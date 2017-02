Bald eineinhalb Jahre, nachdem sich Maria und Dieter Schurnig in den Ruhestand verabschiedet haben, steht der im Oktober 2015 geschlossene „Gasthof zum Meridianstein“ in der Schremser Straße vor der Wiedereröffnung: Nach langer Käufersuche, etlichen Besichtigungen und allerhand Ideen für die Nutzung des Hauses am Tor zum Naturpark Blockheide haben sie, wie sie gegenüber der NÖN sagen, nun einen „würdigen Nachfolger“ gefunden.

Samir Ilkanaev heißt der neue Eigentümer, und der Informatiker bringt nicht nur die Liebe für das Waldviertel, sondern auch eine spannende Vorgeschichte mit. Aufgewachsen in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku, kam er als 17-Jähriger nach Wien, startete ein Informatik-Studium an der Technischen Universität und machte sich schließlich mit einem Elektronik-Einzelhandel selbstständig. Inzwischen besitzt er vier Filialen und betreibt nebenbei eine kleine Software-Firma für Warenwirtschafts-Systeme.

Der Tourismus habe den Gatten einer hauptberuflichen Wien-Fremdenführerin immer fasziniert, im Jahr 2008 drang er schließlich auch in diesen Bereich vor: Er kaufte ein kleines Hotel in Ungarn. Voriges Jahr verkaufte er es wieder, machte sich auf die Suche nach einem geeigneten Objekt im Waldviertel. „Der Raum Gmünd ist eine der schönsten Gegenden Österreichs mit einer wunderbaren Natur, vielfältigen Wander- und Sportmöglichkeiten und der tollen Therme. Und er ist relativ rasch von den Ballungszentren erreichbar“, sagt Ilkanaev, der während mehrerer Aufenthalte zum Gmünd-Fan wurde.

Er möchte den „Gasthof zum Meridianstein“ im Mai als Grillhaus – aber auch mit typischen Gerichten – primär mit hochwertigen regionalen Produkten wieder eröffnen. Für eine hohe Qualität soll sein Bruder bürgen, der jahrelange Erfahrung im Export von österreichischem Fleisch mitbringt und das Gasthaus künftig führen soll.

In den Gasträumen sieht der neue Eigentümer wenig Änderungsbedarf, „ich halte sie für gut geplant, gemütlich und gut eingerichtet“. Größere Investitionen betreffen aber die angeschlossenen Fremdenzimmer: Fast alle der 15 Zimmer unterzieht Samir Ilkanaev mit seinem Bruder einer Renovierung. „Wir richten sie inklusive neuer Möbel und Sanitärbereiche komplett neu ein“, sagt er. Auch einige zuvor nur mit Etagen-WC angebotene Zimmer erhalten derzeit Dusche und Toiletten. Neu werden zwei zusätzliche Fremdenzimmer geschaffen.

Bis zur Eröffnung wartet nicht nur eine Menge Arbeit, sondern auch die Suche nach einer komplett neuen Mannschaft inklusive Koch und Kellner.

Die Schurnigs können indes ihren wohlverdienten Ruhestand genießen – und freuen sich darüber, dass der von ihnen bereits in vierter Generation geführte Gasthof in eine neue Ära startet.

„Die letzten fast zwei Jahre war er eine Belastung für uns. Dennoch schwang beim Verkauf auch Wehmut mit“, schließt Dieter Schurnig ein Kapitel, das ihn seit 1991 intensiv beschäftigt hatte, endgültig ab.