Hatte Hofer bei der ersten Stichwahl im Mai aber in allen 21 Gemeinden des Bezirkes die Mehrheit, so musste er diesmal drei Gemeinden an Alexander Van der Bellen abgeben. In Hoheneich (53,1 %) und Hirschbach (51,7 %) drehte der derzeit (Sonntag, 17.30 Uhr) in der bundesweiten Auszählung klar führende Van der Bellen nach ganz knapp verlorenen Entscheidungen im Mai diesmal die Wählergunst, in der Bezirkshauptstadt Gmünd musste Hofer eine 51,4-%-Mehrheit vom Mai an Van der Bellen (nun 50,9 %) abgeben.

Hofer verlor beim dritten Urnengang 3,5 Prozent

Insgesamt verlor Hofer im Bezirk nach Auszählung der Ergebnisse in den Wahllokalen von 58,0 Prozent im Mai nun 3,5 Prozent und rutsche auf 54,5 Prozent ab. In der Endabrechnung für den Bezirk dürfte sich das Ergebnis zudem noch stärker in Richtung Van der Bellen drehen – dieser hatte das Ergebnis bereits im Mai nach Auszählung der Briefwahl-Stimmen noch deutlich um 1,6 Prozent aufgebessert.

Reingers bleibt Hofer-Hochburg

Spitzenwerte aus dem Mai – wie 70,5 Prozent in der Gemeinde Reingers – erreichte Norbert Hofer nach der Anfechtung der ersten Stichwahl durch seine FPÖ nicht mehr. In Reingers verlor er seit Mai 4,1 Prozent, erreichte mit 66,4 Prozent aber neuerlich sein bestes Gemeinde-Ergebnis im Bezirk Gmünd.

