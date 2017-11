Alle Veranstaltungen im Bezirk Gmünd.

Tipp: Jetzt Karten für die besten Events sichern! Im neuen NÖN.at/ticketshop.

DONNERSTAG, 30. November

Eggern. Musik „Wenn‘s Joahr umageht“ mit Ernst Köpl, um 19.30 Uhr im Gasthaus Gebharter.

Gmünd. Vortrag „Venenerkrankungen - Vorbeugung und Behandlung“ von Oberärztin Barbara Dienstl, 19.30 Uhr, Hotel Sole-Felsen-Bad.

Gmünd. Filmvorführung des Filmforums „Ein ehrenwerter Bürger“, um 20 Uhr im Stadtkino Gmünd.

FREITAG, 1. Dezember

Eisgarn. Adventmarkt „Einkehr am Stiftsplatz“ mit Kinderbackstube und Adventkranzweihe, ab 14 Uhr am Stiftsplatz.

Gmünd. Adventpunsch der SPÖ, ab 15 Uhr am Schubertplatz.

Gmünd. Saunafest „Winterzauber“, von 18 bis 23 Uhr im Sole-Felsen-Bad.

Gmünd. Adventstand des Kindergartens Gmünd Neustadt, Innenhof Blumencenter Roland, 16 bis 20 Uhr.

Heidenreichstein. Nikolausbesuch der ÖVP Heidenreichstein, um 15.10 Bushaltestelle Thaures, um 15.20 Uhr Bushaltestelle Neuthaures, um 15.25 Uhr ehemalige Schule Altmanns, um 15.40 Uhr Dorfplatz Eberweis, um 16.05 Uhr Kapelle Dietweis, um 16.35 Uhr Museum Kleinpertholz, um 16.50 Uhr Feuerwehrhaus Wielandsberg, um 17 Uhr Feuerwehrhaus Seyfrieds, um 17.15 Uhr Dorfplatz Haslau, um 17.25 Uhr Kapelle Guttenbrunn, um 17.35 Uhr Milchsammelstelle Wolfsegg, um 17.40 Uhr Kapelle Brandhäuser, um 18.15 Uhr Milchsammelstelle Motten, um 18.30 Uhr Stadtplatz Heidenreichstein.

Heidenreichstein. Musikabend Irish Christmas mit „The Tunez“, ab 20 Uhr, Motorfun B30.

Litschau. Krippeneröffnung um 17 Uhr am Stadtplatz.

Pürbach. Theatervorstellung „Josef und Maria“, 19.30 Uhr, Wald4tler Hoftheater.

Waldenstein. Konzert des „Donau Streichquartetts“ um 19 Uhr im Sport- und Kulturzentrum.

SAMSTAG, 2. Dezember

Amaliendorf. Konzert der Feuerwehrkapelle, um 20 Uhr im Volksheim.

Bad Großpertholz. Adventmarkt ab 18 Uhr am Kirchenplatz.

Breitensee. Punschstand der Feuerwehr Breitensee, ab 17 Uhr beim Feuerwehrhaus.

Dietmanns. Adventmarkt, 14 bis 21 Uhr, Gemeindeamt.

Eggern. Punschstand und zu Wasser lassen des Adventkranzes um 18 Uhr.

Gmünd. Fahrt mit der Waldviertelbahn zum Weihnachtsmarkt nach Weitra, Abfahrt um 9 Uhr am Bahnhof der NÖVOG.

Gmünd. Tauschzusammenkunft der Postwertzeichen Sammlervereinigung, 9 bis 12 Uhr, Gasthof Pauser.

Gmünd. Saunafest „Winterzauber“, von 18 bis 23 Uhr im Sole-Felsen-Bad.

Gmünd. Adventstand des Kindergartens Gmünd Neustadt, 10 bis 15 Uhr, Innenhof Blumencenter Roland.

Heidenreichstein. Vernissage der Weihnachtsausstellung „Wintermotive“ von Mannhard Zeh, Eröffnung durch Landtagsabgeordnete Margit Göll, um 20 Uhr im Atelier Galerie Zeh.

Hirschbach. Premiere der Komödie „Desaster Dinner“ der Theatergruppe „Szene Hirschbach“, um 20 Uhr im Vereinssaal.

Litschau. Nikolausbesuch um 16 Uhr am Stadtplatz.

Pürbach. Theatervorstellung „Josef und Maria“, 19.30 Uhr, Wald4tler Hoftheater.

Schrems. Nikolausbesuch der Feuerwehr, um 16.16 Uhr beim Feuerwehrhaus. Krampusbesuch für die Erwachsenen um 19.19 Uhr beim Feuerwehrhaus. Es gibt Fahrten mit dem Feuerwehrauto sowie Speis und Trank.

