Razzien bei Baufirmen | Berichte über Hausdurchsuchungen wegen Preisabsprachen: Leyrer+Graf ist nicht davon betroffen.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt, wie der „Standard“ schreibt, wegen Verdachtes auf Preisabsprachen bei öffentlichen Vergaben im Straßenbau „gegen führende heimische Anbieter im Tiefbau“. Von Razzien seien vorige Woche Platzhirsche wie Porr oder Strabag betroffen gewesen, auch Zulieferer stünden unter Verdacht. Auch bei Swietelsky und Habau habe es Razzien gegeben, berichteten Medien schließlich am Wochenende.

Die Leyrer+Graf Bau-GmbH mit Sitz in Gmünd, die mit etwa 1.800 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von zuletzt 235 Millionen Euro in der Spitzengruppe der österreichischen Baufirmen mitmischt, war von den Hausdurchsuchungen allerdings nicht betroffen, wie CEO Stefan Graf auf NÖN-Nachfrage klarstellt. In Gmünd werde die Angelegenheit, so Graf weiter, generell „sehr gelassen mitverfolgt“.

Die Branche steht freilich im Spannungsfeld zwischen Konkurrenz und Kooperation, Distanz und Nähe. Vor allem bei Großaufträgen ist die Bildung von Arbeitsgemeinschaften mitunter das effizienteste Mittel.