim.

MONTAG, 5. Dezember

Amaliendorf. Pfarrseniorenrunde um 15 Uhr im Gasthaus Schmidt.

Moorbad Harbach. Lichtbildervortrag von Fritz Wieninger „Am Südrand der Alpen – Comersee, Graubünden, Vinschgau“, um 19.30 Uhr im Moorheilbad.

Schrems. Internationaler Tag des Ehrenamtes mit Lider und Sketches von Kabarettisten Peter Meissner, um 15 Uhr im Moorbadheim.

DIENSTAG, 6. Dezember

Albrechts . Besuch des Nikolauses, um 16 Uhr im Dorfhaus.

Gmünd. Nikolausbesuch im Sole-Felsen-Bad.

Gmünd. Vorweihnachtliche Adventjause der Selbsthilfegruppe „Anders“, um 16 Uhr im Landesklinikum Gmünd.

Moorbad Harbach. Seniorenweihnachtsfeier der Gemeinde, um 14 Uhr in der Franz-Himmer-Sporthalle mit den „Geschwistern 4-Klang“, Annemarie Rabl führt durch den Nachmittag.

Moorbad Harbach. Konzert mit den „Grenzland-Schrammeln“, um 19.30 Uhr in der Franz-Himmer-Halle.

St. Martin. Nikolausbesuch um 18 Uhr am Ortsplatz von St. Martin.

Unserfrau. Nikolausfeier des Dorferneuerungsvereines, um 15.30 Uhr am Dorfplatz in Unserfrau.

Weitra. Nikolaus-Jahrmarkt, ab 8 Uhr am Rathausplatz.

MITTWOCH, 7. Dezember

Amaliendorf. CD-Präsentation und Weihnachtsshow von Laura Kamhuber, um 19.30 Uhr im Volksheim mit den jungen Waldensteinern, Bernard Mattee, Michael Höher, den Muts-Kids, Beatboxer Fii und Brofaction; Eintritt freie Spenden, Platzreservierungen unter 0664/5982557.

Gmünd. Vortrag von Primar Thomas Mayrhofer „Knoten in der Schilddürse –was nun?“, um 18.30 Uhr im Landesklinikum.

Heidenreichstein. Punschstand ab 17 Uhr im Rabachtl.

Hörmanns/Großdietmanns: „Xmas Bash 2016“ der Feuerwehr Hörmanns, mit Doubleplex-Project, Fatho und Intocicated, diversen Goodies, Photowall und Foodcorner, ab 21 Uhr in der Festhalle Hörmanns; Karten: Raiffeisenbanken Oberes Waldviertel; Info: www.ffhoermanns.at.tt und auf Facebook.

Kirchberg. Perchtenlauf um 21 Uhr am Marktplatz.

Weitra. Blutspendeaktion von 15 bis 21 Uhr im Rot-Kreuz-Haus.

Weitra. Tag der offenen Tür in der Neuen Mittelschule, von 10 bis 13 Uhr.