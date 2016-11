Wenn demnächst beim Spaziergang durch Klein-Ruprechts Opernarien zu hören sind, dann hat nicht der Nachbar das Radio zu laut gedreht – mit Jacques le Roux, erster Tenor am Landestheater Linz, verlegte ein weitgereister Opern-Star seinen Hauptwohnsitz in die beschauliche Waldensteiner Katastralgemeinde.

Hier wohnt le Roux gemeinsam mit seinem Partner Christopher Stelzer, Geschäftsführer am Kubator in Gmünd. Warum der aus Südafrika stammende Tenor ins Waldviertel zog? „Ich war im Sommer schon hier und habe gemerkt, wie gut die Ruhe tut.“ Die Freundlichkeit der Menschen in der Region gefalle ihm.

Er bezeichnet Klein-Ruprechts daher als „Kurhotel für meine Inspiration“. Spaziergänge in der Natur brächten die notwendige Kraft, um sich in der harten und konkurrenzträchtigen Welt der Oper durchsetzen zu können.

"Die passen am Besten zu meinem Temperament“

Denn das Business, in dem er tätig ist, sei hart, so le Roux. Nach seinem Studium in Südafrika suchte er sein Glück in Europa. Nach Stationen in den Niederlanden, Deutschland, Frankreich und Tschechien nahm er 2009 eine Live-CD der „Canzoni da Camera“ von Bellini auf, nach der die Süddeutsche Zeitung ihn als „musikalisches Ereignis von Weltrang“ bezeichnete.

Seit 2010 ist le Roux, der über 60 Partien (darunter Don Ottavio in „Don Giovanni“, Tamino in „Die Zauberflöte“, Rodolfo in „La Boheme“ oder den Graf von Mantua in „Rigoletto“) in seinem Repertoire hat, an der 2010 neu errichteten Linzer Oper beschäftigt. Am Liebsten sind ihm leidenschaftliche Rollen, denn „die passen am Besten zu meinem Temperament“.

Auch wenn es vornehmlich die Ruhe ist, die ihn in den Bezirk Gmünd geführt hat, will er sich in den nächsten Monaten auch die Kulturszene des Waldviertels ansehen. Dass man dann auch hier in den Genuss kommt, ihn bei einem musikalischen Auftritt zu bewundern, schließt er nicht aus. Denn: „Ich bin dankbar für diesen Wohnsitz in Waldenstein.“