MITTWOCH, 1. Februar

Heidenreichstein. Vortrag von Professor Paul M. Zulehner über „Asyl – Schaffen wir das? – Zwischen Hoffnung und Resignation“, um 20 Uhr im Pfarrsaal.

Kirchberg. Kinder-Literatur-Werkstatt, um 15.30 Uhr im Hamerlingsaal.

Donnerstag, 2. Februar

Bad Großpertholz. Büchereikaffee zum Thema „Fasching“ ab 14 Uhr in der Gemeindebücherei.

Gmünd. Open-Night im Schulzentrum, von 18 bis 20 Uhr.

Moorbad Harbach. Lesung von Gabriele Bauer „Frau auf vier Rädern“, um 19.30 Uhr im Moorheilbad.

FREITAG, 3. Februar

Gmünd. „Schulnachricht feiern“, von 16 bis 19 Uhr in der ersten Waldviertler Kinderwerkstatt „Huki“ am Stadtplatz.

Gmünd. Saunafest unter dem Motto „Fasching“ von 18 bis 23 Uhr im Saunabereich des Sole-Felsen-Bades.

Harmanschlag. „Die lange Nacht des Schneemachens“ mit Informationen über die technische Beschneiung, Kinderprogramm und etwas fürs leibliche Wohl, ab 19 Uhr bei den Arraliften.

Hoheneich. Fackelwanderung der Arbeiterkammer, Start ab 17 Uhr am Stockschützenplatz. Hier ist auch das Ziel eingerichtet, Startmöglichkeit bis 18 Uhr, Gratis-Fackeln, Tee, Lagerfeuer, Musik, um 19.30 Uhr Verlosung.

Karlstift. Party-Night bei den Aichelbergliften, ab 17 Uhr mit Gratisliftbenützung, Fackellauf für Kinder, Musik, Kinderanimation, Zipfelbob-Challenge, Gewinnspiel und Abschlussfeuerwerk.

Moorbad Harbach. „Es war einmal der Mensch“ Kabarett der Gruppe „KaWaReh“, um 19.30 Uhr in der Franz-Himmer-Sporthalle.

Reingers. Mutterberatung von 9.30 bis 10 Uhr in der Tagesbetreuungseinrichtung.

St. Martin. Blutspendeaktion von 16 bis 20 Uhr in der Volksschule St. Martin.

Schrems. Jagdpachtauszahlung für die Genossenschaftsjagd Gebharts von 20 bis 22 Uhr im Gasthaus Waltenberger in Gebharts; für die Genossenschaftsjagd Langschwarza von 19.30 bis 21 Uhr in der ehemaligen Gemeindekanzlei in Langschwarza;

SAMSTAG, 4. Februar

Gmünd. Saunafest unter dem Motto „Fasching“ von 18 bis 23 Uhr im Saunabereich des Sole-Felsen-Bades.

Höhenberg. Öffentliche Sternwarteführung bei der Sternwarte, ab 18 Uhr (nur bei klarem Wetter).

Moorbad Harbach. Maskenball mit Live-Musik, ab 20 Uhr im Moaßla-Stüberl.

Reingers. Zankerl- und Blunz’nschnapsen der Feuerwehr Gemeinde Reingers, ab 18 Uhr im Feuerwehrhaus in Hirschenschlag.

Stadlberg/Buchers. 10. Grenzenlose Langlaufwanderung des Bucherser Heimatvereines (Niederösterreich-Oberösterreich-Südböhmen); Start ist in Stadlberg von 13 bis 15 Uhr, es stehen vier Loipen (acht bis zehn km) zur Auswahl; Ausklang in der beheizten Wagenhütte mit Stimmung von Herbert und Rudi. Info: 0664/5477755.

Unserfrau. Blutspendeaktion von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr im Feuerwehrhaus Unserfrau.

SONNTAG, 5. Februar

Gmünd. Blutspendeaktion des Roten Kreuzes, von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr im Rot-Kreuz-Haus.

Gmünd. Tauschzusammenkunft der Postwertzeichen-Sammlervereinigung mit Briefmarken und Sticker, von 9 bis 12 Uhr im Gasthaus Pauser.

Litschau. Jagdpachtauszahlung für die Genossenschaftsjagd Reichenbach, von 14 bis 16 Uhr im Feuerwehrhaus Reichenbach; für die Genossenschaftsjagd Schlag von 10 bis 12 Uhr im Feuerwehrhaus Schlag.

Schrems. Jagdpachtauszahlung für die Genossenschaftsjagd Kottinghörmanns von 9 bis 12 Uhr im Gasthaus Tampier in Schrems; für Niederschrems von 9 bis 12 Uhr im Gasthaus Dorfbündl in Niederschrems; für Langegg von 9 bis 12 Uhr im Gasthaus Schmidt in Langegg; für Schrems von 9 bis 12 Uhr im Gasthaus Brenner in Schrems.

MONTAG, 6. Februar

Gmünd. Blutspendeaktion des Roten Kreuzes von 13 bis 18 Uhr im Rot-Kreuz-Haus.

Moorbad Harbach. Lichtbildervortrag von Christine Schützenhofer „Der spanische Jakobsweg von Saint Jean Pied de Port nach Santiago de Compostella“, um 19.30 Uhr im Moorheilbad.

DIENSTAG, 7. Februar

Gmünd. „Arbeiten mit Wachs“ von 16 bis 19 Uhr in der ersten Waldviertler Kinderwerkstatt „Huki“ am Stadtplatz.

Gmünd. Stammtisch der Selbsthilfegruppe bei Demenzerkrankungen für Angehörige, Betroffene und Interessierte, ab 16 Uhr im Gasthaus Traxler in Grillenstein.

Gmünd. Gruppentreffen der Selbsthilfegruppe „Anders“, um 16 Uhr im Landesklinikum Gmünd.

Großdietmanns. Rückenbildungsgymnastik im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kleinregion Junior“, um 9 Uhr im Turnsaal der Volksschule Großdietmanns.

MITTWOCH, 8. Februar

Bad Großpertholz. Senioren-Tritsch-Tratsch von 14.30 bis 16.30 Uhr im Pfarrhof.

Hoheneich. Eltern-Kinder-Treffen unter dem Motto „So geht Blasmusik“ von 15 bis 17 Uhr im Probenlokal des Musikvereines Bläsergruppe Hoheneich.