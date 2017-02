Die Musiker der Jugendtrachtenkapelle Großschönau laden sehr herzlich zum Musikerball unter dem Motto „Showtime! Welcome to Burlesque!“ am 18. Februar um 20 Uhr im Gasthof Thaler in Großotten ein. Es erwarten Sie ein köstlicher Willkommenstrunk und eine schmackhafte Damenspende sowie eine feurige Polonaise und zu späterer Stunde eine lustige Mitternachtseinlage, die kein Auge trocken lassen wird.

| NOEN, privat