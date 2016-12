MITTWOCH, 14. DEZEMBER

Bad Großpertholz. Treffen Schatztruhe, um 19 Uhr im Nordwaldhof Bauer.

Bad Großpertholz. Senioren-Tritsch-Tratsch, um 14.30 Uhr im Pfarrhof.

Brand-Nagelberg. Altstoffsammlung, von 16 bis 17 Uhr im Bauhof.

Brand-Nagelberg. Büchereistunde, von 17 bis 19 Uhr.

Schrems. Fotostammtisch, um 19.30 Uhr im Seminarraum des Kulturzentrums.

DONNERSTAG, 15. Dez.

Gmünd. PC-Schnupperkurs der Kleinregion Stadt-Land „Erfolgreiche Suche im Interet“, um 14 Uhr im EDV-Saak des Wifi.

Gmünd. Das Gmünder Filmforum präsentiert den Film „Vor der Morgenräte“, um 20 Uhr im Kino Gmünd.

Hoheneich. Eltern-Kindertreffen, von 15 bis 17 Uhr in der Waldviertler Spielewelt.

Hoheneich. Weihnachtsfeier des Seniorenbundes, ab 15 Uhr im Gasthaus Pöhn in Nondorf.

Moorbad Harbach. Lesung von Gabriele Bauer „Und ewig lockt die Mehlspeise“, um 119.30 Uhr im Moorheilbad.

St. Martin. Eltern-Kind-Treffen, von 9 bis 11 Uhr im Pfarrhof St. Martin.

Weitra. Weihnachtsfeier des Seniorenbundes, um 12 Uhr im Gasthaus Haubner in St. Wolfgang.

FREITAG, 16. Dezember

Brand-Nagelberg. Punschstand der Pensionistenortsgruppe Alt-Nagelberg, ab 15 Uhr vor dem Gemeindeamt.

Gmünd. Punschstand ab 10 Uhr beim Grenzlandcafè.

Haugschlag. Punschstand im Garten des Hasthauses Mader, von 17 bis 20 Uhr.

Heidenreichstein. Punschstand im Rabachtl der katholischen Jungschar, ab 17 Uhr am Stadtplatz.

Hoheneich. Krabbeltreff der familienfreundlichen Gemeinde, von 9 bis 11 Uhr im Raiba-Saal.

Moorbad Harbach. Lichtbildervortrag „Abenteuer Afrika“, von Aldfred Blaim, um 19.30 Uhr im Moorheilbad.

Pürbach. Konzert von Roland Neuwirth und den Extremschrammeln „Des End vom Liad“, um 19.30 Uhr im Wald4tler Hoftheater; Karten: 02853/78469.

Schrems. Weihnacht mit Marc Picher & Freunden sowie Huberta Gablier, um 19 Uhr in der Pfarrkirche Schrems; Karten: 0664/1313683.

Weitra. Weihnachtsfeier der Neuen Mittelschule, ab 10.30 Uhr Kekse und Kaffee vom Elternverein, um 11 Uhr Aufführungen der Schüler.

Weitra. Punschstand der Werkstatt Weitra, ab 15 Uhr am Rathausplatz (Walala).

SAMSTAG, 17. Dezember

Bad Großpertholz . Adventmarkt der Vereine, nach der Messe um 17 Uhr (musikalisch gestaltet von der Trachtenkapelle) am Kirchenplatz mit Turmblasen.

Brand-Nagelberg. Punschstand der Pensionistenortsgruppe Alt-Nagelberg, ab 15 Uhr vor dem Gemeindeamt.

Eggern. Aufführung der Theatergruppe der Landjugend Litschau „A Hilf muss her“, um 20 Uhr im Gasthaus Wurz.

Gmünd. Punschstand zugunsten der behinderten Kinder in Gmünd der Firma Müllner-Transporte, von 10 bis 19 Uhr neben Nicki‘s Restaurant.

Haugschlag. Punschstand im Garten des Hasthauses Mader, von 17 bis 20 Uhr.

Heidenreichstein. Lesung von Heinz Zuber, bekannt als „Enrico“ aus seinem neuen Buch „Soll ich sagen?“, mit Erzählungen und gesanglichen Einlagen, um 19 Uhr im Volksheim; Karten: Buch + Papier Janetschek.

Heidenreichstein . Besinnlicher Rundgang durch das Moor auf der Suche nach dem Christkind für Jung und Alt, um 16 Uhr im Naturparkzentrum, anschließend gemütliches Beisammensein beim Feuer.

Heidenreichstein. Punschstand der Stadtkapelle mit vorweihnachtlicher Bläsermusik, ab 16 Uhr im Rabachtl am Stadtplatz.

Heidenreichstein. Weihnachten am Sportplatz in Eberweis, ab 16 Uhr Punsch und Glühwein, ab 17 Uhr Adventfeier mit musikalischer Umrahmung.

Heidenreichstein. Modellbahn- und Adventausstellung „Eisenbahn Daham“, von 10 bis 19 Uhr bei der evangelischen Kirche.

