Die Augen der heimischen Skifans waren in den vergangenen Wochen auf Marcel Hirscher & Co gerichtet, hinter den Kulissen stand dabei allerdings auch die Firma Asma im internationalen Rampenlicht: Die Pisten der Ski-Weltmeisterschaft in St. Moritz in der Schweiz wurden von Kässbohrer-Pistenbullys präpariert, die mit Spitzenprodukten aus Weitra ausgerüstet sind.

„Finisher“ und „Sidewings“ nennen sich die Teile, die seit Jahrzehnten in Weitra produziert werden. Dabei handelt es sich um die an eine Raupe angebauten Bauteile an Schneefräsen, die schlussendlich für das „perfekt gestreifte Pistenbild“ verantwortlich sind.

Die Finisher und Sidewings sind aus einem speziellen Kunststoff und werden passend für Pistenraupen produziert. „Wir produzieren für die großen Pistengeräte-Hersteller weltweit. Natürlich wird laufend kundenspezifisch weiterentwickelt“, betont Christoph Cepak, Produktverantwortlicher bei Asma: „Unsere Produkte sind aus einem elastischen und hochverschleißfesten Elastomer.“

Die deutsche Firma Kässbohrer ist dabei einer der bedeutenden Kunden des Weitraer Betriebes, die Pistenbetreiber weltweit mit den notwendigen Gerätschaften ausstatten.

Wer einen Finisher im Einsatz sehen will, braucht übrigens gar nicht weit zu fahren: Auch auf den heimischen Pisten werden „Finsiher made in Weitra“ eingesetzt – eines von rund 8.000 Asma-Produkten.