Schrems. Nikolausbesuch, um 10.30 Uhr im Pflegeheim „Moorbadheim“, um 14 Uhr Gh. Braunstein Pürbach, um 14.30 Uhr Vereinshaus Kleedorf, um 14.45 Uhr Feuerwehrhaus Niederschrems, um 15 Uhr Bushaltestelle Neuniederschrems, um 15.15 Uhr Feuerwehrhaus Kottinghörmanns, um 15.45 Uhr Gemeindeamt Amaliendorf.

Schrems. Kasperltheater, um 15 Uhr im Kunstmuseum.

Weitra. Adventkonzert mit Monika Holzmann und Angela Dobretsberger, 19 Uhr, Stadtpfarrkirche. Karten: Tourismus-Service Weitra.

Weitra. Weitraer Adventtage, ganztags, Stadtzentrum.

Weitra. Das Christkind kommt, von 15 bis 16 Uhr in Elfis Naturstube.

SONNTAG, 3. Dezember

Amaliendorf. Adventkaffee, um 14 Uhr im Volksheim.

Brand. Nikoloumzug um 16 Uhr am Kirchenplatz.

Dietmanns. Adventmarkt von 9 bis 19 Uhr vor dem Gemeindeamt.

Eggern. Bezirksimker-Messe, 10.15 Uhr, Pfarrkirche.

Gmünd. Fahrt mit der Waldviertelbahn zum Weihnachtsmarkt nach Weitra, Abfahrt um 9 Uhr am Bahnhof der NÖVOG.

Gmünd. Abschluss-Wanderung der Naturfreunde, 13 Uhr beim Naturfreundehaus.

Gmünd. Adventwanderung der SPÖ, um 15 Uhr beim Gasthaus Grubeck in Großeibenstein.

Pürbach. Theatervorstellung „Josef und Maria“, 16 Uhr, Waldviertler Hoftheater.

Schrems. Nikolausbesuch, um 14.15 Uhr Gasthaus Ölzant Gebharts, um 14.45 Uhr Feuerwehrhaus Langschwarza, um 15.15 Uhr Kapelle Ehrenhöbarten, um 15.45 Uhr Stadthalle Schrems, um 16.15 Uhr Gasthaus zur alten Glashütte Eugenia, um 16.45 Uhr Gasthaus Krupik Steinbach, um 17.15 Uhr Vereinshaus Langegg.

Steinbach. Krippenspiel, 16 Uhr bei der Kapelle.

Weitra. Weitraer Adventtage, ganztags, Stadtzentrum.

Weitra. Das Christkind kommt, von 15 bis 16 Uhr in Elfis Naturstube.

MONTAG, 4. Dezember

Gmünd. Präsentation „Kultur aus Südböhmen“, um 18 Uhr im Palmenhaus.

Schrems. Vortrag „Die Bedeutung der Angler in der Gesellschaft“ von Professor Robert Arlinghaus, um 18.30 Uhr im Kulturzentrum.

DIENSTAG, 5. Dezember

Gmünd. Tag der offenen Tür in der Polytechnischen Schule mit Blick in die Werkstätten, Lehrbetriebe aus der Region sind anwesend, von 13 bis 15.30 Uhr in der Polytechnischen Schule. Voranmeldungen möglich.

Gmünd. Gruppentreffen der Selbsthilfegruppe „Anders“, um 16 Uhr im Landesklinikum.

MITTWOCH, 6. Dezember

Albrechts. Nikolausbesuch um 16 Uhr beim Dorfhaus.

Bad Großpertholz. Nikolausfeier um 17 Uhr am Stockplatz.

Eisgarn. Arbeitsgruppentreffen von „Bio Austria“, um 19.30 Uhr im Gasthaus zur alten Post.

Gmünd. Vortrag „Herzschwäche - Wenn das Herz die Kraft verläßt“ von Primarius Michael Hirschl, um 18.30 Uhr im Landesklinikum Gmünd.

Gmünd. Nikolausbesuch, vormittags und nachmittagsim Sole-Felsen-Bad, ab 17 Uhr Perchtenlauf mit den „Loasitztola Teifin“ im Saunagarten.

Gmünd. Nikolofeier des Pensionistenverbandes, um 14 Uhr im Gasthaus Grubeck in Eibenstein.

Gmünd. Livemusik mit „Gaby Stattler & Band“, um 18 Uhr im Espresso & Music Gmünd.

Heidenreichstein. Mutter-Kind-Runde, von 9 bis 11.30 Uhr im Treffpunkt Arbeit und Kirche.

Heidenreichstein. Bibelcafé, um 17 Uhr im Treffpunkt Arbeit und Kirche.

Pürbach. Theatervorstellung „Josef und Maria“, um 19.30 Uhr im Waldviertler Hoftheater.

St. Martin. Nikolausbesuch um 18 Uhr am Marktplatz.

Weitra. Nikolomarkt, von 8 bis 12 Uhr am Rathausplatz.