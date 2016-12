MITTWOCH, 21. DEZEMBER

Alt-Nagelberg. Fackelwanderung der Pensionisten Alt-Nagelberg, Start ist um 16.30 Uhr beim Kulturhaus.

Bad Großpertholz. Christusfeier, Gebet, Gespräch über den Messias, Nachtwanderung mit Fackeln im Schweigen, ab 17 Uhr im „Kloster in der Feldmühle“, Weikertschlag 34.

Brand-Nagelberg. Punschstand der Pensionistenortsgruppe Alt-Nagelberg, ab 15.30 Uhr vor dem Gemeindeamt.

Schrems. Mutter-Eltern-Beratung von 14 bis 15 Uhr im Kulturzentrum.

DONNERSTAG, 22. Dez.

Gmünd. Patientenweihnachtsfeier mit Heimatdichter Karl Schmutz und dem Chor des Krankenhauses, um 16.30 Uhr im Landesklinikum Gmünd.

FREITAG, 23. Dezember

Albrechts. Musikalischer Punschstand des Dorferneuerungsvereines Albrechts, ab 16 Uhr beim Feuerwehrhaus in Albrechts.

Gmünd. Hilfsgüter-, Sammelzentrum und Begegnungscafè von 14 bis 17 Uhr im ehemaligen Bobbin-Bürogebäude.

Gmünd. Swinging Christmas mit Wolfgang Flöckl, ab 20 Uhr im Stadtwirtshaus Hopferl.

Gmünd. Chistmas „Speschl“, abends in der Metzger-Bar.

Schrems. Viktoria-Jahrmarkt am Hauptplatz.

Weitra. Punschstand der Werkstadt Weitra, ab 15 Uhr am Rathausplatz (vor Walala).

SAMSTAG, 24. Dezember

Amaliendorf. Winterwanderung der Dorferneuerung um 14 Uhr.

Brand. Punschstand der Motorsportfreunde Brand-Finsternau vor der Kirche in Brand um 24 Uhr.

Gmünd. Kindersauna „Warten auf das Christkind“, ganztags im Sole-Felsen-Bad.

Gmünd. Tag der offenen Tür von 9 bis 13 Uhr in der Feuerwehrzentrale mit Einsatzvorführungen, Glühwein, Punsch, Bäckerei, Besichtigung der Fahrzeuge und Ausrüstung, Schätzspiel, Spritzwand und Friedenslicht.

Gmünd. Auftritt der Bläsergruppe, ab 17 Uhr beim Mausoleum am Gmünder Friedhof.

Haugschlag. Punschtrinken im Pfarrhof, nach der Christmette um 21.30 Uhr.

Heidenreichstein. Christkindlzug des Waldviertler Schmalspurbahnvereines, Abfahrt um 13.30 Uhr am Bahnhof in Heidenreichstein; Info: 0664/3500015.

Heidenreichstein. Modellbahnausstellung und Adventausstellung „Eisenbahn daham“, von 13 bis 16 Uhr bei der Evangelischen Kirche.

Heidenreichstein. Reiter und Gespannfahrer bringen das Friedenslicht in die Katastralgemeinden, Start um 11 Uhr am Stadtplatz in Heidenreichstein, danach Seyfrieds, Kleinpertholz, Dietweis, Altmanns, Eberweis, Motten, Brandhäuser, Wolfsegg, Guttenbrunn, Neuthaures und Thaures.

Heidenreichstein . Weihnachtsgrüße der Stadtkapelle Heidenreichstein, um 17 Uhr am Stadtplatz.

Hoheneich . Friedenslicht-Ausgabe von 9 bis 12 Uhr im Feuerwehrhaus Hoheneich und von 9 bis 11 Uhr im Feuerwehrhaus Nondorf.

St. Martin. Kindernachmittag der Katholischen Jugend, Treffpunkt um 12.45 Uhr beim Turnsaal, gemeinsamer Kindermettenbesuch und Aktivitäten im Turnsaal (Spielen, Basteln, Lebkuchen verzieren), Ende: 16.30 Uhr.

SONNTAG, 25. Dezember

Bad Großpertholz. Arbeiterball der SPÖ Bad Großpertholz, ab 20 Uhr im Hahn-Buam-Hof.

Gmünd. After-X-Max-Konzert mit „WoodQuarterThree, zu zweit“, ab 19 Uhr im Expresso & Music“.

Gmünd. Konzert von „The Bramburis“, um 20.30 Uhr in der Taverna Perikles, Eintritt freie Spenden, Platzreservierung: 02852/54412.

Moorbad Harbach. Weihnachtsblues mit Hans Schrammel & Friends, ab 20 Uhr in der Holzmühle.

Schrems. Nostalgieabend mit Überraschung, um 21 Uhr im Cafe-Restaurant Brenner.

MONTAG, 26. Dezember

Gmünd. Hochamt zum Patrozinium um 10 Uhr in der Stadtpfarrkirche Gmünd, mit dem Kammerchor und dem Kammerorchester Gmünd unter der Leitung von Gottfried Libowitzky und Harald Buchhöcker an der Orgel. Es kommt die „Spatzenmesse“ von Mozart zur Aufführung.

Großschönau. Stefanikränzchen der Landjugend Großschönau, ab 20 Uhr im Gasthaus Thaler in Großotten.

Hirschbach. Aufführung der Theatergruppe Szene Hirschbach „Frohes Fest“, um 20 Uhr im Vereinssaal.

Karlstift. Lattlschießen des SPV Karlstift, um 13.30 Uhr am Eisstockplatz.

Waldenstein. Theateraufführung des WCTV Waldenstein „Immer diese Schwiegermütter“, um 20 Uhr im Sportrestaurant Hinger.

DONNERSTAG, 29. Dez.

Hirschbach. Konzert der „Mojo-Blues-Band“ um 20 Uhr im Vereinssaal.

Schrems. Christmas-Country-Konzert mit den Buffalo Skinners, um 19.30 Uhr im Kulturzentrum.

Waldenstein. Theateraufführung des WCTV Waldenstein, „Immer diese Schwiegermütter“ um 20 Uhr im Sportrestaurant Hinger.