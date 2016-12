Von einem Geburtenrückgang kann in der Gemeinde Waldenstein keine Rede sein. Im Gegenteil: Bei der Gemeinderatssitzung am 16. Dezember wurde beschlossen, dass in den nächsten zwei Jahren ein neuer, dreigruppiger Kindergarten neben der Volksschule gebaut werden soll. „Wir können derzeit gerade alle dreijährigen Kinder im Kindergarten unterbringen, die Zweieinhalbjährigen leider nicht. Daher ist ein zweigruppiger Kindergarten notwendig. Die dritte Gruppe wird als Tagesbetreuungseinrichtung geführt“, erklärt ÖVP-Bürgermeister Alois Strondl. „Die Geburtenzahlen entwickeln sich seit Jahren aufwärts. Das merkt man auch in der Volksschule, die ist seit heuer wieder vierklassig“, so Strondl.

Der neue Kindergarten wird rund 1,8 Mio. Euro netto kosten. Die Fertigstellung ist für Herbst 2018 geplant. Für das Vorhaben wurden der Grundankauf und die Vergabe der Planungsarbeiten an die Firma ZT Schwingenschlögl aus Gmünd vergeben. Geplant ist, dass Kindergarten und Volksschule durch einen Gang verbunden werden. Somit können die Synergien genutzt werden – unter anderem die Pelletsheizung der Schule, die auf den Kindergarten ausgeweitet wird. „Es soll einfach unsere Bildungseinrichtung werden“, betont Strondl. Das Gebäude des bestehenden Kindergartens soll verkauft werden.

Auch neuer Camping-Platz geplant

Auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung stand auch der Voranschlag für 2017, der 1,99 Millionen Euro im ordentlichen und 1,17 Millionen Euro im außerordentlichen Haushalt aufweist.

Im Bereich des Sport- und Kulturzentrums soll ein Campingplatz mit insgesamt zwölf Stellplätzen entstehen. „Damit können wir einerseits den laufenden Nachfragen Rechnung tragen und andererseits die bestehende Infrastruktur mit WC und Duschanlagen, Gradieranlage, Teich, Sportrestaurant und Tenniseinrichtungen nützen“, so Strondl. Dafür wird die Gemeinde rund 80.000 Euro netto aufwenden.

2017 und 2018 soll die Straßenbeleuchtung im gesamten Gemeindegebiet auf LED umgestellt werden. Die Firma Fritz Kampl aus Oberösterreich wurde mit der Bestandsaufnahme, Planung, Ausschreibung und Baubegleitung beauftragt (geplante Investitionskosten rund 320.000 Euro).

Der Wasserpreis wird ab Jänner von 1,50 auf 1,60 Euro angehoben. Die Bereitstellungsgebühr erhöht sich von 60 auf 66 Euro. Nachdem die letzte Wasserpreiserhöhung aus dem Jahr 2007 datiert, wurde bei der Überprüfung durch das Land festgestellt, dass keine Kostendeckung mehr gegeben sei.

Der Kostenbeitrag für die Nachmittagsbetreuung im Kindergarten wurde laut Vorgabe des Landes mit 50 Euro pro Kind und Monat festgelegt. Außerdem wurde der Geschäftsanteil am Unterwasserreich Schrems an die Stadtgemeinde Schrems abgetreten und das bisher durch die Gemeinde verlegte Glasfaser-Leerrohrnetz zu den tatsächlichen Investitionskosten von 86.000 Euro an die nöGIG verkauft. Alle Beschlüsse erfolgten einstimmig.