Wochenlang kursierende Gerüchte um eine angeblich bevorstehende Schließung der Golfanlage in Weitra sind seit wenigen Tagen vom Tisch: Der Weitraer Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Gerhard Seidl und seine Gattin Ingrid übernahmen am 15. Dezember als Privatpersonen die Armanios GmbH, in deren Besitz die Anlage gestanden war.

Finanzielle Details will Gerhard Seidl, der als Geschäftsführer der Kanzlei Confida-Weitra die Interessen von etwa 700 Klienten vertritt, nicht nennen. Geld sei jedenfalls für die Übernahme des 18 Hektar großen Areals inklusive Clubgebäude und Restaurant am Ufer des Hausschachenteichs keines geflossen, beteuert er – die Familie habe lediglich „sämtliche Verpflichtungen abgedeckt“.

Gerhard und Ingrid Seidl haben die Firma bereits zur „Golfzentrum Weitra GmbH“ umgetauft, die Geschäftsführung übernahm Bernd Artner, der Experte für Sanierungsfälle in der Confida.

Neuer Anlauf: Restaurant soll attraktiviert werden

Große Profite versprechen sich die Seidls durch ihren neuen Besitz nicht, aber: „Es ist wichtig, dass der Golfbetrieb für Weitra erhalten bleibt. Ohne den Golfplatz würde der Stadt etwas fehlen.“

Den beiden ist klar, dass sie für die Anlage noch Geld in die Hand nehmen müssen. „Natürlich müssen wir investieren“, sagt Gerhard Seidl, der seit 25 Jahren gerne, aber doch zu selten zum Schläger greift. Der Golfplatz an sich sei in einem Top-Zustand, der Gerätepark bedürfe aber der einen oder anderen Aufbesserung.

Den größten Investitions-Posten erwarten die neuen Eigentümer allerdings mit dem Restaurant, das sich in den vergangenen Jahren zum Sorgenkind entwickelt und laufende Betreiberwechsel erlebt hatte. Auch für die kommende Saison muss erst ein Pächter gefunden werden. Ein Architekt soll schon bald die Gegebenheiten und Möglichkeiten für notwendige Umbau-Maßnahmen erheben. Ziel sei es jedenfalls, so Ingrid Seidl, das Restaurant auch für die örtliche Bevölkerung und Ausflugsgäste attraktiver zu machen und damit endlich auch einen Ganzjahresbetrieb zu ermöglichen. „Golfer, Badegäste, Wanderer und gezielt kommende Restaurantgäste an einem Ort in dieser wunderbaren Lage vertragen sich“, ist sie sicher.

Bis zum Saisonstart Anfang April sollen alle Adaptierungen abgeschlossen sein.