Die NÖ Stadt- und Dorferneuerung zeichnet jährlich Gemeinden, in denen das Vereinsleben besonders blüht, aus. 2016 ging die Auszeichnung „Vereinsfreundlichste Gemeinde“ im Bezirk Gmünd an Reingers, im Vorjahr ging Großschönau als Bezirks-Sieger hervor – und das nun bereits zum vierten Mal. Zuletzt durfte sich Großschönau 2014 mit dieser Auszeichnung schmücken.

In Großschönau mit seinen knapp über 1.200 Einwohnern gib es derzeit 25 Freiwilligenorganisationen, die das Gemeindeleben bereichern. Neben den Freiwilligen Feuerwehren und den Dorferneuerungsvereinen gibt es – etwa mit der Jugendtrachtenkapelle oder dem Verein für Tourismus, Dorferneuerungs- und Wirtschaftsimpulse (TDW) – einige, die bereits seit vielen Jahrzehnten aktiv sind. Andererseits kamen in der jüngsten Vergangenheit etwa mit dem USV Großschönau oder dem Kulturverein „Großartig Großschönau“ neue Vereine hinzu, die das ohnehin schon breit gefächerte Vereinsangebot in der Gemeinde weiter ausbauten.

Die Landjugend Großschönau gehört zu den aktivsten Vereinen der Gemeinde Großschönau. 2016 erreichte sie beim Projektmarathon der Landjugend NÖ sogar die Goldmedaille. | privat

Besonderes Highlight im Vereinsleben der Gemeinde ist und bleibt die BIOEM, die jährlich mehrere tausend Menschen besuchen und die 2015 ihr 30-Jahr-Jubiläum feierte.

Als weitere Highlights im vergangenen Jahr sind die ausgezeichneten Ergebnisse der Jugendtrachtenkapelle Großschönau bei Bewertungen zu nennen. Seit vielen Jahren gehört dieser Klangkörper zu den besten Blaskapellen der Region und besticht sein Publikum bei Konzerten und Auftritten mit Musikalität und Spielfreude.

Auch die Landjugend Großschönau drängt immer wieder ins Rampenlicht, so wurde sie im Jahr 2016 mit der Goldmedaille beim Projektmarathon der NÖ Landjugend ausgezeichnet. Daneben zählen das internationale Musikfestival und der Ostermarkt zu den beliebtesten Veranstaltungen.

Jungfamilien schätzen die Lebensqualität

Aber alle Vereine und Institutionen tragen ihren Teil zum sozialen Gefüge in der Gemeinde bei. In zehn der 13 Katastralgemeinden gibt es Dorftreffs zur Belebung der Dorfgemeinschaften, daneben tragen zahlreiche Spielplätze, Landschaftsteiche mit Badebereichen, Wanderwege und ganz besondere Rastplätze, etwa in den Dorfzentren zur hohen Lebensqualität bei.

Und diese Lebensqualität schätzen auch junge Familien: Als eine der wenigen Gemeinden im Bezirk Gmünd verzeichnete Großschönau im Vorjahr ein Bevölkerungs-Plus. In den vergangenen fünf Jahren lag die Zahl der Geburten mit durchschnittlich 13 auch über jener der Sterbefälle mit zwölf.