Die spätestens im kommenden Jahr anstehenden Wahlen für den Nationalrat und Landtag werfen ihre Schatten voraus: Die in Sachen Bahn-Infrastruktur leidgeplagten Waldviertler erreicht eine neuerliche politische Debatte über den Ausbau der Franz-Josefs-Bahn.

Das Land NÖ müsse nach der Präsentation der Ausbaustudie im September endlich „von der Ankündigungs- zur Umsetzungs- Politik übergehen“, polterte Nationalrats-Abgeordneter Konrad Antoni (SPÖ) am Rande des AK-Regionaldialoges in Gmünd (Seite 41). „Irgendwann glaubt uns wirklich keiner mehr etwas. Das Land muss eine Finanzierungszusage machen – was ist uns diese Investition wert?“

"Wir arbeiten auf allen Ebenen"

Florian Liehr, Sprecher von VP-Verkehrslandesrat Karl Wilfing, kann dazu auf NÖN-Nachfrage nur den Kopf schütteln. Das Land befinde sich seit dem Tag der Präsentation in der Umsetzung, sagt Liehr: „Wir arbeiten auf allen Ebenen, aber ein Projekt dieser Dimension benötigt seine Zeit, kann nicht nach wenigen Wochen fixverhandelt auf dem Tisch liegen. Antoni sollte wissen, wie so etwas läuft.“

Die Studie umfasst drei Etappen mit Gesamtkosten von fast einer Milliarde Euro. Mit ÖBB-Chef Andreas Matthä sei vereinbart, dass die günstigere erste Phase bei laufenden Instandhaltungs-Arbeiten realisiert werde, betont Liehr (ÖBB-Sprecher Seif hatte im Herbst der NÖN noch das Gegenteil gesagt). Teil eins soll durch besseren Unterbau und Gleisbögen-Anpassungen zwischen Gmünd und Absdorf-Hippersdorf teils Tempo 160 – und eine Fahrzeitreduktion auf 1:45 Stunden – erlauben.

Die Phasen II und III umfassen die Direktanbindung Horns an die FJB-Trasse, Neubauten bei Limberg, Begradigungen zwischen Göpfritz und Schwarzenau sowie im Bereich Vitis (Zeitziel: 20 bis 25 Jahre). Liehr: „Das Land bekennt sich auch zu diesen Paketen, geht von einer finanziellen Beteiligung aus.“ Es habe erst kürzlich auch dazu Gespräche mit Matthä, Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) und ÖVP-Verkehrssprecher Andreas Ottenschläger gegeben.