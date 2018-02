Neuer Geschäftsführer der Druckerei Janetschek .

Erich Steindl ist der neue Geschäftsführer der Druckerei Janetschek GmbH. Das Produktionszentrum in Heidenreichstein sowie die drei Geschäftsstellen in Waidhofen an der Thaya, Wien und Zwettl unterliegen ab sofort seiner Verantwortung.