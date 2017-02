Florian Weiß, Andreas Pascher, David Wurz-Hermann, Stefan Grübl und Hanna Pichler sind als „Die Tanzbären“ unterwegs und sorgen gerade in der Faschingszeit bei diversen Bällen für die perfekte Tanzmusik. Die Musiker aus dem Bezirk Gmünd spielen am 11. Februar beim Musikerball der Trachtenkapelle Moorheilbad Harbach ab 20 Uhr in der Franz-Himmer-Sporthalle sowie am 18. Februar beim Musikerball der Jugendtrachtenkapelle ab 20 Uhr im Gasthaus Thaler in Großotten auf.

| www.tanzbaren.net