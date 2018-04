Die Zimmerbewohnerin sowie zwei Pflegerinnen mussten mit Schwindel und Kreislaufproblemen ins Landesklinikum Gmünd gebracht werden. Alle drei wurden ambulant behandelt.

Feuerwehr Weitra

Die sechs weiteren Bewohner des zweiten Stockes, in dem sich diese Explosion ereignet hat, wurden in andere Zimmer gebracht.

Nach Rücksprache des Landeschemikers der Feuerwehr und den Sachverständigen der Bezirkshauptmannschaft wurde das zweite Stockwerk des Landespflegeheimes Weitra die ganze Nacht über belüftet.

Feuerwehr Weitra

In den Morgenstunden des 13. April konnten die sechs evakuierten Bewohner wieder zurück in ihre Einzelzimmer. Das betroffene Zimmer ist am Vormittag aber noch nicht wieder bewohnbar.