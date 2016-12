Es war eine jener Meldungen, die mit dem Gefühl der Unsicherheit in die Welt getragen werden. Über etwas Unwirkliches, Unglaubwürdiges. Harald Gugenberger hat die Welt und sein geliebtes Hoftheater aber am 27. November des Vorjahres voller Zuversicht und Pläne verlassen. Nun ging mit dem ausverkauften Abend mit Mitbegründer Wolfgang Böck am 17. Dezember die erste Saison unter der Intendanz von Gugenbergers Sohn Moritz Hierländer zu Ende, und der blickt auf ein „sehr gutes erstes Jahr“ zurück.

„Die Auslastung lag im Durchschnitt bei knapp über 70 Prozent – ich bin sehr zufrieden damit. Wir hatten qualitativ hochwertige Produktionen, und ich habe für die Arbeit nur positives Feedback bekommen“, sagt der 32-Jährige zur NÖN. Die Teamarbeit habe in der neuen Zusammenstellung ohne Gugenberger von Beginn an gut geklappt.

Als persönliches Highlight empfand Hierländer – ganz der Vater – nicht die erfolgreichste, sondern die ungewöhnlichste Produktion: Das Hoftheater hatte mit seiner Uraufführung von „Oliver 2.0“ zum Saisonstart Neuland betreten und sich erstmals intensiv dem Themenkreis Zukunft, Mensch und Technik gewidmet, zum Publikums-Magneten wollte das „Cybermärchen“ aber nicht reifen. „Die Besucher, die hier waren, waren jedoch begeistert über eine zukunftsweisende Story mit Tiefgang und einer Message“, sagt Moritz Hierländer: „So soll Theater sein – lustig, eine gute Zeit ermöglichen und ein bisschen was zum Mitnehmen bieten.“

„Honig im Kopf“ kommt auf die Theaterbühne

Der Hof bleibt im Sinne von Harald Gugenberger und Stella Hierländer auch im 32. Jahr ein Ort des Experiments. Gugenbergers Idee der Castingshow aus der Theaterwerkstatt, die für 2015 nicht mehr zur Umsetzung gebracht werden konnte, wird im Juli 2017 durch Hakon Hirzenberger unter dem Titel „Die Auserwählten“ auf die Bühne gehoben.

„Es geht um vier Leute, die eine neue Zivilisation aufbauen müssen“, verrät Hierländer. Bis Ende Jänner soll der Spielplan für 2017 stehen – und für alle Geschmäcker etwas bereit halten. Los gehen soll es am 21. April in Co-Produktion mit dem Stadttheater Bruneck mit der österreichischen Erstaufführung der Alzheimer-Tragikomödie „Honig im Kopf“, deren Verfilmung aus 2014 von und mit Til Schweiger einer der erfolgreichsten deutschen Filme der letzten Jahre war.

Und sonst? Uli Boettcher kommt wieder ins Hoftheater, mit „Faust“ wird ein Klassiker und mit „Der letzte der feurigen Liebhaber“ von Neil Simon eine Boulevard-Komödie aufgeführt.

Ein bisschen „entstauben“ möchte Hierländer das Theater noch, unter anderem, indem etwas mehr Musik in die Theaterstücke eingebaut wird – zu Faust will er selbst die Begleitmusik geben. Auch jüngere Menschen und neue Theatergeher möchte er verstärkt ansprechen, zur Frage nach dem „Wie“ werden gerade Ideen ausgearbeitet.