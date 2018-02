Kaum in der Pension zeigt der ehemalige Gutsverwalter Johannes Hartig eine für ihn völlig unverständliche „Verschandelung“ der altehrwürdigen Stadt Weitra auf.

„In den 60er-Jahren gab es in Weitra bereits einen Narrenturm. Jetzt haben wir wieder einen“, meinte er. Als „Narrenturm“ wurde der in den 60er- und 70er-Jahren errichtete Turm am Sparkassenplatz von der Bevölkerung bezeichnet. Beim jahrelang umstrittenen Wohnbau-Projekt in der Bergzeile will er nun einen neuerlichen „Weitraer Narrenturm“ gefunden haben.

„Die Stadtmauer wird durch einen Betonturm verdeckt. Man sieht ihn sogar, wenn man von Wultschau in Richtung Weitra fährt“, zeigt sich Hartig erschüttert. „Unfassbar und scheußlich, mehr kann ich dazu nicht sagen. Noch dazu, wo in der Altstadt viele Wohnungen leer stehen und neue vielleicht gar nicht notwendig wären.“

Mit diesem Vorwurf konfrontierte die NÖN die für die Errichtung der Wohnhausanlage zuständige Waldviertler Siedlungsgenossenschaft. „Der Turm schaut jetzt dramatisch aus. Es fehlt aber noch das Haus davor, dieses wird den Turm fast zur Gänze verdecken“, betonte Doris Liebhart, Vorstandsassistenz der WAV. Das Wohnhaus soll im Frühjahr errichtet werden.