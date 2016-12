Seit Jahren nehmen Zimmermann-Teigwaren am Innovations-Wettbewerb „Produkt Champion Ei“ – dem wichtigsten Preis für Eier und Ei-Erzeugnisse – teil und erzielen dabei auch regelmäßig Stockerlplätze. Heuer hat der Familienbetrieb aus Walterschlag (Gemeinde Weitra) den Sieg errungen.

Eingereicht werden bei dem Bewerb des Fachmagazins „Produkt“ in Kooperation mit AMA-Marketing und der „Zentralen Arbeitsgemeinschaft der Geflügelwirtschaft“ Neuprodukte österreichischer Erzeuger, die während des vergangenen Jahres in den Markt eingeführt wurden und deren bestimmender Rohstoff Ei ist. Die Bewertung erfolgt dann in zwei Kategorien („Frischei & Convenience“ und „Markenartikel“) nach strengen Kriterien in einem mehrstufigen Verfahren.

Dabei wurden die „Bio Einkorn-Spiralen“ aus dem Hause Zimmermann in der Kategorie „Markenartikel“ als Sieger gekürt. Sie verwiesen Produkte des Sennhofes (Rankweil) und sogar des Marktführers Recheis auf die Plätze. Die Familie Zimmermann produziert seit 20 Jahren Teigwaren in Walterschlag, mittlerweile hat der Betrieb vier Mitarbeiter und produziert über 90 Sorten – darunter Knoblauch- oder Mohnbandnudeln, Zitronenspaghetti oder Holundernudeln.

Die Zutaten kommen zu 100 Prozent aus Österreich, das Mehl zum Teil auch aus dem Waldviertel, die Eier vom eigenen Hof. „Unsere Produkte gibt es mittlerweile in vielen Supermärkten oder Bäckereien. Auch in der Gastronomie werden unsere Nudeln immer mehr verwendet – und die Kurhäuser haben ihre Teigwaren sowieso von uns“, erzählt Karl Zimmermann senior (mehr auf Seite 6!).