Bereits vor der Premiere waren übrigens die Karten für alle Spieltage ausverkauft. Im Stück selbst ging endlich ein Traum für die Mutter von Emma Hoppenstett in Erfüllung – ihre 25jährige Tochter will sich mit dem reichen und berühmten 50-jährigen Tenor Gernot von Zitzewitz verloben. Unerwartet kam es zu zahlreichen Verwechslungen und Irrtümern. Die Mutter war der Annahme, dass ihre Tochter den 25jährigen Sohn heiraten möchte und nicht den doppelt so alten Vater.

Der einfältige Onkel Blasius liebt den Alkohol und steht dann mit stark benutzten Unterhosen auf der Bühne. Zu guter Letzt führen all diese Umstände dazu, dass die Verlobung nicht stattfindet. Mit zweideutigen und spitzen Bemerkungen brachten die Darsteller das Publikum immer wieder zum Lachen.