Hirschbach. Aufführung der Szene Hirschbach „Frohes Fest“, um 20 Uhr im Vereinssaal.

Kleedorf. Charity-Glühweinstand des Vereines „Am Kurs“ von Sonja und Markus Hödl zugunsten des Kinderschutzzentrums Kidsnest, ab 16 Uhr im Gemeinschaftshaus Kleedorf.

Moorbad Harbach. Weihnachtsreiten mit Show, ab 14 Uhr im Reiterlebnis der Familie Altmann.

Moorbad Harbach. Adventmarkt von 14 bis 17 Uhr in der Alten Mühle bei der Holzmühle, gegen 16 Uhr Besuch des Christkindes mit Geschichten-Erzählen.

Pürbach. Weihnachtslesung des bekannten Schauspielers Wolfgang Böck, um 19.30 Uhr im Wald4tler Hoftheater.

Schrems. Adventwerkstatt für Kinder von 14 bis 16 Uhr im Kunstmuseum Waldviertel, Info: 02853/72888.

Stadlberg/Buchers. Bucherser Advent ab 15 Uhr, um 19.30 Uhr Adventkonzert mit den Waldburga Weisenbläsern, Iachta Musik, Männerviergsang Waldburg, Blockenflötenensemble Vyssi Brod, Kirchenchor Kaplitz. Durch das Programm führt Franz Gumpenberger vom ORF Oberösterreich.

Weitra. Aufführung der Theaterkids der Bühne Weitra .“Ein Weihnachtstraum“ um 16 Uhr in der Heiligen-Geist-Kirche.

Weitra. Punschstand der Werkstatt Weitra, ab 15 Uhr am Rathausplatz (Walala).

Wetzles/Weitra. „Wetzlinger Weihnachtstreff“, ab 19 Uhr beim Feuerwehrhaus Wetzles.

SONNTAG, 18. Dezember

Amaliendorf. SPÖ-Kinderweihnachtsfeier, um 14 Uhr im Volksheim.

Bad Großpertholz. Weihnachten am Bauernhof, ab 14 Uhr am Sonnseitnhof in Abschlag Nr. 9.

Eggern. Aufführung der Theatergruppe der Landjugend Litschau „A Hilf muss her“, um14.30 Uhr im Gasthaus Wurz.

Eisgarn. Adventpunsch des Pfarrgemeinderates nach der Messe um 9.45 Uhr am Stiftsplatz.

Eisgarn. Jagdpachtauszahlung für Großradischen, von 10 bis 12 Uhr im Feuerwehrhaus Großradischen.

Gmünd. Punschstand zugunsten der behinderten Kinder in Gmünd der Firma Müllner-Transporte, von 10 bis 19 Uhr neben Nicki‘s Restaurant.

Großschönau. Seniorenweihnachtsfeier der Gemeinde, um 14.30 Uhr im Schönauerhof.

Heidenreichstein. Filmvorführung „Heidi“, um 15.30 Uhr in der Käsemacherwelt.

Heidenreichstein. Adventkonzert mit dem Schulorchester TonArt, dem Jugendensemble Rhapsodia sowie dem Pop-Vokalensemble, um 17 Uhr in der Evangelischen Kirche.

Heidenreichstein. Modellbahn- und Adventausstellung „Eisenbahn Daham“, von 10 bis 19 Uhr bei der evangelischen Kirche.

Höhenberg. Adventkonzert um 14 Uhr in Pfarrkirche, anschließend Adventmarkt im Pfarrhof.

Litschau. Seniorenweihnachtsfeier der Stadtgemeinde, ab 15 Uhr.

Moorbad Harbach . Adventmarkt von 14 bis 17 Uhr in der Alten Mühle bei der Holzmühle

Schrems. Weihnachtliche Märchenstunde (Benefiz), ab 15 Uhr in der Waldschenke Schreiber in Kurzschwarza.

Unserfrau-Altweitra. Wintersonnwendfeier der Dorfgemeinschaft Ulrichs, ab 15 Uhr beim Dorfhaus in Ulrichs.

Weitra. Kulturfahrt zur Aufführung der „Hirtenmesse“ von Jakub Jan Ryba in der Pfarrkirche Hluboka; Anmeldungen sind unter 02856/5006-21 erforderlich.

MONTAG, 19. Dezember

Waldenstein. Kleines Weihnachtskonzert um 18 Uhr in der Musikschule.

DIENSTAG, 20. Dezember

Bezirk Gmünd. Universum History „Niederösterreich –Leben am Eisernen Vorhang“, um 21.05 Uhr auf ORF 2.

MITTWOCH, 21. Dezember

Bad Großpertholz. Christusfeier, Gebet, Gespräch über den Messias, Nachtwanderung mit Fackeln im Schweigen, ab 17 Uhr im „Kloster in der Feldmühle“, Weikertschlag 34.

Brand-Nagelberg. Punschstand der Pensionistenortsgruppe Alt-Nagelberg, ab 15.30 Uhr vor dem Gemeindeamt.