Der Glühweinstand der Firma Confida, Am Berg in Weitra, hat am 30. Jänner ab 15 Uhr geöffnet. Die eingenommen Spenden werden von der Firma Confida verdoppelt und kommen je zur Hälfte dem Roten Kreuz Weitra und dem Förderzentrum Gmünd zugute. Das Confida-Team freut sich auf viele Besucher.

