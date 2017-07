Musikalische Heimspiele am Rathausplatz .

Einen fulminanten Start ins Bierkirtag-Wochenende erlebten die Besucher der "Blues-Boogie-Beer-Night" am Freitag auf der Sommerbühne Weitra. Umjubelte Heimspiele gaben dabei unter anderem Bassist Edi Mayr, der einige Jahre in Schützenberg bei Weitra wohnte, der bei internationalen Musikgrößen tätige Thomas Faulhammer aus Weitra am Saxophon und die gebürtige Weitraer Singer/Songwriterin Gudrun Liemberger alias GuGabriel.

